उत्तर प्रदेश पुलिस ने खेली फूलों की होली, रंगों में सराबोर ढोल-नगाड़ों की धुन पर खूब थिरके अधिकारी

होली कार्यक्रम में, वर्तमान और सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों का अनूठा संगम देखने को मिला.

पुलिस ने खेली फूलों की होली
पुलिस ने खेली फूलों की होली (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 6, 2026 at 8:54 PM IST

लखनऊ/सम्भल: होली या अन्य त्योहारों के बीच उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बनाए रखने वाले पुलिस अधिकारियों ने शुक्रवार को जमकर होली खेला, संभल एसपी कृष्ण विश्नोई ने रंग में सराबोर ढोल-नगाड़ों की धुन पर खूब नाचे और सबको नचाया.

पुलिस अधीक्षक कृष्ण विश्नोई की होली (Video Credit: ETV Bharat)

सिग्नेचर बिल्डिंग पुलिस मुख्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में, वर्तमान और सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों का अनूठा संगम देखने को मिला. ​पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने मुख्यालय अधिकारियों, लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के अफसरों और अन्य सदस्यों के साथ फूलों की होली खेली.

डीजीपी ने उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रत्येक जवान और उनके परिवार को होली की शुभकामनाएं देते हुए, उनके कठिन परिश्रम की सराहना की. समारोह में कई पूर्व डीजीपी और रिटायर्ड अधिकारियों को भी आमंत्रित किया गया था, जिससे विभाग की परंपरा और सम्मान एक दूसरे के प्रति बनी रहे.

पुलिस मुख्यालय में होली
पुलिस मुख्यालय में होली (Photo Credit: ETV Bharat)


​इस होली मिलन समारोह में उत्तर प्रदेश पुलिस के वर्तमान और पूर्व बड़े चेहरों ने शिरकत की, जिनमें पूर्व डीजीपी बृजलाल, श्री ए.के. जैन, श्री संजय एम. तरड़े, एस.एन. साबत, अविनाश चन्द्रा, राजेन्द्र पाल सिंह जैसे अधिकारी उपस्थित रहे,

वर्तमान अफसर में आशुतोष पाण्डेय (DG दूरसंचार) के.एस. प्रताप कुमार (DG आवास निगम) सुजीत पाण्डेय (DG फायर सर्विस) प्रकाश डी (DG रेलवे)

इसके अलावा ​एडीजी स्तर के अधिकारी, राजकुमार (मानवाधिकार), आर.के. स्वर्णकार (PAC) नवीन अरोड़ा (तकनीकी सेवाएं) प्रशान्त कुमार द्वितीय (प्रशासन) ए. सतीश गणेश (यातायात) प्रवीण कुमार (लखनऊ जोन) एस.के. भगत (अपराध) और आईजी के.एस. इमैन्युअल सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों ने समारोह में भाग लिया.

होली कार्यक्रम
होली कार्यक्रम (Photo Credit: ETV Bharat)



वहीं, सम्भल जनपद पुलिस विभाग में भी होली का उत्साह देखने को मिला. बहजोई पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों ने खूब धूमधाम से होली मनाई. इस दौरान पुलिस अधीक्षक कृष्ण विश्नोई भी पुलिसकर्मियों के साथ रंगों में सराबोर नजर आए, और ढोल-नगाड़ों की धुन पर जमकर नाचते दिखे.

संपादक की पसंद

