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बनारस के सरकारी स्कूलों के प्रिसिंपल टेंशन में, क्या चीज कर रही परेशान, जानिए

वाराणसी: प्रदेश में सरकारी विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है, इसके बावजूद स्थिति सुधर नहीं रही है. जगह-जगह हो रही दिक्कतों की वजह से सबसे बड़ी समस्या स्कूल के प्रधानाचार्यों को उठानी पड़ती है. ऐसे में वाराणसी में उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नए पदाधिकारी के चयन के साथ ही प्रधानाचार्यों के सामने आ रही दिक्कतों पर मंथन किया गया. इसमें दो बिंदु सबसे अहम है, जिसमें तदर्थ प्रधानाचार्य यानी इंचार्ज के रूप में कारोबार देखने वाले प्रधानाचार्यों को सैलरी न मिलने और सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की कम संख्या को बढ़ाने पर गहन मंथन हुआ है. इस बारे में वाराणसी में इकट्ठा हुए प्रधानाचार्यों ने अपनी-अपनी समस्याओं को समिति के सामने रखा.

बैठक का क्या है उद्देश्य

डॉ. हरेंद्र कुमार राय ने बताया कि इस महापरिषद की बैठक का मुख्य उद्देश्य समस्याओं को सामने लाना और समस्याओं की लिस्टिंग करके सरकार को अवगत कराना है. इसमें सबसे बड़ी समस्या इंचार्ज प्रधानाचार्यों की सैलरी से जुड़ी हुई है क्योंकि जब कोई प्रिंसिपल रिटायर होता है या उसका ट्रांसफर होता है तो ऐसी स्थिति में नए प्रधानाचार्य के रूप में वहां के वरिष्ठ शिक्षक को कार्यभार सौंपा जाता है, जिसके बाद वह कार्यभार तो प्रधानाचार्य का देखता है, लेकिन डिजिटल साइन के मैच होने से लेकर अन्य क्रियाकलापों में समय लगने तक उसकी सैलरी रुकी रहती है. इस मामले में हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि डिजिटल सिग्नेचर के मिलने के बाद 3 महीने के अंदर सैलरी मिल जानी चाहिए, लेकिन समस्याएं अभी भी कम नहीं हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे में हम यहां मौजूद प्रधानाचार्यों के साथ यह निष्कर्ष भी निकलेंगे की इस पर क्या करना है. साथ ही पूरी लिस्ट तैयार करेंगे कि उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने प्रधानाचार्य हैं, जो तदर्थ के रूप में कार्य कर रहे हैं और उन्हें अब तक सैलरी नहीं मिली है. इस पर हम आगे की प्लानिंग तैयार करेंगे.



डॉ. हरेंद्र कुमार राय ने बताया कि इसके अलावा स्कूलों की अन्य समस्याएं और कम हो रहे एडमिशन को बढ़ाने पर भी यहां एकजुटता के साथ फैसला लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि अभिभावकों को स्कूल तक लाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है. सीबीएसई की वजह से यूपी बोर्ड के स्कूलों में बच्चे आना नहीं चाहते. ऐसे में हम शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की जिम्मेदारी बनती है कि आसपास के मोहल्ले में जाकर स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं और अन्य चीजों की जानकारी दें, ताकि एडमिशन की संख्या बढ़े. इस प्लानिंग पर हम यहां मंथन कर रहे हैं.

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