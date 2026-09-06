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मशरूम उत्पादन में UP नंबर वन; कम लागत, ज्यादा मुनाफा, जानिए- क्यों किसानों के लिए मुफीद?

किसानों में मशरूम की खेती के प्रति लगाव बढ़ा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 200 वर्गफीट में करीब 35 बैग रखे जा सकते हैं और हर बैग से औसतन दो किलो मशरूम प्राप्त होता है. बाजार में मशरूम की कीमत सामान्यतः 200 से 250 रुपये प्रति किलो के बीच रहती है. इस लिहाज से किसान महज 60 दिनों में 60 से 70 किलो तक मशरूम पैदा कर अच्छी-खासी आमदनी कमा सकते हैं.

दरअसल, उत्तर प्रदेश की आबादी बहुत ज्यादा है. साथ ही इसके बड़े शहरों जैसे लखनऊ, कानपुर, नोएडा, गाजियाबाद, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा में मशरूम की मांग लगातार बढ़ रही है. यही कारण है कि इसके उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है. दूसरे, यूपी में गेहूं का उत्पादन भी बड़े पैमाने पर होता है. बटन और ऑयस्टर जैसी मशरूम की किस्मों के लिए गेहूं का भूसा महत्वपूर्ण सब्सट्रेट/कच्चा माल फायदा देता है. इससे उत्पादन की लागत भी नहीं बढ़ती. गेहूं के भूसे आधारित कंपोस्ट का इस्तेमाल खासतौर पर किया जाता है. तीसरे, मशरूम की खेती के लिए पारंपरिक फसलों की तरह बड़े खेत की जरूरत नहीं है. कमरे, शेड, झोपड़ी या नियंत्रित वातावरण वाले छोटे ढांचे में भी इसका उत्पादन किया जा सकता है.

लखनऊ के अलीगंज स्थित राजकीय मशरूम प्रयोगशाला के विशेषज्ञ डॉ. बी. लाल बताते हैं कि, सरकार ने छोटे किसानों के लिए एक आकर्षक योजना शुरू की है. यदि कोई किसान 200 वर्गफुट क्षेत्र में मशरूम उत्पादन के लिए झोपड़ी बनाना चाहता है तो इसकी अनुमानित लागत दो लाख रुपये आती है. जिस पर सरकार एक लाख रुपये यानी आधी राशि सब्सिडी के रूप में देती है. इसके लिए किसानों को पहले पंजीकरण कराना होता है, फिर झोपड़ी का निर्माण करना होता है और निरीक्षण के बाद अनुदान की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में भेज दी जाती है.

यूपी सरकार मशरूम उत्पादन, कंपोस्ट और स्पॉन उत्पादन की इकाइयों को प्रोत्साहन देती है. 2025-26 में करीब 30 इकाइयों को 40 प्रतिशत अनुदान के तहत स्वीकृति दी गई. जबकि 200 वर्ग फीट की छप्पर आधारित मशरूम इकाई पर 50 प्रतिशत और अधिकतम ₹1 लाख तक अनुदान का प्रावधान बताया गया है.

उत्तर प्रदेश उद्यान विभाग के आंकड़े बताते हैं कि राज्य में फिलहाल 2,000 से अधिक किसान मशरूम की खेती करते हैं. इसमें खासकर बटन मशरूम की खेती करने वाले किसान अधिक हैं. इसके अलावा ऑयस्टर, मिल्की और अन्य मशरूम की खेती भी हो रही है. मशरूम की खेती में सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके लिए ज्यादा जमीन की जरूरत नहीं. कम जगह में भी इसे व्यवसाय के रूप में शुरू किया जा सकता है.

मशरूम की खेती किसानों के लिए क्यों मुफीद, जानिए (Video Credit; ETV Bharat)

लखनऊ: यूपी के किसानों को मशरूम की खेती मालामाल कर रही है. कम लागत और बेहद कम रकबे में मशरूम का उत्पादन फायदे का सौदा साबित हो रहा है. मशरूम की खेती के प्रति बढ़ता क्रेज ऐसा है कि साल 2024-2025 में यूपी में इसके उत्पादन में रिकॉर्ड ही बन गया. इस दौरा उत्तर प्रदेश में लगभग 51 हजार मीट्रिक टन मशरूम का उत्पादन हुआ, जिससे प्रदेश देश में पहले स्थान पर पहुंच गया. बता दें कि देश का कुल मशरूम उत्पादन लगभग 4.27 लाख मीट्रिक टन है. यूपी की इसमें हिस्सेदारी देखें तो यह करीब 13 प्रतिशत तक जाती है. यूपी में मशरूम उत्पादन बढ़ने के कई कारण हैं. मशरूम की खेती पर सरकार का भी जोर है और किसानों को इसमें सहयोग भी करती है.

यूपी मशरुम उत्पादन में देश में नंबर-1 है. यहां करीब 51 हजार टन उत्पादन साल 24-25 में हुआ. जबकि ओडिशा लगभग 47 हजार मीट्रिक टन उत्पादन के साथ दूसरे और बिहार करीब 44.93 हजार मीट्रिक टन के साथ तीसरे स्थान पर है.

प्रमुख व्यावसायिक प्रजातियां

यूपी में मशरूम की कई प्रजातियों की खेती होती है, लेकिन इसमें कुछ खास प्रजातियां हैं जो किसानों को लाभ तो पहुंचाती ही हैं, उत्पादन में भी आसानी होती है. इसमें खासकर बटन, ऑयस्टर, मिल्की, पेडी स्ट्रॉ, शिटाके, ब्लैक ईयर हैं.

मशरूम की किस्में (Photo Credit; ETV Bharat)

खेती के लिए सर्दियों का मौसम अनुकूल

लखनऊ के अलीगंज स्थित राजकीय मशरूम प्रयोगशाला के विशेषज्ञ डॉ. बी. लाल के मुताबिक, सर्दियों का मौसम मशरूम की खेती के लिए सबसे मुफीद माना है, क्योंकि इस दौरान तापमान जरूरत के अनुकूल रहता है. इसके अलावा किसानों को पराली और गन्ने के पत्तों जैसी कच्ची सामग्री भी आसानी से मिल जाती है, जिससे कंपोस्ट तैयार करना सरल हो जाता है. सितंबर महीने से ठंड पसंद किस्म के मशरूम की बुवाई शुरू होती है और महज 60 दिनों में फसल तैयार हो जाती है. इसके बाद जनवरी में दोबारा बुवाई होती है और फरवरी-मार्च तक यह फसल बाजार में पहुंच जाती है.

देश भर में मशरूम की मांग

मशरूम की मांग देश में सालभर बनी रहती है. डॉ. बी. लाल के अनुसार, मिल्की, बटन और ऑयस्टर जैसी पोषक तत्वों से भरपूर किस्मों की मांग देशभर में बनी रहती है. औषधीय गुणों वाली विशेष किस्मों के मशरूम की कीमत 2,000 से 5,000 रुपये प्रति किलो तक पहुंच जाती है, हालांकि इनकी खरीद मुख्यतः फार्मा कंपनियां ही करती हैं और सीमित मांग तथा विपणन की चुनौतियों के चलते ज्यादातर किसान खाद्य मशरूम की खेती को ही तरजीह देते हैं.

सरकार दे रही मशरूम की खेती को बढ़ावा (Photo Credit; ETV Bharat)

खेती की पूरी प्रक्रिया

बताते हैं कि 35 बैग तैयार करने के लिए लगभग 300 किलो भूसे की जरूरत पड़ती है, जिसमें तीन-तीन किलो यूरिया और डीएपी के साथ चोकर मिलाया जाता है. इसके बाद भूसे पर हल्का पानी छिड़ककर उसे तब तक तैयार किया जाता है, जब तक वह सफेद रंग का न दिखने लगे. यही अवस्था मशरूम उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है. इसके बाद इस मिश्रण को बैग में भरकर मशरूम के बीज डाल दिए जाते हैं.

फसल की सुरक्षा के उपाय

फसल की सुरक्षा को लेकर डॉ. बी. लाल आगाह करते हैं. बताते हैं कि मशरूम निकलने के दौरान बेहद हल्के पानी का छिड़काव जरूरी है, ताकि फसल को नुकसान न पहुंचे. मशरूम से निकलने वाली गंध कीटों को आकर्षित करती है, इसलिए उत्पादन स्थल पर बारीक जाली लगाना और जरूरत पड़ने पर कीटनाशकों का प्रयोग करना आवश्यक होता है. चूहों से बचाव के लिए भी अलग से इंतजाम करना पड़ता है. अहम बात यह भी है कि बीज डालने के बाद किसी अतिरिक्त खाद या उर्वरक का इस्तेमाल नहीं किया जाता.

लखनऊ की प्रयोगशाला में मशरूम उत्पादन के लिए दिया जाता है प्रशिक्षण. (Photo Credit; ETV Bharat)

बीज और प्रशिक्षण की सुविधा

इच्छुक किसान लखनऊ के अलीगंज स्थित राजकीय मशरूम प्रयोगशाला से बीज खरीद सकते हैं. एक पैकेट बीज की कीमत करीब 150 रुपये है और 200 वर्गफुट क्षेत्र के लिए तीन पैकेट पर्याप्त होते हैं. बीज साल भर उपलब्ध रहता है, लेकिन इसकी ऑनलाइन आपूर्ति नहीं होती खरीदने के लिए किसानों को स्वयं लखनऊ आना पड़ता है.

किसानों को मिलता है प्रशिक्षण

राजकीय मशरूम प्रयोगशाला में किसानों के लिए छह दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाया जाता है, जिसमें उत्पादन की बुनियादी जानकारी से लेकर उन्नत तकनीकों तक की जानकारी दी जाती है. प्रशिक्षण पूरा होने पर प्रमाणपत्र दिया जाता है. यह प्रशिक्षण साल भर चलता है. पंजीकरण शुल्क मात्र 50 रुपये है और इसके अलावा कोई अन्य शुल्क नहीं लिया जाता. हालांकि रहने-खाने की व्यवस्था प्रशिक्षुओं को खुद करनी होती है. कक्षाएं रोजाना सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक चलती हैं.

बड़ी इकाइयों पर सहायता

उत्तर प्रदेश हॉर्टिकल्चर विभाग के डायरेक्टर भानु प्रकाश के अनुसार, किसानों की आय बढ़ाने और कृषि के वैकल्पिक साधनों को बढ़ावा देने के मकसद से राज्य सरकार मशरूम उत्पादन इकाइयों की स्थापना पर 40 प्रतिशत तक अनुदान दे रही है. किसान अपने घर या खेत के छोटे हिस्से से भी शुरुआत कर सकते हैं, जबकि व्यावसायिक स्तर पर 500 से 1000 वर्गफीट और बड़ी इकाइयों के लिए 1500 से 5000 वर्गफीट तक क्षेत्र इस्तेमाल किया जाता है.

लागत और सब्सिडी

500 से 1000 वर्गफीट की छोटी इकाई पर 2 से 5 लाख रुपये की लागत आती है, जिस पर 80 हजार से 2 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है. वहीं 1500 से 3000 वर्गफीट की मध्यम इकाइयों पर 3 से 6 लाख रुपये तक अनुदान मिलता है. हाईटेक और वातानुकूलित इकाइयों के लिए, जो 4000 से 5000 वर्गफीट में स्थापित होती हैं और जिनकी लागत 40 से 55 लाख रुपये तक जाती है, सरकार 16 से 22 लाख रुपये तक की सब्सिडी दे रही है.

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