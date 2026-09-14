UP में 34 PCS अफसरों के तबादले; काशी विश्वनाथ मंदिर के CEO हटे, SDM झांसी का तबादला
श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण मिश्रा को हटाया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 14, 2026 at 7:01 AM IST
लखनऊ: प्रदेश सरकार ने 34 पीसीएस अधिकारियों का तबादला किया है. प्रदेश में कई अपर जिलाधिकारी, नगर मजिस्ट्रेट, उपजिलाधिकारी समेत विभिन्न प्रशासनिक पदों पर तैनात अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है.
जंग बहादुर यादव को गाजियाबाद नगर निगम के अपर नगर आयुक्त पद से संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), ग्राम्य विकास के पद पर भेजा गया है. काशी विश्वनाथ मंदिर एवं विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद के सीईओ विश्वभूषण मिश्र को हटाकर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में उपसचिव बनाया गया है. प्रयागराज के अपर जिलाधिकारी (नजूल) संजय कुमार पांडेय को गौतमबुद्धनगर का अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) बनाया गया है.
गौतमबुद्धनगर के अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) मंगलेश दुबे को उपसंचालक चकबंदी, प्रयागराज की जिम्मेदारी दी गई है. बहराइच के अपर जिलाधिकारी (वि/रा) अमित कुमार-2 और बागपत के अपर जिलाधिकारी (वि/रा) विनीत उपाध्याय को उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ में प्रधान प्रबंधक बनाया गया है.
देवरिया, कासगंज, एटा, जालौन समेत कई जिलों में तैनात अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां दी गई हैं. तबादला सूची में एसडीएम स्तर पर भी व्यापक बदलाव किया गया है. हापुड़ की एसडीएम रेणु को गाजियाबाद नगर निगम का अपर नगर आयुक्त, औरैया के एसडीएम अजय आनंद वर्मा को आजमगढ़ का एसडीएम और आजमगढ़ की एसडीएम दिव्या सिकरवार को औरैया भेजा गया है.
संभल की एसडीएम शुभी गुप्ता को डॉ. राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी में सहायक निदेशक, झांसी के एसडीएम शुभेंदु शेखर सिंह को यूपीडा में विशेष कार्याधिकारी बनाया गया है.
ट्रांसफर अधिकारियों की सूची
- जंग बहादुर यादव, अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद पद से संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास पद पर
- विश्वभूषण मिश्र, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर एवं विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद, वाराणसी पद से उपसचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पद पर
- संजय कुमार पांडेय, अपर जिलाधिकारी (नजूल), प्रयागराज पद से अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), गौतमबुद्धनगर पद पर
- अमित कुमार-2, अपर जिलाधिकारी (वि/रा), बहराइच पद से प्रधान प्रबंधक, उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ पद पर
- मंगलेश दुबे, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), गौतमबुद्धनगर पद से उपसंचालक चकबंदी, प्रयागराज पद पर
- विनीत उपाध्याय, अपर जिलाधिकारी (वि/रा), बागपत पद से प्रधान प्रबंधक, उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ पद पर
- राम शंकर, अपर जिलाधिकारी (वि/रा), देवरिया पद से उपायुक्त (प्रशासन), कार्यालय आयुक्त खाद्य एवं रसद पद पर
- दिग्विजय प्रताप सिंह, अपर जिलाधिकारी (वि/रा), कासगंज पद से उपनिदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद पद पर
- संगम लाल, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), एटा पद से अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति), मिर्जापुर पद पर
- योगेंद्र सिंह, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), जालौन पद से उपनिदेशक (प्रशासन), रेशम निदेशालय पद पर
- बरखा सिंह, प्रधान प्रबंधक, उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ पद से अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी पद पर
- पंकज प्रकाश राठौड़, नगर मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर पद से अपर जिलाधिकारी (वि/रा), देवरिया पद पर
- दीपक कुमार पाल, उपजिलाधिकारी, बुलंदशहर पद से नगर मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर पद पर
- रेणु, उपजिलाधिकारी, हापुड़ पद से अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद पद पर
- अजय आनंद वर्मा, उपजिलाधिकारी, औरैया पद से उपजिलाधिकारी, आजमगढ़ पद पर
- रेणु मिश्रा, उपजिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर पद से उपजिलाधिकारी, फर्रुखाबाद पद पर
- प्रदीप कुमार सिंह, उपजिलाधिकारी, गोंडा पद से उपजिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर पद पर
- दिव्या सिकरवार, उपजिलाधिकारी, आजमगढ़ पद से उपजिलाधिकारी, औरैया पद पर
- प्रद्युम्न कुमार, उपजिलाधिकारी, कानपुर देहात पद से उपजिलाधिकारी, बस्ती पद पर
- वंदना त्रिवेदी, उपसचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पद से उपनिदेशक, डॉ. राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी पद पर
- अरुण कुमार, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), बदायूं पद से अपर जिलाधिकारी (वि/रा), बहराइच पद पर
- मानवेंद्र सिंह (आरआर 2019), उपजिलाधिकारी, सहारनपुर पद से अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), बदायूं पद पर
- राजीव कुमार राय, उपनिदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद पद से अपर जिलाधिकारी (वि/रा), बागपत पद पर
- अजय नारायण सिंह, अपर जिलाधिकारी (नागरिक आपूर्ति), आगरा पद से अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), एटा पद पर
- प्रशांत कुमार, उपजिलाधिकारी, आजमगढ़ पद से अपर जिलाधिकारी (नागरिक आपूर्ति), आगरा पद पर
- प्रियंका सिंह, उपजिलाधिकारी, आजमगढ़ पद से अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, मथुरा पद पर
- अभय कुमार पांडेय, सचिव, कानपुर विकास प्राधिकरण पद से अपर जिलाधिकारी (वि/रा), कासगंज पद पर
- सुखलाल प्रसाद वर्मा, उपजिलाधिकारी, कौशांबी पद से अपर जिलाधिकारी (नजूल), प्रयागराज पद पर
- शत्रुहन पाठक, उपजिलाधिकारी, बस्ती पद से अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), जालौन पद पर
- देवेंद्र प्रताप सिंह-2, मुख्य राजस्व अधिकारी, मिर्जापुर/उपसंचालक चकबंदी, मिर्जापुर पद से सचिव, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण पद पर
- विजेता, अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति), मिर्जापुर पद से मुख्य राजस्व अधिकारी, मिर्जापुर/उपसंचालक चकबंदी, मिर्जापुर पद पर
- शुभी गुप्ता, उपजिलाधिकारी, संभल पद से सहायक निदेशक, डॉ. राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी पद पर
- अशोक कुमार, उपजिलाधिकारी, मैनपुरी पद से उपजिलाधिकारी, हापुड़ पद पर
- शुभेंदु शेखर सिंह, उपजिलाधिकारी, झांसी पद से विशेष कार्याधिकारी, यूपीडा पद पर
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