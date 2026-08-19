नए बिजली कनेक्शन देने और आयोग को सौंपे आंकड़े में बड़ा गैप; उपभोक्ता परिषद ने पूछे सवाल
खास बात यह है कि 9 सितंबर 2025 को UPPCL ने सभी नए कनेक्शनों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर अनिवार्य किए थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 19, 2026 at 7:16 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में नए बिजली कनेक्शन के आंकड़ों को लेकर उपभोक्ता परिषद और बिजली कंपनियों के दावों में भारी अंतर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है. उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा के अनुसार, 10 सितंबर से 31 दिसंबर 2025 के बीच प्रदेश में 3,73,509 नए बिजली कनेक्शन जारी हुए.
वहीं, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष बिजली कंपनियों ने केवल 93,138 कनेक्शनों का आंकड़ा प्रस्तुत किया है. यानी इतने कनेक्शनों पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने की बात कर रही हैं. 2,80,371 कनेक्शन का हिसाब स्पष्ट होना बाकी है.
अवधेश वर्मा का कहना है कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 93,138 कनेक्शनों के मामले में करीब 30 करोड़ 85 लाख रुपए का समायोजन किया जा चुका है, जबकि 6,188 उपभोक्ताओं के करीब दो करोड़ 36 लाख रुपए अभी बाकी हैं.
सवाल यह है कि क्या बिजली कंपनियों की तरफ से UPERC के समक्ष प्रस्तुत यही 93,138 कनेक्शन हैं, जिनमें स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने को आधार बनाया गया है? अगर ऐसा है तो फिर बाकी 2,80,371 नए कनेक्शनों पर कौन से मीटर लगाए गए. किसके आदेश पर लगाए गए और उनका विवरण UPERC के समक्ष क्यों नहीं रखा गया?
उनका कहना है कि खास बात यह है कि 9 सितंबर 2025 को UPPCL ने सभी नए कनेक्शनों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर अनिवार्य किए थे. ऐसे में यह भी जांच का विषय है कि कहीं गरीब और सामान्य उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट प्रीपेड और प्रभावशाली और पहुंच वाले उपभोक्ताओं के लिए गैर-स्मार्ट मीटर लगाने की अलग व्यवस्था तो नहीं चलती रही?
परिषद अध्यक्ष का कहना है कि 20 अगस्त को पांचों बिजली वितरण कंपनियों के MD के शपथ-पत्र इस पूरे मामले की पोल खोल सकते हैं. अब आयोग को यह स्पष्ट कराना होगा कि 3,73,509 नए कनेक्शनों में से प्रत्येक पर कौन सा मीटर लगा और उसे लगाने का आदेश किस स्तर से दिया गया?
उनका कहना है कि अगर स्मार्ट प्रीपेड मीटर अनिवार्य था तो 2,80,371 कनेक्शनों का अलग हिसाब क्यों? यही वह सवाल है जिसका जवाब सामने आते ही पूरे खेल की असली तस्वीर साफ हो सकती है.
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