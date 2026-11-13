यूपी में राज्य पशुधन मिशन लागू: पशुपालन और डेयरी उद्यम पर मिलेगा 50 प्रतिशत तक अनुदान, योगी सरकार का बड़ा कदम
अपर मुख्य सचिव मुकेश मेश्राम ने बताया कि पशुपालन को रोजगार का बड़ा जरिया बनाने के लिए राज्य पशुधन मिशन लागू किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 9:14 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पशुपालन को रोजगार और स्वरोजगार का बड़ा माध्यम बनाने के लिए योगी सरकार ने नई पहल की है. प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2026-27 से राज्य पशुधन मिशन (एसएलएम) लागू कर दिया गया है. इसके तहत पशुपालन से जुड़े नए उद्यम शुरू करने, पशुओं की नस्ल सुधारने, चारा उत्पादन बढ़ाने और आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा. इस योजना का मुख्य उद्देश्य पशुपालकों की आय बढ़ाना और पशुपालन को अधिक लाभकारी बनाना है.
शुक्रवार को अपर मुख्य सचिव मुकेश मेश्राम ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया. इसके तहत पात्र लाभार्थियों को विभिन्न पशुपालन इकाइयां स्थापित करने के लिए 50 प्रतिशत तक पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा. राज्य पशुधन मिशन को पांच उपमिशनों में बांटा गया है. इनमें पशुधन उद्यमिता एवं स्टार्टअप विकास, पशुधन पोषण एवं नस्ल विकास, पशुपालन में नवाचार एवं डिजिटल तकनीक, चारा एवं पशु आहार विकास तथा अनुसंधान एवं ज्ञान प्रणाली शामिल हैं.
भैंस, बकरी, भेड़ और सूकर पालन पर मिलेगा 50% अनुदान: राज्य पशुधन मिशन के तहत भैंस पालन को बढ़ावा देने के लिए अलग-अलग इकाइयां स्थापित करने पर आर्थिक सहायता दी जाएगी. पांच भैंसों की इकाई लगाने पर अधिकतम 3.21 लाख रुपये और 10 भैंसों की इकाई पर अधिकतम 6.42 लाख रुपये का अनुदान मिलेगा. यह सहायता निर्धारित इकाई लागत का 50 प्रतिशत होगी. इससे पशुपालकों को छोटे और बड़े स्तर पर अपना व्यवसाय शुरू करने में मदद मिलेगी.
ग्रामीण क्षेत्रों में बकरी और भेड़ पालन को व्यवसाय के रूप में विकसित करने की भी योजना है. इसके तहत 50 मादा पशुओं की इकाई की सांकेतिक लागत 10 लाख रुपये तय की गई है. इस पर 50 प्रतिशत पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा. वहीं, सूकर पालन को बढ़ावा देने के लिए 50 मादा पशुओं की इकाई की सांकेतिक लागत 25 लाख रुपये निर्धारित की गई है, जिस पर भी 50 प्रतिशत अनुदान मिलेगा.
महिला स्वयं सहायता समूहों को मिलेगी प्राथमिकता: योजना में महिलाओं को पशुपालन से जोड़ने और उनकी आर्थिक भागीदारी बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया है. इसके तहत 20 सदस्यों वाले महिला स्वयं सहायता समूह को 1,000 पक्षियों की लो-इनपुट बैकयार्ड या लेयर पोल्ट्री इकाई स्थापित करने का अवसर मिलेगा. इस इकाई में प्रत्येक सदस्य के हिस्से में 50 पक्षी होंगे. इसकी अनुमानित लागत 2.75 लाख रुपये तय की गई है, जिस पर 50 प्रतिशत पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा.
महिला स्वयं सहायता समूहों के साथ पशु सखियों को भी योजना में प्राथमिकता दी जाएगी. सरकार का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को छोटे स्तर पर पशुपालन से जोड़कर उनकी आय के नए अवसर तैयार करना है. इससे गांवों में पोल्ट्री और अन्य पशुपालन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. योजना के तहत पात्र समूहों को इकाई स्थापित करने के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार सहायता मिलेगी.
आधुनिक तकनीक और डिजिटल व्यवस्था से जुड़ेगा पशुपालन: राज्य पशुधन मिशन में पशुपालन को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की भी तैयारी है. इसके तहत कृत्रिम गर्भाधान, नस्ल सुधार और आरएफआईडी टैगिंग जैसी व्यवस्थाओं को बढ़ावा दिया जाएगा. पशुओं की डिजिटल निगरानी और पशुधन के डिजिटल बाजार को भी प्रोत्साहित किया जाएगा. इसके अलावा मोबाइल पशु चिकित्सा सेवाओं और आधुनिक बकरी एवं सूकर बाजारों को विकसित करने पर जोर रहेगा.
योजना में हैचरी और पशुओं की नस्ल सुधार से जुड़ी गतिविधियों को भी शामिल किया गया है. पशुओं के गोबर और दूसरे अपशिष्ट का बेहतर उपयोग करने के लिए बायोगैस और बायो-सीएनजी परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा. इन पहलों से पशुपालन को अधिक व्यवस्थित और तकनीक आधारित बनाने का लक्ष्य है. साथ ही पशुपालकों को बेहतर बाजार और आधुनिक सेवाओं से जोड़ने की कोशिश की जाएगी.
CDO की अध्यक्षता में बनेगी जिला स्तरीय समिति: योजना को पारदर्शी तरीके से लागू करने और उसकी निगरानी के लिए हर जिले में जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति (डीएलआईसी) गठित की जाएगी. संबंधित जिले के मुख्य विकास अधिकारी इस समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी सदस्य सचिव की जिम्मेदारी संभालेंगे. जिला प्रबंधक, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी (पशु विकास) और पशु चिकित्सा अधिकारी इसके सदस्य होंगे. समिति जिले के सभी ब्लॉकों में योजना का प्रचार-प्रसार करेगी.
समिति आवेदन पत्रों को जमा करने और उनकी जांच करने के बाद निर्धारित समयसीमा में निदेशालय की स्क्रीनिंग समिति को भेजेगी. परियोजना शुरू करने के लिए आवेदकों को लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी करने की जिम्मेदारी भी इसी समिति की होगी. अनुदान की पहली किस्त जारी होने से पहले लाभार्थियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी. इसके अलावा परियोजना से जुड़े बिल, वाउचर और अन्य दस्तावेजों की जांच के साथ जिला स्तर पर काम की प्रगति पर नजर रखी जाएगी.
विशेषज्ञ समिति करेगी परियोजनाओं की तकनीकी और वित्तीय जांच: शासनादेश में विशेष सलाहकार समूह यानी प्रोजेक्ट अप्रेजल एंड फाइनेंस डिटर्मिनेशन कमेटी (पीएएफडीसी) के गठन का भी प्रावधान है. इस समिति की अध्यक्षता पशुपालन विभाग के निदेशक प्रशासन एवं विकास या मिशन निदेशक करेंगे. इसमें डेलॉयट, ईएंडवाई, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी, मैकेंजी और नाबकॉन्स जैसी संस्थाओं के क्षेत्र विशेषज्ञ शामिल होंगे. इसके अलावा वित्त एवं निवेश, परियोजना प्रबंधन, पशुधन, डिजिटल प्रणाली और डेटा प्रबंधन से जुड़े विशेषज्ञों को भी इसमें जगह दी जाएगी.
यह समिति बड़ी परियोजनाओं और नवाचार आधारित योजनाओं की समीक्षा करेगी. इसके तहत परियोजनाओं की तकनीकी और वित्तीय जांच के साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) का मूल्यांकन किया जाएगा. समिति निवेश योजना, वित्तीय मॉडल और परियोजनाओं की व्यवहार्यता का भी विश्लेषण करेगी. इसके अलावा अनुसंधान एवं विकास और नई तकनीक अपनाने से जुड़ी परियोजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में भी इसकी अहम भूमिका होगी.
चार विशेषज्ञों की टीम संभालेगी मिशन का प्रबंधन: राज्य पशुधन मिशन के बेहतर संचालन के लिए स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (एसपीएमयू) में चार विशेषज्ञों की व्यवस्था की जाएगी. इनमें पशुधन तकनीक विशेषज्ञ, वित्त एवं निवेश विशेषज्ञ, आईटी-डिजिटल एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली विशेषज्ञ शामिल होंगे. चौथे विशेषज्ञ के रूप में पीपीपी, परियोजना प्रबंधन एवं उद्यमिता विकास से जुड़े विशेषज्ञ की नियुक्ति की जाएगी. यह टीम मिशन की योजना बनाने और उसके क्रियान्वयन में सहयोग करेगी.
एसपीएमयू विभागों के बीच समन्वय बनाने और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने का काम करेगी. इसके साथ ही डिजिटल निगरानी व्यवस्था विकसित करने की जिम्मेदारी भी इसी इकाई की होगी. इससे प्रदेश में चल रही पशुपालन परियोजनाओं की स्थिति पर नजर रखना आसान होगा. सरकार का लक्ष्य है कि मिशन के तहत शुरू होने वाली इकाइयों को बेहतर प्रबंधन और तकनीकी सहयोग मिल सके.
ऑनलाइन पोर्टल शुरू होने तक ऐसे कर सकेंगे आवेदन: शासनादेश के मुताबिक, ऑनलाइन पोर्टल शुरू होने तक उद्यमिता से जुड़े आवेदन पंजीकृत डाक या व्यक्तिगत रूप से संबंधित जिले के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में जमा किए जा सकेंगे. पोर्टल शुरू होने के बाद आवेदन और चयन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से संचालित होगी. लाभार्थियों का चयन पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा. यानी निर्धारित पात्रता पूरी करने वाले आवेदकों को आवेदन प्राप्त होने के क्रम में प्राथमिकता मिलेगी.
दो किस्तों में मिलेगा अनुदान, तीन साल तक चलानी होगी इकाई: योजना के तहत परियोजना की कुल लागत का अधिकतम 50 प्रतिशत पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा. बाकी लागत और इकाई शुरू होने के बाद के नियमित खर्चों की व्यवस्था लाभार्थी को खुद करनी होगी. अनुदान की राशि दो किस्तों में जारी की जाएगी. पहली किस्त तब मिलेगी, जब लाभार्थी परियोजना पर 50 प्रतिशत खर्च कर देगा और जरूरी दस्तावेज जमा कर देगा.
दूसरी किस्त परियोजना पूरी होने और तय मानकों के सत्यापन के बाद जारी की जाएगी. योजना के तहत स्थापित पशुपालन इकाई को कम से कम तीन साल तक संचालित रखना अनिवार्य होगा. इस शर्त का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अनुदान से शुरू की गई इकाइयां कुछ समय बाद बंद न हों. सरकार को उम्मीद है कि राज्य पशुधन मिशन से प्रदेश में पशुपालन आधारित रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर तैयार होंगे.
यह भी पढ़ें- लखनऊ विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया मान, NCERT की बायोटेक्नोलॉजी पुस्तकों के निर्माण में निभाई अहम भूमिका