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इंस्टाग्राम पर लिखा- बाय, Meta के अलर्ट से यूपी पुलिस ने बचाई युवक की जान, 10 मिनट में पहुंची पुलिस

लखनऊ/कासगंज : उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एक बार फिर मेटा कंपनी के अलर्ट से युवक की जान बचा ली है. कासगंज में एक युवक (25) ने इंस्टाग्राम पर कीटनाशक पीते हुए वीडियो पोस्ट किया. एआई अलर्ट ने पुलिस मुख्यालय को सूचना दी. मात्र 10 मिनट के अंदर स्थानीय पुलिस ने युवक को सुरक्षित बचा लिया.

​कासगंज के एक युवक ने शुक्रवार देर रात इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें वह कीटनाशक पीते हुए दिखाई दे रहा था और उसने कैप्शन में गुड बाय लिखा था. इस पोस्ट को मेटा के सिस्टम ने तुरंत फ्लैग किया और शनिवार तड़के 3:18 बजे पुलिस महानिदेशक मुख्यालय के सोशल मीडिया सेंटर को ई-मेल के जरिए अलर्ट भेजा.

10 मिनट में रेस्क्यू : ​सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया. पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए. मुख्यालय के सोशल मीडिया सेंटर ने मोबाइल नंबर के आधार पर तत्काल युवक की सटीक लोकेशन ट्रेस की और कासगंज पुलिस को सूचित किया. सूचना मिलते ही थाना कासगंज के उप-निरीक्षक और उनकी टीम मात्र 10 मिनट के भीतर युवक के घर पहुंच गई.

पुलिसकर्मियों ने देखा कि युवक के हाथ में शीशी थी और वह दम घुटने के कारण खांस रहा था. उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाकर उपचार कराया गया, जिससे उसकी जान बच गई.