ETV Bharat / state

बच्चा चोर के शक में उत्तर प्रदेश से आईं महिलाओं की पिटाई, भीड़ से बचाकर पुलिस ले गयी थाना

बोकारोः शहर में गांधीनगर थाना क्षेत्र पास स्थानीय लोगों ने बच्चा चोर के संदेह में संदिग्ध अवस्था में 6 महिलाओं को पकड़ा. जब लोगों ने सभी महिलाओं से पूछताछ शुरू किया तो वे लोग का जवाब संतोषजनक नहीं था. जिसके बाद महिलाओं के साथ लोगों द्वारा मारपीट शुरू कर दी गई. ये घटना बेरमो स्टेशन के पास दामोदर नदी में बने चलकरी को जोड़ने वाले पुल के पास की है.

लोगों द्वारा पुलिस को सूचना दिए जाने के बाद गांधीनगर थाना प्रभारी धनंजय कुमार सिंह, एसआई रवि नारायण झा सशस्त्र बलों के साथ तत्काल बेरमो स्टेशन पहुंचे और सभी महिलाओं को भीड़ से छुड़ाकर थाना ले आई. थाना में बेरमो बीडीओ मुकेश कुमार भी पहुंचे और पुलिस की उपस्थिति में उन महिलाओं से पूछताछ की.

जानकारी देते बीडीओ (ETV Bharat)

महिलाओं से जब पूछताछ की गयी तो उनका जवाब संतोषजनक व स्पष्ट नहीं था. पुलिस को महिलाओं ने बताया कि वे लोग उत्तर प्रदेश के जौनपुर के रहने वाले हैं. वे लोग दवा लेने के लिए यहां आए थे जब उनसे पूछा गया कि यहां कौन डॉक्टर है या वैध है तो कहा कि फेसबुक और यूट्यूब में देखे थे. वही देखकर हम लोग यहां आए हैं. जब उनसे आधार कार्ड की मांग की गई तो वह लोग बोले कि मोबाइल से मंगवाएंगे. वे लोग अपने-अपने पति का नाम भी स्पष्ट नहीं बता पा रहे थे. मामला को संदिग्ध देखकर पुलिस लगातार उन महिलाओं से पूछताछ कर रही है.

बीडीओ मुकेश कुमार ने कहा कि मतदान केंद्र के निरीक्षण के दौरान एसडीएम से सूचना मिली कि बेरमो रेलवे स्टेशन के पास कुछ महिलाओं को लोगों ने घेर रखा है. इसके बाद तत्काल गांधीनगर थाना को सूचना देने पर सभी महिलाओं को भीड़ से छुड़ाकर थाना ले आई. ये लोग बता रही हैं कि इलाज के क्रम में बेरमो आए हैं पर किस जगह में किस डॉक्टर के इलाज कराने आई है वह बता नहीं रही अलग-अलग तरह की जवाब दे रही है यह जांच का विषय है. पुलिस अपना काम कर रही है. भीड़ से इन्हें सुरक्षित बचाकर थाना लाया गया इस मामले की जांच हो रही है.