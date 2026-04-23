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यूपी बोर्ड 2026 रिजल्ट जारी; बेटियों ने भरी उड़ान, हाईस्कूल और इंटर में टॉप

हाईस्कूल में सीतापुर की कशिश वर्मा और बाराबंकी की अंशिका पूरे सूबे में प्रथम, इंटरमीडिएट में शिखा ने मारी बाजी.

यूपी बोर्ड में हाईस्कूल और इंटर के टॉपर.
यूपी बोर्ड में हाईस्कूल और इंटर के टॉपर. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 23, 2026 at 4:23 PM IST

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Updated : April 23, 2026 at 6:27 PM IST

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प्रयागराज/लखनऊ: यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट जारी हो गया है. हाईस्कूल में 90.02% और इंटर का रिजल्ट 80.38 प्रतिशत रहा है. डॉ. महेंद्र देव, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश ने प्रेस कॉंफ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है.

यूपी बोर्ड निदेशक रिजल्ट जारी करते हुए. (Video Credit; ETV Bharat)

हाईस्कूल में सीतापुर की कशिश वर्मा ने पूरे सूबे में टॉप किया है. इन्हें 97.83 प्रतिशत अंक मिले हैं. इसी तरह बाराबंकी की अंशिका वर्मा भी 97.83 प्रतिशत अंक के साथ प्रथम हैं. वहीं, बाराबंकी से ही अदिति 97.50 प्रतिशत अंक के साथ द्वितीय, सीतापुर की अर्पिता 97.33 प्रतिशत के साथ तृतीय स्थान पर, झांसी के ऋषभ साहू 97.33 प्रतिशत के साथ तृतीय स्थान पर, तृतीय स्थान पर ही बाराबंकी की परी वर्मा 97.33 प्रतिशत अंक के साथ हैं.

इंटरमीडिएट परीक्षा में शिखा वर्मा ने 97.60 प्रतिशत अंक के साथ प्रथम स्थान हासिल किया है. दूसरे स्थान पर बाराबंकी की श्रेया वर्मा 97.20 प्रतिशत, बरेली की नंदिनी गुप्ता 97.20 प्रतिशत अंक के साथ द्वितीय स्थान, बरेली की ही सुरभि यादव 97% के साथ तृतीय और बाराबंकी की पूजा पाल 97 प्रतिशत के साथ तृतीय हैं.

इन लिंक से देखिए रिजल्ट: upmsp.edu.in और results.digilocker.gov पर जाकर आप रिजल्ट देख सकते हैं.

यूपी बोर्ड हाईस्कूल रिजल्ट पर एक नजर.
यूपी बोर्ड हाईस्कूल रिजल्ट पर एक नजर. (Photo Credit; ETV Bharat)

यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद के मुताबिक, 2026 में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए कुल 52 लाख 30 हजार 297 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था. हाईस्कूल में 27 लाख 50 हजार 945 छात्र-छात्राएं रजिस्टर्ड हुए थे, जिनमें 14 यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद के मुताबिक, 2026 में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए कुल 52 लाख 30 हजार 297 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था. हाईस्कूल में 27 लाख 50 हजार 945 छात्र-छात्राएं रजिस्टर्ड हुए थे, जिनमें 14 लाख 38 हजार 682 छात्र और 13 लाख 12 हजार 263 छात्राएं रहीं. वहीं, इंटरमीडिएट में 24 लाख 79 हजार 352 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था.

यूपी बोर्ड रिजल्ट.
यूपी बोर्ड इंटरमीडिएड रिजल्ट पर एक नजर. (Photo Credit; ETV Bharat)

परीक्षाएं सभी 75 जिलों में 8033 केंद्रों पर 18 फरवरी से शुरू हुईं. 2 पालियों में परीक्षा हुई. 12 मार्च को परीक्षा समाप्त हुई. 2.87 लाख छात्र-छात्राओं ने परीक्षा छोड़ दी. इनमें हाईस्कूल के परीक्षार्थियों की संख्या 1.61 लाख और इंटरमीडिएट के छात्र-छात्राओं की संख्या 1.26 लाख थी, पूरे प्रदेश में कुल 254 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए थे.

लखनऊ में स्टूडेंट्स में उत्साह. (Video Credit; ETV Bharat)

लखनऊ में अदरेजा-आरोही टॉप

लखनऊ में अदरेजा चौरसिया ने 96.17 प्रतिशत अंक हासिल कर जिले में टॉप किया. उन्होंने बताया कि नियमित पढ़ाई और सोशल मीडिया से दूरी उनकी सफलता का मुख्य कारण रहा. वह रोजाना करीब चार घंटे पढ़ाई करती थीं और सोशल साइंस विषय पर विशेष ध्यान दिया. अपनी सफलता का श्रेय उन्होंने माता-पिता और शिक्षकों को देते हुए भविष्य में डॉक्टर बनने की इच्छा जताई.

लखनऊ की रहने वाली आरोही ने भी 96.17 प्रतिशत अंक प्राप्त कर जिला टॉप किया. उन्होंने बताया कि नियमित अध्ययन, टाइम मैनेजमेंट और सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखना उनकी सफलता की कुंजी रही. उन्होंने यह भी कहा कि डिजिटल माध्यमों से पढ़ाई में सटीक मदद मिली. आगे चलकर वह डॉक्टर बनकर देश का नाम रोशन करना चाहती हैं.

लखनऊ की अविता सिंह ने हाईस्कूल में 95 प्रतिशत अंक हासिल किए. उन्होंने कहा कि उन्होंने नियमित पढ़ाई की और परीक्षा की तैयारी पूरी लगन से की.परिवार और शिक्षकों के सहयोग को उन्होंने अपनी सफलता का आधार बताया. वह आगे चलकर इंजीनियर बनना चाहती हैं.

इंटरमीडिएट में आर्ची सिंह ने 93 प्रतिशत अंक प्राप्त किए. उन्होंने बताया कि फिजिक्स उनका कमजोर विषय था, जिस पर उन्होंने विशेष मेहनत की और बेहतर परिणाम हासिल किया. वह भविष्य में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहती हैं. वहीं, आरफ सिंह ने 94.16 प्रतिशत अंक हासिल किए. उन्होंने कहा कि पूरे वर्ष लगातार पढ़ाई, स्कूल और कोचिंग के संतुलन ने उन्हें यह सफलता दिलाई. उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता को दिया.

माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गुलाब देवी ने सभी सफल परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं. यूपी बोर्ड ने मात्र 15 कार्यदिवसों में परीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है.

इस बार की परीक्षा व्यवस्था नकलविहीन और पारदर्शी रही. तकनीक के व्यापक उपयोग के तहत उत्तर पुस्तिकाएं पहली बार A4 पोर्ट्रेट फॉर्मेट में दी गईं, प्रत्येक पृष्ठ पर लोगो और हाशिया दिया गया. सभी परीक्षा केंद्रों पर प्रश्नपत्रों के रिजर्व सेट उपलब्ध कराए गए और 20 संवेदनशील केंद्रों पर जैमर लगाए गए. इसके साथ ही ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली (पोर्टल और मोबाइल ऐप) का भी सफल क्रियान्वयन किया गया.

Last Updated : April 23, 2026 at 6:27 PM IST

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