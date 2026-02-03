ETV Bharat / state

सीएम योगी बोले-पहले की सरकारें वादा करती थीं, बाद में लगाती थीं अड़ंगा

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि पहले सरकारें वादा तो करती थीं, लेकिन जब देने की बारी होती थी तो उसमें कुछ न कुछ अड़ंगा लगा देते थे. वह कभी सुलझता नही था. हमने कहा, सरकार नहीं व्यक्ति बदलता है. पॉलिसी का पालन करना व्यक्ति का दायित्व बनता है. राजधानी लखनऊ के एक होटल में आयोजित वैश्विक निवेशकों एवं उद्यमियों के महासंगम "उत्तर प्रदेश फार्मा कॉन्क्लेव 1.0: इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीज इन उत्तर प्रदेश" का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को किया. इस दौरान फार्मा क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के साथ एमओयू का आदान-प्रदान हुआ, जो राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश, उत्पादन और रोजगार सृजन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. यह आयोजन उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) तथा इन्वेस्ट यूपी के संयुक्त तत्वावधान में हुआ.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति अंधकारपूर्ण थी, लेकिन अब लंबे अंधकार काल से उबारकर राज्य को निवेशकों के लिए रेड कार्पेट बिछाने की स्थिति में लाया गया है. उन्होंने बताया कि कॉन्क्लेव से पहले राज्य ने पूरा होमवर्क किया है और तैयारी पूरी कर ली है. मुख्यमंत्री ने कहा कि ललितपुर जिले की प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध स्थिति का जिक्र करते हुए कहा, "ललितपुर न छोड़्यो" की कहावत के अनुरूप यहां फार्मा पार्क के लिए भूमि अधिग्रहित की गई है. अब इसे तेजी से विकसित कर प्लॉट आवंटन की कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है. यह उत्तर भारत का पहला बल्क ड्रग फार्मा पार्क होगा, जो लगभग 1472 एकड़ में फैला है और जहां पहले से ही कुछ कंपनियों को प्लॉट आवंटित किए जा चुके हैं.