ETV Bharat / state

अमेरिका ने चौपट किया यूपी का कारोबार; 23 हजार करोड़ का नुकसान, 31 फीसदी प्रोडक्ट कम हुए एक्सपोर्ट

फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन की ओर से रिपोर्ट जारी, यूपी के टॉप-8 शहरों के उत्पादों की बिक्री धड़ाम

यूपी में बन उत्पादों के एक्सपोर्ट में आई भारी कमी.
यूपी में बन उत्पादों के एक्सपोर्ट में आई भारी कमी. (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 4, 2025 at 6:31 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर: वित्तीय वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश का कुल निर्यात कारोबार एक लाख 86 हजार करोड़ रुपये के रिकार्ड स्तर तक पहुंच गया था. इससे निर्यातकों को उम्मीद थी कि साल 2025-26 में कारोबार की स्थिति और बेहतर होगी. लेकिन 2 अप्रैल 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ लगाने की घोषणा कर सारा खेल बिगाड़ दिया.

31 फीसदी तक एक्सपोर्ट हुआ कमः फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन (फियो) की ओर से जनवरी से लेकर अगस्त 2025 तक जो रिपोर्ट जारी की गई, उसमें सामने आए आंकड़ों ने सभी को चौंका दिया है. यूपी के टॉप-8 शहरों की स्थिति कारोबार में बहुत दयनीय है. 2024 के मुकाबले 18 से 31 प्रतिशत तक निर्यात कम हुआ है. इससे साफ है कि इन औद्योगिक शहरों में जो उत्पाद अभी तक धड़ल्ले से निर्यात हो रहे थे, उनकी बिक्री धड़ाम हो गई. साल 2025 निर्यातकों के लिए बहुत अधिक चुनौतीपूर्ण रहा है. हालांकि यह आंकड़ा ट्रंप द्वारा 50 फीसदी टैरिफ लागू किए जाने से पहले का है.

फियो के सहायक निदेशक आलोक श्रीवास्तव ने दी जानकारी. (ETV Bharat)

50 फीसदी टैरिफ के पहले से निर्यात में आई कमीः बता दें कि 2 अप्रैल 2025 को ट्रंप ने टैरिफ लागू करने का ऐलान किया था. हालांकि 9 अप्रैल को 9 जुलाई 2025 तक स्थगित कर दिया था. इसके बाद 9 जुलाई से 26 अगस्त तक 25 प्रतिशत टैरिफ़ लागू किया. अचानक 27 अगस्त से ट्रंप ने 50 प्रतिशत टैरिफ लागू कर दिया था. पहले उत्पादों पर 6 से 11 प्रतिशत टैरिफ अमेरिका में लगता था. टैरिफ लागू होने के बाद निर्यातकों ने अपने उत्पादों को अमेरिका भेजना ही बंद कर दिया. कई कारोबारियों ने अपना कारोबार ही ठप कर दिया. तमाम निर्यातक अब दूसरे देशों के बाजार तलाशने में तेजी से जुट गए हैं.

Photo Credit; ETV Bharat
निर्यात में 31 फीसदी तक आई कमी. (Photo Credit; ETV Bharat)

2024-25 में अमेरिका से सबसे अधिक कारोबार हुआ था: फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन (फियो) के सहायक निदेशक आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि 2024-25 में कुल निर्यात कारोबार एक लाख 86 हजार करोड़ रुपये पहुंचा था. उस समय केवल अमेरिका से ही 19 प्रतिशत निर्यात कारोबार हुआ था. जबकि यूके से 7, यूएई से 6 प्रतिशत, जर्मनी से 5, नेपाल व आस्ट्रिया से 5 प्रतिशत, फ्रांस से 4, स्पेन व नीदरलैंड व इटली से 3-3 और अन्य देशों से 40 प्रतिशत कारोबार हुआ था. साल 2025 में अप्रैल से ही अमेरिकी टैरिफ की दरों को लागू करने के बाद कारोबार सिमट सा गया है. उन्होंने कहा कि अब रूस, यूके के कई देशों तक जो मुक्त व्यापार समझौते हुए हैं, उससे सूबे के निर्यातकों की गाड़ी ट्रैक पर जल्द वापस लौटेगी.

Photo Credit; ETV Bharat
यूपी के 8 शहर के कारोबार पर असर. (Photo Credit; ETV Bharat)

2024 और 2025 अगस्त तक टॉप-8 शहरों में निर्यात कारोबार की स्थिति

शहर2024 (करोड़ में) अगस्त 2025 तक (करोड़ में) नुकसान %
नोएडा90325.33 67442.76 -25.33
गाजियाबाद14077 11424.36-18.84
कानपुर9863.32 7380.54-25.17
मुरादाबाद10352.87184.06-30.61
आगरा 7509.085778.82-23.04
अलीगढ़7184.24903.3-31.75
भदोही4907.12 3780.93-22.95
उन्नाव4608.453571.24-22.51
कुल 134,750.3 करोड़111,466.55 करोड़


निर्यातकों को करना पड़ रहा मुश्किलों का सामनाः काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट के क्षेत्रीय अध्यक्ष असद इराकी का कहना है कि लेदर कारोबार को अमेरिकी टैरिफ ने बहुत अधिक प्रभावित किया है. अब हम अमेरिका पर निर्भर न रहकर अन्य देशों की ओर अपना रुख कर रहे हैं. जिससे कारोबार को विस्तार मिल सके. लेदर कारोबारी प्रेरणा वर्मा ने कहा कि साल 2024 में कारोबार को लेकर समय की व्यस्तता बहुत अधिक होती थी. साल 2025 में इसका उल्टा हो गया. कारोबार बहुत धीमी गति से चल रहा है. अमेरिकी टैरिफ के संकट से हमें जल्द ऊबरना होगा. आईआईए के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील वैश्य का कहना है कि निश्चित तौर पर साल 2025 में निर्यातकों को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा है. अब हमें सरकार से आस है कि वह हमारी समस्याओं का समाधान कराए. जिससे यूपी के निर्यातक नए देशों संग अपने कारोबार को रफ्तार दे सकें.

इसे भी पढ़ें- ट्रंप के 50% टैरिफ का यूपी के कारोबारियों ने निकाला तोड़; बोले-यूके समेत यूरोपियन-अफ्रीकी देशों में बढ़ाएंगे कारोबार

इसे भी पढ़ें- ट्रंप के टैरिफ का झटका; 17 हजार करोड़ के कालीन कारोबार पर संकट, यूपी के 700 कंपनी और 80 हजार कारीगर मुसीबत में

TAGGED:

UP INDUSTRIES LOSS
EXPORTS REDUCED DUE TO TRUMP TARIFF
IMPACT OF AMERICAN TARIFF IN UP
अमेरिकी टैरिफ से कारोबारी परेशान
AMERICAN TARIFF

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.