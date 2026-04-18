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इंस्टाग्राम पर लिखा- बाय, Meta के अलर्ट से यूपी पुलिस ने बचाई युवक की जान, 10 मिनट में पहुंची पुलिस

मोबाइल नंबर के आधार पर युवक की सटीक लोकेशन ट्रेस की गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया.

Meta के अलर्ट से बची युवक की जान.
Meta के अलर्ट से बची युवक की जान. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 18, 2026 at 7:05 PM IST

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लखनऊ/कासगंज : उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एक बार फिर मेटा कंपनी के अलर्ट से युवक की जान बचा ली है. कासगंज में एक युवक (25) ने इंस्टाग्राम पर कीटनाशक पीते हुए वीडियो पोस्ट किया. एआई अलर्ट ने पुलिस मुख्यालय को सूचना दी. मात्र 10 मिनट के अंदर स्थानीय पुलिस ने युवक को सुरक्षित बचा लिया.

​कासगंज के एक युवक ने शुक्रवार देर रात इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें वह कीटनाशक पीते हुए दिखाई दे रहा था और उसने कैप्शन में गुड बाय लिखा था. इस पोस्ट को मेटा के सिस्टम ने तुरंत फ्लैग किया और शनिवार तड़के 3:18 बजे पुलिस महानिदेशक मुख्यालय के सोशल मीडिया सेंटर को ई-मेल के जरिए अलर्ट भेजा.

10 मिनट में रेस्क्यू : ​सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया. पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए. मुख्यालय के सोशल मीडिया सेंटर ने मोबाइल नंबर के आधार पर तत्काल युवक की सटीक लोकेशन ट्रेस की और कासगंज पुलिस को सूचित किया. सूचना मिलते ही थाना कासगंज के उप-निरीक्षक और उनकी टीम मात्र 10 मिनट के भीतर युवक के घर पहुंच गई.

पुलिसकर्मियों ने देखा कि युवक के हाथ में शीशी थी और वह दम घुटने के कारण खांस रहा था. उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाकर उपचार कराया गया, जिससे उसकी जान बच गई.

पत्नी की दूरी से डिप्रेशन में था : ​होश में आने के बाद युवक ने पुलिस को बताया कि वह एक प्राइवेट अस्पताल में काम करता है. उसकी पत्नी पिछले 6 महीनों से अपने मायके में रह रही है और बुलाने के बावजूद वापस नहीं आ रही. इसी बात से अवसाद में आकर उसने यह आत्मघाती कदम उठाया. पुलिस ने उसकी काउंसलिंग की, जिसके बाद युवक ने भविष्य में ऐसा न करने का आश्वासन दिया.

अब तक 2,500 से अधिक लोगों की बची जान : ​उत्तर प्रदेश पुलिस और मेटा के बीच 2022 से चल रही यह व्यवस्था गेम-चेंजर साबित हुई है. एक जनवरी 2023 से 15 अप्रैल 2026 के बीच, आत्महत्या से संबंधित ऐसे अलर्ट्स पर कार्रवाई करते हुए यूपी पुलिस ने अब तक कुल 2,539 लोगों की जान बचाई है. इस अनूठी पहल के लिए यूपी पुलिस को प्रतिष्ठित SKOCH Award-2025 और The Economic Times GovTech Awards-2026 से नवाजा जा चुका है.

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