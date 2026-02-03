सीएम योगी बोले-पहले की सरकारें वादा करती थीं, बाद में लगाती थीं अड़ंगा
उत्तर प्रदेश फार्मा कॉन्क्लेव 1.0 का शुभारंभ, निवेशकों के साथ एमओयू, राज्य बनेगा फार्मा हब.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 3, 2026 at 1:51 PM IST
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि पहले सरकारें वादा तो करती थीं, लेकिन जब देने की बारी होती थी तो उसमें कुछ न कुछ अड़ंगा लगा देते थे. वह कभी सुलझता नही था. हमने कहा, सरकार नहीं व्यक्ति बदलता है. पॉलिसी का पालन करना व्यक्ति का दायित्व बनता है. राजधानी लखनऊ के एक होटल में आयोजित वैश्विक निवेशकों एवं उद्यमियों के महासंगम "उत्तर प्रदेश फार्मा कॉन्क्लेव 1.0: इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीज इन उत्तर प्रदेश" का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को किया. इस दौरान फार्मा क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के साथ एमओयू का आदान-प्रदान हुआ, जो राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश, उत्पादन और रोजगार सृजन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. यह आयोजन उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) तथा इन्वेस्ट यूपी के संयुक्त तत्वावधान में हुआ.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति अंधकारपूर्ण थी, लेकिन अब लंबे अंधकार काल से उबारकर राज्य को निवेशकों के लिए रेड कार्पेट बिछाने की स्थिति में लाया गया है. उन्होंने बताया कि कॉन्क्लेव से पहले राज्य ने पूरा होमवर्क किया है और तैयारी पूरी कर ली है. मुख्यमंत्री ने कहा कि ललितपुर जिले की प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध स्थिति का जिक्र करते हुए कहा, "ललितपुर न छोड़्यो" की कहावत के अनुरूप यहां फार्मा पार्क के लिए भूमि अधिग्रहित की गई है. अब इसे तेजी से विकसित कर प्लॉट आवंटन की कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है. यह उत्तर भारत का पहला बल्क ड्रग फार्मा पार्क होगा, जो लगभग 1472 एकड़ में फैला है और जहां पहले से ही कुछ कंपनियों को प्लॉट आवंटित किए जा चुके हैं.
मुख्यमंत्री ने मेडिकल डिवाइस पार्क के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने कहा कि यह पार्क देश के सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट (नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर) से सटे 350 एकड़ क्षेत्र में बन रहा है, जिसे इसी माह प्रधानमंत्री के हाथों राष्ट्र को समर्पित करने का प्रयास है. यह पार्क उत्तरी भारत का पहला समर्पित मेडिकल डिवाइस पार्क होगा, जो एक्सपोर्ट और लॉजिस्टिक्स के लिए आदर्श स्थिति में है.
योगी ने कहा कि यूपी फार्मास्युटिकल एवं मेडिकल डिवाइस उद्योग नीति 2023 के तहत निवेशकों को 15 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी, स्टांप ड्यूटी में 100 प्रतिशत छूट और बिजली ड्यूटी में पूर्ण छूट जैसे प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं. कॉन्क्लेव में सन फार्मा के दिलीप सांघवी, मैनकाइंड फार्मा के रमेश जुनेजा, डॉ. रेड्डीज के डॉ. सतीश रेड्डी, जाइडस के पंकज पटेल जैसे दिग्गज उद्यमी शामिल हुए. उप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह आयोजन राज्य को फार्मा और मेडटेक हब बनाने तथा एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की ओर तेज कदम बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन में उत्तर प्रदेश में फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस सेक्टर के लिए अनुकूल माहौल बन चुका है. नीति आयोग के सदस्य विनोद कुमार पॉल ने कहा कि यहां जिस चीज की चर्चा हो रही है, उससे नए रास्ते खुलेंगे और राज्य विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा.
