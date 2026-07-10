ETV Bharat / state

देश के ईवी बाजार में 18 प्रतिशत हुई उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी, 30 प्रतिशत तक पहुंचाने का टारगेट

देश के ईवी बाजार में 18 प्रतिशत हुई उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति-2022 का प्रभाव अब जमीनी स्तर पर नजर आने लगा है. उत्तर प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2025-26 में पिछले वर्ष के मुकाबले 241 प्रतिशत अधिक ईवी सब्सिडी के लिए आवेदन स्वीकृत हुए. देशभर में बिकने वाले कुल इलेक्ट्रिक वाहनों में यूपी की हिस्सेदारी 18 प्रतिशत तक हो चुकी है, जिसे जल्द ही 30 प्रतिशत तक पहुंचाने का प्लान है. उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ईवी सब्सिडी योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए लाभ प्राप्त करने की श्रेणी में अब तक 86,489 आवेदन स्वीकार किए जा चुके हैं, जिसमें 43 हजार से अधिक का भुगतान किया जा चुका है. लगातार बढ़ते पंजीकरण, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार और डिजिटल व पारदर्शी सब्सिडी वितरण व्यवस्था ने उत्तर प्रदेश को देश के अग्रणी ईवी राज्यों में शामिल कर दिया है. परिवहन विभाग के मुताबिक दोपहिया, चार पहिया, ई-बस और ई-गुड्स कैरियर (मालवाहक) की श्रेणी में 19 जुलाई 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच 15,091 आवेदन स्वीकृत हुए थे. इसके बाद वित्तीय वर्ष 2024-25 में 13,950 आवेदन स्वीकृत हुए. वित्तीय वर्ष 2025-26 में यह संख्या बढ़कर 47,514 पहुंच गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 241 प्रतिशत अधिक है. इसके अलावा एक अप्रैल से 22 जून 2026 तक केवल ढाई महीने से भी कम समय में 9,934 आवेदन स्वीकृत हुए. यह प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर लोगों का भरोसा और रुचि लगातार बढ़ने का प्रमाण है. सबसे अधिक मांग इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की रही है. अब तक 61,417 दोपहिया ईवी, 24,959 चार पहिया ईवी, 104 ई-गुड्स कैरियर और नौ ई-बसों के लिए सब्सिडी आवेदन स्वीकृत हुए हैं. देश के ईवी बाजार में 18 प्रतिशत हुई उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी. (ईटीवी भारत) ईवी वाहनों में यूपी की हिस्सेदारी 18 प्रतिशत