यूपी की अर्थव्यवस्था 8 साल में दोगुनी से अधिक बढ़ी, प्रति व्यक्ति आय भी 1 लाख के पार

आर्थिक समीक्षा पेश करते वित्त मंत्री. ( Etv Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानमंडल में पहली बार राज्य सरकार ने अपनी आर्थिक समीक्षा 2025-26 समक्ष प्रस्तुत की. इस समीक्षा को प्रदेश की प्रगति, जनता की आकांक्षाओं और भविष्य की संभावनाओं का जीवंत दस्तावेज बताया गया है. समीक्षा के अनुसार, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में तेजी से वृद्धि हुई है. यूपी में निवेशकों का भरोसा बढ़ाः वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सदन में बताया कि वर्ष 2016-17 में सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 13.30 लाख करोड़ रुपये था, जो 2024-25 में 30.25 लाख करोड़ रुपये (सवा तीस लाख करोड़) से अधिक पहुंच गया. वित्तीय वर्ष 2025-26 में यह 36 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े की ओर अग्रसर है. पिछले आठ वर्षों में अर्थव्यवस्था दोगुनी से अधिक बढ़ी है. राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में यूपी का योगदान 2016-17 के 8.6 प्रतिशत से बढ़कर 2024-25 में 9.1 प्रतिशत हो गया. प्रदेश में निवेशकों का भरोसा बढ़ा है. योगी सरकार में दोगुनी हुई आयः सुरेश कुमार खन्ना ने सदन में कहा कि पारदर्शी नीतियां, समयबद्ध प्रोत्साहन और 'ट्रिपल एस' (सेफ्टी, स्टेबिलिटी, स्पीड) के कारण लगभग 50 लाख करोड़ रुपये से अधिक के औद्योगिक निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं. प्रति व्यक्ति आय में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है. 2016-17 में यह 54,564 रुपये थी, जो 2024-25 में दोगुनी होकर 1,09,844 रुपये पहुंच गई. 2025-26 में यह 1,20,000 रुपये होने का अनुमान है. जीएसडीपी पर आधारित प्रति व्यक्ति आय 61,142 रुपये से बढ़कर 1,26,304 रुपये हो गई. राष्ट्रीय औसत के मुकाबले अनुपात 50.2 प्रतिशत से बढ़कर 53.5 प्रतिशत हुआ है.