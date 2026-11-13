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यूपी में राज्य पशुधन मिशन लागू: पशुपालन और डेयरी उद्यम पर मिलेगा 50 प्रतिशत तक अनुदान, योगी सरकार का बड़ा कदम

पशुधन इकाइयों की स्थापना पर मिलेगा 50 प्रतिशत तक पूंजीगत अनुदान. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पशुपालन को रोजगार और स्वरोजगार का बड़ा माध्यम बनाने के लिए योगी सरकार ने नई पहल की है. प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2026-27 से राज्य पशुधन मिशन (एसएलएम) लागू कर दिया गया है. इसके तहत पशुपालन से जुड़े नए उद्यम शुरू करने, पशुओं की नस्ल सुधारने, चारा उत्पादन बढ़ाने और आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा. इस योजना का मुख्य उद्देश्य पशुपालकों की आय बढ़ाना और पशुपालन को अधिक लाभकारी बनाना है.

शुक्रवार को अपर मुख्य सचिव मुकेश मेश्राम ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया. इसके तहत पात्र लाभार्थियों को विभिन्न पशुपालन इकाइयां स्थापित करने के लिए 50 प्रतिशत तक पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा. राज्य पशुधन मिशन को पांच उपमिशनों में बांटा गया है. इनमें पशुधन उद्यमिता एवं स्टार्टअप विकास, पशुधन पोषण एवं नस्ल विकास, पशुपालन में नवाचार एवं डिजिटल तकनीक, चारा एवं पशु आहार विकास तथा अनुसंधान एवं ज्ञान प्रणाली शामिल हैं.

भैंस, बकरी, भेड़ और सूकर पालन पर मिलेगा 50% अनुदान: राज्य पशुधन मिशन के तहत भैंस पालन को बढ़ावा देने के लिए अलग-अलग इकाइयां स्थापित करने पर आर्थिक सहायता दी जाएगी. पांच भैंसों की इकाई लगाने पर अधिकतम 3.21 लाख रुपये और 10 भैंसों की इकाई पर अधिकतम 6.42 लाख रुपये का अनुदान मिलेगा. यह सहायता निर्धारित इकाई लागत का 50 प्रतिशत होगी. इससे पशुपालकों को छोटे और बड़े स्तर पर अपना व्यवसाय शुरू करने में मदद मिलेगी. ग्रामीण क्षेत्रों में बकरी और भेड़ पालन को व्यवसाय के रूप में विकसित करने की भी योजना है. इसके तहत 50 मादा पशुओं की इकाई की सांकेतिक लागत 10 लाख रुपये तय की गई है. इस पर 50 प्रतिशत पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा. वहीं, सूकर पालन को बढ़ावा देने के लिए 50 मादा पशुओं की इकाई की सांकेतिक लागत 25 लाख रुपये निर्धारित की गई है, जिस पर भी 50 प्रतिशत अनुदान मिलेगा. महिला स्वयं सहायता समूहों को मिलेगी प्राथमिकता: योजना में महिलाओं को पशुपालन से जोड़ने और उनकी आर्थिक भागीदारी बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया है. इसके तहत 20 सदस्यों वाले महिला स्वयं सहायता समूह को 1,000 पक्षियों की लो-इनपुट बैकयार्ड या लेयर पोल्ट्री इकाई स्थापित करने का अवसर मिलेगा. इस इकाई में प्रत्येक सदस्य के हिस्से में 50 पक्षी होंगे. इसकी अनुमानित लागत 2.75 लाख रुपये तय की गई है, जिस पर 50 प्रतिशत पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा. महिला स्वयं सहायता समूहों के साथ पशु सखियों को भी योजना में प्राथमिकता दी जाएगी. सरकार का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को छोटे स्तर पर पशुपालन से जोड़कर उनकी आय के नए अवसर तैयार करना है. इससे गांवों में पोल्ट्री और अन्य पशुपालन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. योजना के तहत पात्र समूहों को इकाई स्थापित करने के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार सहायता मिलेगी. आधुनिक तकनीक और डिजिटल व्यवस्था से जुड़ेगा पशुपालन: राज्य पशुधन मिशन में पशुपालन को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की भी तैयारी है. इसके तहत कृत्रिम गर्भाधान, नस्ल सुधार और आरएफआईडी टैगिंग जैसी व्यवस्थाओं को बढ़ावा दिया जाएगा. पशुओं की डिजिटल निगरानी और पशुधन के डिजिटल बाजार को भी प्रोत्साहित किया जाएगा. इसके अलावा मोबाइल पशु चिकित्सा सेवाओं और आधुनिक बकरी एवं सूकर बाजारों को विकसित करने पर जोर रहेगा. योजना में हैचरी और पशुओं की नस्ल सुधार से जुड़ी गतिविधियों को भी शामिल किया गया है. पशुओं के गोबर और दूसरे अपशिष्ट का बेहतर उपयोग करने के लिए बायोगैस और बायो-सीएनजी परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा. इन पहलों से पशुपालन को अधिक व्यवस्थित और तकनीक आधारित बनाने का लक्ष्य है. साथ ही पशुपालकों को बेहतर बाजार और आधुनिक सेवाओं से जोड़ने की कोशिश की जाएगी. CDO की अध्यक्षता में बनेगी जिला स्तरीय समिति: योजना को पारदर्शी तरीके से लागू करने और उसकी निगरानी के लिए हर जिले में जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति (डीएलआईसी) गठित की जाएगी. संबंधित जिले के मुख्य विकास अधिकारी इस समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी सदस्य सचिव की जिम्मेदारी संभालेंगे. जिला प्रबंधक, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी (पशु विकास) और पशु चिकित्सा अधिकारी इसके सदस्य होंगे. समिति जिले के सभी ब्लॉकों में योजना का प्रचार-प्रसार करेगी.