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यूपी में सपाइयों ने खोला मोर्चा, दो जिलों में प्रदर्शन और हंगामा, जानिए वजह

बरेली में महिला सपाइयों ने किया विरोध प्रदर्शन, संभल में सपाइयों का हंगामा.

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यूपी में सपाइयों का कही प्रदर्शन तो कहीं हंगामा. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 28, 2026 at 12:18 PM IST

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बरेली/संभल: यूपी में बरेली और संभल में सपाइयों ने प्रदर्शन और हंगामा किया. बरेली के नाबेल्टी चौराहे पर बुधवार को समाजवादी महिला सभा का विरोध प्रदर्शन किया. बढ़ती महंगाई, महिला असुरक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जनसमस्याओं को लेकर महिला सभा की कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ अनोखे अंदाज में मोर्चा खोला. वहीं, संभल में सपाइयों का प्रदर्शन सामने आया.

समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष शुभलेश यादव के निर्देश पर आयोजित प्रदर्शन का नेतृत्व महिला सभा की जिलाध्यक्ष स्मिता और महानगर अध्यक्ष सरताज गजल अंसारी ने किया. बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां लेकर नाबल्टी चौराहे पर पहुंचीं और सरकार विरोधी नारे लगाए. मेलोडी खाओ, महंगाई भूल जाओ, मेलोडी खाओ, सिलेंडर की बढ़ी कीमतें भूल जाओ जैसे नारे लगाए गए. महिला कार्यकर्ताओं ने बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर टॉफी वितरित कर सरकार का विरोध किया. कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार ने आम आदमी की जिंदगी की मिठास छीन ली है।

जिलाध्यक्ष स्मिता ने कहा कि गैस सिलेंडर, पेट्रोल-डीजल, बिजली और रोजमर्रा की जरूरतों की वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित हैं. वहीं महानगर अध्यक्ष सरताज गजल अंसारी ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है तथा युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं. प्रदर्शन में भारती चौहान, समयून खान, जैनब फातिमा, शशि चन्द्रा, ममता सागर, निष्ठा पटेल, मंजू यादव, रेखा, नीलम, शिवाना, शैलजा कनौजिया, सैयद शाहीन, फरहीन मौजूद रहीं.

संभल में कलेक्ट्रेट पहुंचे सपाइयों का हंगामा
संभल में महंगाई और नीट परीक्षा रद्द किए जाने को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे सपाइयों ने डीएम ऑफिस के बाहर जमकर हंगामा किया. डीएम से मिलने को लेकर सपाइयों ने कार्यालय के बाहर धक्का-मुक्की की. पुलिस फोर्स द्वारा रोकने पर नारेबाजी की. इस दौरान डीएम अंकित खंडेलवाल को ज्ञापन देने की जिद को लेकर पुलिस प्रशासन और सपा कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक भी हुई. सपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में सरकार पूरी तरह विफल नजर आ रही है. वहीं, सपा सांसद जियाउर्रहमान वर्क ने कहा कि देश में लगातार बढ़ रही महंगाई से आम जनता का बुरा हाल है. उन्होंने बताया कि संसद में इस मुद्दे को लेकर बैठक भी बुलाई गई थी. हालांकि बैठक में हुई पूरी चर्चा सार्वजनिक नहीं की जा सकती, लेकिन समाजवादी पार्टी महंगाई और नीट पेपर लीक मामले को गंभीरता से उठा रही है.

उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक से करीब 22 लाख छात्रों और युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ गया है. इसी मुद्दे को लेकर आज ज्ञापन सौंपा गया है. सांसद ने कहा कि डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं. मई महीने में ही लगभग चार बार कीमतों में करीब 7 से 7.50 रुपये तक की बढ़ोतरी हो चुकी है. डीजल-पेट्रोल के दाम बढ़ने से सीधे तौर पर महंगाई बढ़ती है, जिसका असर आम जनता पर पड़ता है.

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