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आजादी के पहले रोडवेज की स्थापना, 1972 में बना निगम; 8 राज्यों में जाती हैं UPSRTC की बसें

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों से रोजाना 14 लाख से ज्यादा यात्री सफर करते हैं.

UPSRTC की आधुनिक बसें.
UPSRTC की आधुनिक बसें. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 2, 2026 at 11:50 AM IST

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लखनऊ: 01 जून 2026 को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) की स्थापना के 54 वर्ष पूरे हो गए. हालांकि रोडवेज की शुरुआत 15 मई 1947 को हो गई थी. 1972 में इस निगम का दर्जा मिला. 1947 में पहली बस लखनऊ से बाराबंकी के बीच चली थी.

आज परिवहन निगम की फ्लीट लगभग 14 हजार बसों तक पहुंच चुकी है. रोजाना 14 लाख से ज्यादा यात्री परिवहन निगम की बसों से यात्रा करते हैं. 15 करोड़ रुपए की देनदारी से शुरू हुआ यह सफर अब सैकड़ों करोड़ रुपए के फायदे में पहुंच चुका है. हजारों लोगों की रोजी-रोटी परिवहन निगम से चलती है. देश के 8 राज्यों के यात्रियों को परिवहन निगम की बसें सफर करा रही हैं.

UPSRTC के प्रधान प्रबंधक अमरनाथ सहाय ने बताया कि 15 मई 1947 को राजकीय रोडवेज ने लखनऊ से बाराबंकी के बीच पहली बस सेवा संचालित की थी. इसके बाद रोडवेज बस बेड़े में इजाफा होता गया. 01 जून 1972 को राजकीय रोडवेज से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना हुई.

UPSRTC का सफर. (Video Credit: ETV Bharat)

150-200 करोड़ के फायदे में UPSRTC: जब राजकीय रोडवेज से ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन बना, उस समय कारपोरेशन की देनदारियां 15 करोड़ रुपए से ऊपर थीं. लगातार रोडवेजकर्मियों ने मेहनत करके देनदारियां खत्म कीं.

उन्हीं की मेहनत का नतीजा है कि जब कई कारपोरेशन घाटे में चल रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम 150 से 200 करोड़ रुपए से ज्यादा लाभ कमा रहा है. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम भले ही वर्तमान करोड़ों रुपए फायदे में चल रहा हो, लेकिन लोक लुभावन नीतियों और बसों का राजनीतिकरण होने के कारण परिवहन निगम को नुकसान भी उठाना पड़ता है.

कभी किसी राजनीतिक दल की तरफ से किसी ऐसे रूट पर बसों के संचालन की मांग की जाती है, जहां पर लोड फैक्टर नहीं होता, फिर भी बस सेवा संचालित करनी होती है. इससे सीधे तौर पर निगम को नुकसान होता है. कभी वोट बैंक साधने के लिए राजनीतिक दल बसों का बेजा इस्तेमाल करते हैं.

UP में 300 से ज्यादा बस स्टेशन: उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के प्रदेश भर में कुल 20 परिक्षेत्र हैं और 300 से ज्यादा बस स्टेशन हैं. यहां से यात्रियों को आवागमन की सुविधा मिलती है. लखनऊ का कैसरबाग बस स्टेशन प्रदेश का पहला एसी बस स्टेशन है. वहीं लखनऊ के चौथे बस स्टेशन के रूप में अवध बस स्टेशन का निर्माण हुआ, जो पहला ग्रीन बस स्टेशन बना.

इसके अलावा आलमबाग बस स्टेशन प्रदेश का पहला पीपीपी मॉडल पर आधारित बस स्टेशन है, जो तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस है. इसके अलावा अब लगभग 72 बस स्टेशन पीपीपी मॉडल पर तैयार किए जा रहे हैं. जहां पर यात्रियों को एयरपोर्ट की तरह विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी.

03 हजार से ज्यादा अनुबंधित बसें: उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की 14000 बसों की फ्लीट में 11 हजार से ज्यादा बसें परिवहन निगम की हैं. 3 हजार से ज्यादा बसें अनुबंधित हैं. साधारण अनुबंधित बसें, एसी अनुबंधित बसों में लग्जरी पवन हंस, शताब्दी बस सेवाएं शामिल हैं.

इन राज्यों के बीच चलती हैं UP की बसें: उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें सिर्फ यूपी के ही जनपदों में यात्रियों को यात्रा नहीं कराती हैं, बल्कि अन्य राज्यों के बीच भी बस सेवाएं यात्रियों के लिए उपलब्ध हैं.

इनमें उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर शामिल हैं. इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय बस सेवाओं की बात करें तो नेपाल के लिए भी बस सेवा संचालित होती हैं.

हर दिन 14 लाख से ज्यादा यात्री करते हैं सफर: उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की 14000 बसें हर रोज 14 लाख से ज्यादा यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती हैं. साल भर में यह आंकड़ा 60 करोड़ यात्रियों तक पहुंचता है. यात्रियों के लिए रोडवेज बसें जीवनरेखा के समान हैं.

क्या कहते हैं रोडवेज के प्रधान प्रबंधक: उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रधान प्रबंधक और प्रवक्ता अमरनाथ सहाय का कहना है कि 15 मई 1947 को पहली बस सेवा लखनऊ से बाराबंकी के बीच संचालित हुई थी तब राजकीय रोडवेज था.

इसके बाद एक जून 1972 को उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम बना. तब इस निगम में बसों का बेड़ा 4500 था, लेकिन आज 14000 से ज्यादा बसें संचालित हो रही हैं. हर रोज 14 लाख से ज्यादा यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचा रही हैं.

देश के 8 राज्यों के बीच उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें संचालित होती हैं. इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात करें तो नेपाल के लिए भी बस सेवा संचालित हो रही है. बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार भी परिवहन निगम उपलब्ध करा रहा है.

50000 से ज्यादा रोडवेज कर्मी परिवहन निगम में कार्यरत हैं. दिन प्रतिदिन उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम प्रोग्रेस कर रहा है. एयरपोर्ट की तर्ज पर पीपीपी मॉडल पर बस स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जहां पर यात्रियों को एसी वेटिंग हॉल से लेकर सिनेमा हॉल तक की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है.

बसों का बेड़ा भी लगातार बढ़ाया जा रहा है. पर्यावरण की दृष्टि से अब एसी और साधारण बसों के साथ ही इलेक्ट्रिक बसें भी बेड़े में शामिल की जा रही हैं. परिवहन निगम का यह सफर बहुत ही शानदार है और आगे भी शानदार रहेगा.

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