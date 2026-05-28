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देश में बिजली उत्पादन के मामले में 5वें नंबर पर UP; प्रदेश में सबसे ज्यादा बिजली उपभोक्ता

देश में बिजली उत्पादन के मामले में 5वें नंबर पर UP. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश बिजली उत्पादन के मामले में देश के टॉप-5 राज्यों में 5वें स्थान पर है. जबकि प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या सबसे ज्यादा है. यह बयान उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने उत्तर प्रदेश में जारी भीषण बिजली संकट को लेकर जारी किया है. अवधेश कुमार वर्मा का कहना है कि देश के सभी राज्य अपने उपभोक्ताओं की संख्या के अनुपात में गर्मी में ज्यादा से ज्यादा बिजली सप्लाई का प्रयास करते हैं. देश के पांच टॉप राज्यों में बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता किस राज्य में कितनी है, यह भी उपभोक्ताओं को बताना जरूरी है. विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है. इसलिए आने वाले वर्षों में उत्पादन की स्थापित क्षमता उपभोक्ताओं के हित में स्टेट सेक्टर में बढ़ाना जरूरी होगा, क्योंकि स्टेट सेक्टर के उत्पादन इकाइयों से महंगी बिजली खरीद पर रोक लगाती है. स्टेट सेक्टर की बिजली हमेशा सस्ती रही है. प्रदेश में सबसे ज्यादा बिजली उपभोक्ता (Photo Credit: ETV Bharat) उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष और सर्वोच्च सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि आज पूरे देश में विशेषकर उत्तर भारत में भीषण बिजली संकट का दौर चल रहा है. ऐसे समय में देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में जहां बिजली उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 3 करोड़ 73 लाख के आसपास पहुंच चुकी है, वहां राज्य क्षेत्र (State Sector) में नए पावर हाउस स्थापित करने की आवश्यकता है. शीर्ष 5 राज्यों की कुल स्थापित क्षमता