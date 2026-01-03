ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में ज़मीन तलाश रहे चंद्रशेखर, भाजपा व कांग्रेस के नेताओं को क्यों बोले ताथैया

आजाद समाज पार्टी कांशीराम के प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में बोलते चंद्रशेखर ( ETV Bharat )

भोपाल: उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद अब मध्य प्रदेश की राजनीति में मजबूत जमीन तैयार करने की कोशिश में जुटते दिख रहे हैं. भोपाल के सिंधु भवन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए चंद्रशेखर ने भाजपा और कांग्रेस दोनों पर तीखा हमला बोला. जातिगत जनगणना, आरक्षण, वोट कटने, अल्पसंख्यकों पर हमले और संविधान पर खतरे को लेकर उन्होंने मौजूदा सत्ता व्यवस्था को कठघरे में खड़ा किया और दूसरी पार्टियों के पिछड़े नेताओं को ताथैया कहकर सीधा संदेश दिया. जाति जनगणना को लेकर उठाए सवाल भोपाल के सिंधु भवन में शुक्रवार को आयोजित बैठक में चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि अगर सरकार जातिगत जनगणना करा दे, तो एससी-एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों की आबादी 90 प्रतिशत के करीब निकलेगी. उन्होंने सवाल उठाया कि जब चुनाव आयोग को एक महीने में 100 करोड़ लोगों की एसआईआर कराने का समय दिया जा सकता है, तो पिछले 11-12 सालों से जातिगत जनगणना क्यों नहीं हो पा रही. मोदी सरकार बजट और समय का बहाना बना रही है. भाजपा ने नहीं लागू होने दी मंडल आयोग की सिफारिश आजाद ने इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि 1931 की जातिगत जनगणना में पिछड़ा वर्ग 52 प्रतिशत था. इसके बाद 1953 में बने काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट को कांग्रेस सरकार ने डस्टबिन में डाल दिया. मंडल आयोग बना, लेकिन जब उसकी सिफारिशें लागू करने का समय आया तो भाजपा ने समर्थन वापस ले लिया. मंडल आयोग की सिफारिशें दो चरणों में लागू होनी थीं, लेकिन आज भी 38 मांगें अधूरी हैं. आजाद ने आरोप लगाया कि सरकारें मूल रूप से पिछड़ा वर्ग विरोधी हैं. बाबा साहब का अपमान करने वालों पर एनएसए लगाए सरकार, आजाद समाज पार्टी का अल्टीमेटम पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्रियों को लेकर कही बात पिछड़े मुख्यमंत्रियों के मुद्दे पर आजाद ने कहा कि संख्या के दबाव में पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री तो बना दिया जाता है, लेकिन सम्मान नहीं दिया जाता. शिवराज सिंह चौहान के समय आंदोलन करने पर मां-बहन की गालियां दी गईं. अब मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं. उनसे वैचारिक मतभेद अलग हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण का समर्थन किया, उनके खिलाफ व्यक्तिगत और जातिगत हमले शुरू हो गए. आस्ट्रेलिया की जनसंख्या के बराबर यूपी में काटे वोट