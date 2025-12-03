ETV Bharat / state

नए साल में PCS के 1850 से अधिक पदों पर भर्ती; इसी साल आएगा दो भर्तियों का रिजल्ट

नए साल में PCS के 1850 से अधिक पदों पर भर्ती. ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने PCS-2025 की प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है. 11 हजार से अधिक अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे. UPPSC अगले वर्ष पीसीएस सेवाओं में 1850 से ज्यादा पदों पर भर्ती की तैयारी भी कर रहा है. इनमें 947 पद पीसीएस-2024 के और शेष पद पीसीएस-2025 के होंगे.

आयोग के सचिव अशोक कुमार ने बताया कि पीसीएस-2024 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन लगभग पूरा हो चुका है. अब स्क्रूटनी चल रही है. मुख्य परीक्षा का परिणाम फरवरी-मार्च तक आने की संभावना है, जबकि अंतिम परिणाम मई तक जारी किया जा सकता है.

इसी तरह पीसीएस-2025 की पूरी प्रक्रिया 2026 के भीतर पूरी करने का लक्ष्य है. अगर ऐसा हो पाता है, तो आयोग एक साल में दो भर्ती परीक्षाएं पूरी करने का कीर्तिमान बना लेगा. इससे उत्तर प्रदेश सहित अन्य प्रदेशों से अफसर बनने की राह देख रहे लाखों अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी.

कम अभ्यर्थियों को क्वालिफाई कराने पर आपत्ति: प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडेय का कहना है, कि आयोग की ओर से पदों के सापेक्ष 15 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए चुनने की बात कही गई थी.

920 पदों के अनुसार 13,800 अभ्यर्थियों को पास होना चाहिए था, जबकि केवल 11,772 अभ्यर्थियों को ही क्वालिफाई कराया गया है. प्रतियोगियों ने इसे मानक से कम बताया है. आयोग से आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई है.