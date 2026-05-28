देश में बिजली उत्पादन के मामले में 5वें नंबर पर UP; प्रदेश में सबसे ज्यादा बिजली उपभोक्ता
उत्तर प्रदेश में जहां बिजली उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 3 करोड़ 73 लाख के आसपास पहुंच चुकी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 28, 2026 at 7:12 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश बिजली उत्पादन के मामले में देश के टॉप-5 राज्यों में 5वें स्थान पर है. जबकि प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या सबसे ज्यादा है. यह बयान उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने उत्तर प्रदेश में जारी भीषण बिजली संकट को लेकर जारी किया है.
अवधेश कुमार वर्मा का कहना है कि देश के सभी राज्य अपने उपभोक्ताओं की संख्या के अनुपात में गर्मी में ज्यादा से ज्यादा बिजली सप्लाई का प्रयास करते हैं. देश के पांच टॉप राज्यों में बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता किस राज्य में कितनी है, यह भी उपभोक्ताओं को बताना जरूरी है.
विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है. इसलिए आने वाले वर्षों में उत्पादन की स्थापित क्षमता उपभोक्ताओं के हित में स्टेट सेक्टर में बढ़ाना जरूरी होगा, क्योंकि स्टेट सेक्टर के उत्पादन इकाइयों से महंगी बिजली खरीद पर रोक लगाती है. स्टेट सेक्टर की बिजली हमेशा सस्ती रही है.
उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष और सर्वोच्च सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि आज पूरे देश में विशेषकर उत्तर भारत में भीषण बिजली संकट का दौर चल रहा है.
ऐसे समय में देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में जहां बिजली उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 3 करोड़ 73 लाख के आसपास पहुंच चुकी है, वहां राज्य क्षेत्र (State Sector) में नए पावर हाउस स्थापित करने की आवश्यकता है.
शीर्ष 5 राज्यों की कुल स्थापित क्षमता
|भारत में कुल स्थापित क्षमता
|5,37,264.41 मेगावाट
|गुजरात
|73,627.91 मेगावाट
|राजस्थान
|61,381.28 मेगावाट
|महाराष्ट्र
|59,979.65 मेगावाट
|तमिलनाडु
|47,989.37 मेगावाट
|उत्तर प्रदेश
|39,034.67 मेगावाट
वर्तमान में महाराष्ट्र में लगभग 2 करोड़ 85 लाख विद्युत उपभोक्ता हैं. तमिलनाडु में 2 करोड़ 30 लाख के करीब हैं. पश्चिम बंगाल में लगभग 2 करोड़ 10 लाख के करीब और कर्नाटक में भी लगभग 2 करोड़ 25 लाख के करीब हैं.
उन्होंने कहा कि 30 अप्रैल तक की स्थापित विद्युत क्षमता के आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश देश के शीर्ष पांच राज्यों में शामिल होने के बावजूद राज्य क्षेत्र की उत्पादन क्षमता में सबसे निचले पायदान पर है. सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के आंकड़ों के आधार पर 30 अप्रैल 2026 तक के अनुसार भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता 5,37,264.41 मेगावाट है.
उत्तर प्रदेश में सेक्टरवार स्थिति
राज्य क्षेत्र (State Sector) – 9,637.73 मेगावाट
निजी क्षेत्र (Private Sector) – 12,786.74 मेगावाट
केंद्रीय क्षेत्र (Central Sector) – 16,610.20 मेगावाट
परिषद अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश अपनी विद्युत आवश्यकताओं के लिए अत्यधिक रूप से निजी और केंद्रीय क्षेत्र पर निर्भर है. भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा, सस्ती बिजली और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार को बड़े स्तर पर राज्य क्षेत्र में नए तापीय, सौर और जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करनी चाहिए. उन्होंने मांग की है कि आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर ऊर्जा राज्य बनाने के लिए राज्य क्षेत्र की उत्पादन क्षमता में तेजी से इजाफा किया जाए.
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