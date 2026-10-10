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कासगंज: लेखपालों का फूटा गुस्सा! साइकिल भत्ता बढ़ाने और गृह जनपद में तैनाती को लेकर किया प्रदर्शन

लेखपालों का प्रदर्शन ( Photo Credit; ETV Bharat )

कासगंज: जनपद के सहावर थाना क्षेत्र में शनिवार को उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ प्रांतीय कार्यकारिणी के बैनर तले लेखपालों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर काली पट्टी बांधकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान संघ ने अपनी कई मांगें सरकार के सामने रखी हैं और उन पर तुरंत विचार करने की आवश्यकता जताई है.

लेखपालों का प्रदर्शन (Video Credit; ETV Bharat) इस दौरान प्रदर्शनकारियों के साथ लेखपाल वीरेंद्र सिंह ने बताया कि 2016 बैच के लगभग 2300 लेखपाल साथी ऐसे हैं, जो अपने मूल घरों से करीब 700 से 800 किलोमीटर की दूरी पर तैनात होकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. इतनी लंबी दूरी पर नौकरी करने के कारण ये कर्मचारी अपना पारिवारिक दायित्व और अपने बूढ़े माता-पिता की देखभाल सही से नहीं कर पा रहे हैं. इसलिए उनका ट्रांसफर करके उनके घर के पास तैनाती की जाए.