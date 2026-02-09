ETV Bharat / state

यूपी की अर्थव्यवस्था 8 साल में दोगुनी से अधिक बढ़ी, प्रति व्यक्ति आय भी 1 लाख के पार

उत्तर प्रदेश ने सदन में पहली बार प्रस्तुत की अपनी आर्थिक समीक्षा, 2024-25 में जीएसडीपी 30.25 लाख करोड़ रुपये हुई

आर्थिक समीक्षा पेश करते वित्त मंत्री.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 9, 2026 at 3:57 PM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानमंडल में पहली बार राज्य सरकार ने अपनी आर्थिक समीक्षा 2025-26 समक्ष प्रस्तुत की. इस समीक्षा को प्रदेश की प्रगति, जनता की आकांक्षाओं और भविष्य की संभावनाओं का जीवंत दस्तावेज बताया गया है. समीक्षा के अनुसार, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में तेजी से वृद्धि हुई है.

यूपी में निवेशकों का भरोसा बढ़ाः वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सदन में बताया कि वर्ष 2016-17 में सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 13.30 लाख करोड़ रुपये था, जो 2024-25 में 30.25 लाख करोड़ रुपये (सवा तीस लाख करोड़) से अधिक पहुंच गया. वित्तीय वर्ष 2025-26 में यह 36 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े की ओर अग्रसर है. पिछले आठ वर्षों में अर्थव्यवस्था दोगुनी से अधिक बढ़ी है. राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में यूपी का योगदान 2016-17 के 8.6 प्रतिशत से बढ़कर 2024-25 में 9.1 प्रतिशत हो गया. प्रदेश में निवेशकों का भरोसा बढ़ा है.

योगी सरकार में दोगुनी हुई आयः सुरेश कुमार खन्ना ने सदन में कहा कि पारदर्शी नीतियां, समयबद्ध प्रोत्साहन और 'ट्रिपल एस' (सेफ्टी, स्टेबिलिटी, स्पीड) के कारण लगभग 50 लाख करोड़ रुपये से अधिक के औद्योगिक निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं. प्रति व्यक्ति आय में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है. 2016-17 में यह 54,564 रुपये थी, जो 2024-25 में दोगुनी होकर 1,09,844 रुपये पहुंच गई. 2025-26 में यह 1,20,000 रुपये होने का अनुमान है. जीएसडीपी पर आधारित प्रति व्यक्ति आय 61,142 रुपये से बढ़कर 1,26,304 रुपये हो गई. राष्ट्रीय औसत के मुकाबले अनुपात 50.2 प्रतिशत से बढ़कर 53.5 प्रतिशत हुआ है.

राजस्व ढाई गुना बढ़ाः वित्त मंत्री ने बताया कि राजकोषीय स्थिति मजबूत बनी हुई है. बजट आकार 2016-17 के 3.47 लाख करोड़ से बढ़कर 2025-26 में 8.33 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है. पूंजीगत व्यय दोगुना से अधिक होकर 147.72 हजार करोड़ पहुंचा. सार्वजनिक ऋण-जीडीपी अनुपात 29.3 प्रतिशत से घटकर 28.0 प्रतिशत रह गया, जो राष्ट्रीय (81.3%) और विश्व औसत (92.8%) से काफी कम है. स्वयं का कर राजस्व ढाई गुना बढ़कर 2.09 लाख करोड़ हो गया. राज्य FRBM मानकों का पालन कर रहा है. कृषि क्षेत्र में यूपी अग्रणी बना हुआ है. खाद्यान्न, गेहूं, धान, गन्ना, आलू, फलों (केला, आम, अमरूद, आंवला) और मेंथा उत्पादन में राष्ट्रीय हिस्सेदारी सबसे अधिक है.

दुग्ध उत्पादन में यूपी नंबर वनः सुरेश खन्ना ने बताया कि मत्स्य पालन में 115.5%, दुग्ध उत्पादन में 33.6% (देश में प्रथम) और अंडा उत्पादन में 167% वृद्धि दर्ज हुई. सिंचित क्षेत्र 2.16 करोड़ हेक्टेयर से बढ़कर 2.76 करोड़ हेक्टेयर हो गया. फसल सघनता 162.7 प्रतिशत से 193.7 प्रतिशत पहुंची. चीनी मिलों ने 956.09 लाख टन गन्ने की पेराई कर 92.45 लाख टन चीनी उत्पादित की. पिपराइच, मुंडेरवा और रमाला में नई चीनी मिलें स्थापित हो रही हैं. अर्थव्यवस्था में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान 25.8%, औद्योगिक क्षेत्र का 27.2% और सेवा क्षेत्र का 47% है. यह समीक्षा दर्शाती है कि उत्तर प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है. निवेश, रोजगार और जनकल्याण पर फोकस से राज्य की आकांक्षाएं पूरी हो रही हैं.

