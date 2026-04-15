पोल्ट्री कॉन्क्लेव 2026; केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने किया उद्घाटन, बोले- 'दूध उत्पादन में हम नंबर एक पर'
लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में दो दिवसीय 'उत्तर प्रदेश पोल्ट्री कॉन्क्लेव-2026' की शुरूआत.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 15, 2026 at 6:01 PM IST
लखनऊ : राजधानी के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 15 एवं 16 अप्रैल 2026 को दो दिवसीय 'उत्तर प्रदेश पोल्ट्री कॉन्क्लेव-2026' का आगाज हो गया है. बुधवार को केंद्रीय पशुधन, मत्स्य एवं दुग्ध राज्यमंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल और उत्तर प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने पोल्ट्री कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया.
इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी बघेल ने कहा कि उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग के मंत्री धर्मपाल सिंह और 'इंडिया पोल्ट्री' ने मिलकर 'उत्तर प्रदेश पोल्ट्री कॉन्क्लेव-2026' का आयोजन किया है. उन्होंने कहा कि इसमें देश भर के वैज्ञानिक, एक्सपोर्टर्स, बच्चे, साइंटिस्ट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लोग और पोल्ट्री फार्मर्स आए हैं. उन्होंने कहा कि निश्चित तौर से हम अंडा उत्पादन में नंबर दो पर हैं, एक पर आना चाहेंगे. दूध उत्पादन में हम नंबर एक पर हैं. मछली पालन में हम नंबर दो पर हैं, एक पर आएंगे और मीट पर एक पर हैं.
उन्होंने कहा कि आज के इस कॉन्क्लेव में उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है. मंत्री धर्मपाल सिंह ने सारे इन्वेस्टर्स को आज आमंत्रित किया है. हर प्रकार की सुरक्षा, इलेक्ट्रिसिटी, कनेक्टिविटी देंगे. आमंत्रित किया है कि पोल्ट्री के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में निवेश करें.
उन्होंने कहा कि 29% के आस-पास वार्षिक दर से उत्तर प्रदेश आगे आ रहा है. उन्होंने कहा कि मछली उत्पादन में भी नंबर एक पर आप आ रहे हैं और दुग्ध उत्पादन में भी. उन्होंने कहा कि संभावना इसलिए ज्यादा है कि भूभाग भी ज्यादा है, जनसंख्या भी ज्यादा है और युवा भी ज्यादा हैं.
उन्होंने कहा कि प्रोग्रेसिव किसानों को इस फील्ड में आना चाहिए. जिन्होंने एमबीए किया है, आईआईटी किया है, वह आएंगे तो इस उद्योग को और भी ज्यादा विकसित किया जा सकेगा. केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी बघेल का कहना है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के लोग काफी शोध करते हैं तो कुछ दिशा निर्देश मानने पड़ते हैं. कोल्ड चेन है, रेफ्रिजरेटर हैं तो हम उसकी एज को बढ़ा भी सकते हैं.
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