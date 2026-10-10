कासगंज: लेखपालों का फूटा गुस्सा! साइकिल भत्ता बढ़ाने और गृह जनपद में तैनाती को लेकर किया प्रदर्शन
उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ प्रांतीय कार्यकारिणी के बैनर तले लेखपालों ने काली पट्टी बांधकर किया प्रदर्शन
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 5:49 PM IST
कासगंज: जनपद के सहावर थाना क्षेत्र में शनिवार को उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ प्रांतीय कार्यकारिणी के बैनर तले लेखपालों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर काली पट्टी बांधकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान संघ ने अपनी कई मांगें सरकार के सामने रखी हैं और उन पर तुरंत विचार करने की आवश्यकता जताई है.
इस दौरान प्रदर्शनकारियों के साथ लेखपाल वीरेंद्र सिंह ने बताया कि 2016 बैच के लगभग 2300 लेखपाल साथी ऐसे हैं, जो अपने मूल घरों से करीब 700 से 800 किलोमीटर की दूरी पर तैनात होकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. इतनी लंबी दूरी पर नौकरी करने के कारण ये कर्मचारी अपना पारिवारिक दायित्व और अपने बूढ़े माता-पिता की देखभाल सही से नहीं कर पा रहे हैं. इसलिए उनका ट्रांसफर करके उनके घर के पास तैनाती की जाए.
इसके अलावा, 2024 बैच के जो नए लेखपाल साथी हैं, उन्हें नौकरी में आए हुए दो साल से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक उनका स्थायीकरण नहीं हो पाया है. ऐसे में जल्द से जल्द उनका स्थायीकरण किया जाए.
लेखपालों ने उन्हें मिलने वाले भत्तों को लेकर भी भारी नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि आजादी के इतने साल बाद भी लेखपालों को साइकिल भत्ते के रूप में मात्र 200 रुपये प्रति माह दिए जा रहे हैं, जबकि मौजूदा समय में मोटरसाइकिल पूरे महीने में कम से कम एक हजार किलोमीटर तक चलती है, जिसके हिसाब से वाहन भत्ता तीन से चार हजार रुपये मिलना चाहिए.
प्रदर्शन के दौरान लेखपाल जिकारुलहासन, कुलदीप शर्मा, वीरेंद्र सिंह, विनिप निवेश, राजेश यादव, पंकज सेना, सचिन, मोहित, प्रियांशी माहेश्वरी, कलम गौतम, दिनेश कुमार, मनेंद्र सिंह, प्रियांशी, आदि उपस्थित रहे.
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