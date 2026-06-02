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आजादी के पहले रोडवेज की स्थापना, 1972 में बना निगम; 8 राज्यों में जाती हैं UPSRTC की बसें

UPSRTC की आधुनिक बसें. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: 01 जून 2026 को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) की स्थापना के 54 वर्ष पूरे हो गए. हालांकि रोडवेज की शुरुआत 15 मई 1947 को हो गई थी. 1972 में इस निगम का दर्जा मिला. 1947 में पहली बस लखनऊ से बाराबंकी के बीच चली थी. आज परिवहन निगम की फ्लीट लगभग 14 हजार बसों तक पहुंच चुकी है. रोजाना 14 लाख से ज्यादा यात्री परिवहन निगम की बसों से यात्रा करते हैं. 15 करोड़ रुपए की देनदारी से शुरू हुआ यह सफर अब सैकड़ों करोड़ रुपए के फायदे में पहुंच चुका है. हजारों लोगों की रोजी-रोटी परिवहन निगम से चलती है. देश के 8 राज्यों के यात्रियों को परिवहन निगम की बसें सफर करा रही हैं. UPSRTC के प्रधान प्रबंधक अमरनाथ सहाय ने बताया कि 15 मई 1947 को राजकीय रोडवेज ने लखनऊ से बाराबंकी के बीच पहली बस सेवा संचालित की थी. इसके बाद रोडवेज बस बेड़े में इजाफा होता गया. 01 जून 1972 को राजकीय रोडवेज से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना हुई. UPSRTC का सफर. (Video Credit: ETV Bharat) 150-200 करोड़ के फायदे में UPSRTC: जब राजकीय रोडवेज से ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन बना, उस समय कारपोरेशन की देनदारियां 15 करोड़ रुपए से ऊपर थीं. लगातार रोडवेजकर्मियों ने मेहनत करके देनदारियां खत्म कीं. उन्हीं की मेहनत का नतीजा है कि जब कई कारपोरेशन घाटे में चल रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम 150 से 200 करोड़ रुपए से ज्यादा लाभ कमा रहा है. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम भले ही वर्तमान करोड़ों रुपए फायदे में चल रहा हो, लेकिन लोक लुभावन नीतियों और बसों का राजनीतिकरण होने के कारण परिवहन निगम को नुकसान भी उठाना पड़ता है. कभी किसी राजनीतिक दल की तरफ से किसी ऐसे रूट पर बसों के संचालन की मांग की जाती है, जहां पर लोड फैक्टर नहीं होता, फिर भी बस सेवा संचालित करनी होती है. इससे सीधे तौर पर निगम को नुकसान होता है. कभी वोट बैंक साधने के लिए राजनीतिक दल बसों का बेजा इस्तेमाल करते हैं. UP में 300 से ज्यादा बस स्टेशन: उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के प्रदेश भर में कुल 20 परिक्षेत्र हैं और 300 से ज्यादा बस स्टेशन हैं. यहां से यात्रियों को आवागमन की सुविधा मिलती है. लखनऊ का कैसरबाग बस स्टेशन प्रदेश का पहला एसी बस स्टेशन है. वहीं लखनऊ के चौथे बस स्टेशन के रूप में अवध बस स्टेशन का निर्माण हुआ, जो पहला ग्रीन बस स्टेशन बना. इसके अलावा आलमबाग बस स्टेशन प्रदेश का पहला पीपीपी मॉडल पर आधारित बस स्टेशन है, जो तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस है. इसके अलावा अब लगभग 72 बस स्टेशन पीपीपी मॉडल पर तैयार किए जा रहे हैं. जहां पर यात्रियों को एयरपोर्ट की तरह विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी.