बदलते दौर के साथ आज भी घोड़े की अहमियत बरकरार, रेस से लेकर रईसों की कोठियों की शान, बाराबंकी घोड़ा बाजार में 51 लाख तक की लगी बोली
चालबाज घोड़े की कीमत 20 हजार से लेकर 51 लाख तक लगी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र तक से आते व्यापारी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 6:59 PM IST
बाराबंकी: चालबाज घोड़े के शोकिनों के लिए बाराबंकी में लगने वाले देवा मेला के घोड़ा बाजार (Barabanki Horse Fair) का बेसब्री से इंतजार रहता है. यह पशु मेला बिहार के सोनपुर और राजस्थान के पुष्कर के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे पड़ा पशु मेला है. भारत में पाए जाने वाले सभी प्रमुख नस्ल के हजारों घोड़े मेले की शोभा बढ़ा रहे हैं. दस दिवसीय मेले में देशभर से व्यापारी, पशुपालक और रेस में हिस्सा लेने वाले जुटे हैं. इस बार 20 से लेकर 51 लाख तक के घोड़े बिकने के लिए आए हैं. घोड़ा बाजार के इतिहास और वर्तमान की पड़ताल करती पढ़िये ये खास रिपोर्ट.
मोटर गाड़ी के युग में घोड़े का महत्व
सौ साल पहले तक कार रईसों की शान हुआ करती थी जबकि घोड़ा गाड़ी ट्रांसपोर्ट का प्रमुख साधन होता था. चाहे शहरों की पक्की रोड हो या गांव की कच्ची मिट्टी वाली कीचड़ से सनी सड़क सामान ढोने से लेकर यात्री परिवहन तक में घोड़ा का इस्तेमाल होता था. लेकिन जैसे जैसे मोटर इंजन शक्तिशाली बनते गए परिवहन में पशुओं की जगह मोटरगाड़ी लेते गई. इसीलिए आज इक्कीसवीं सदी में ट्रांसपोर्ट का प्रमुख साधन ट्रक, रेल, हवाई जहाज हो गए तो वहीं घोड़ा बड़े बड़े रईसों की शान का प्रतीक बन गया है. समय बदला लेकिन घोड़े का वजूद आज भी कायम है. बस उसकी उपयोगिता बदल गई है. इसलिए आज दुनियाभर में किसी भी ब्रांड की कार से भी महंगे दाम घोड़े के लगते हैं. यह आन बान शान की निशानी बन गया है.
आज के दौर में घोड़े का प्रमुख उपयोग
पर्यटन और मनोरंजन के लिए घोड़े का आकर्षण बना हुआ है. हिल स्टेशनों, ऐतिहासिक किलों, मेलों और शादी-विवाह में बग्गी और घुड़सवारी में घोड़े का इस्तेमाल बढ़ा है. इसके साथ ही कई खेलों पोलो, रेसिंग और पारंपरिक आयोजनों में घोड़े का उपयोग बना हुआ है.वहीं दुर्गम इलाकों की गश्त,परेड और विशेष सैन्य कार्यों में आज भी घोड़ों का इस्तेमाल होता है. दुनियाभर में हर बड़े शहरों में आज भी माउंटेड पुलिस की यूनिट जरुर रहती है.माउंटेड पुलिस का इस्तेमाल पुलिस बड़े बड़े प्रदर्शन और दंगे को रोकने के लिए करती है.
चालबाज घोड़े की पहचान
अच्छे नस्ल का घोड़ा होने के बाद भी उसके रंग रूप, खूबसूरती, कद काठी और चाल देखकर ही उसकी कीमत तय होती है. घोड़े की खूबसूरती का आंकलन उनकी ऊंचाई, रंग और कानों से की जाती है लेकिन सबसे जरूरी इनकी चाल होती है. क्योंकि चालबाज़ घोड़े की डिमांड बहुत रहती है. बेहतरीन चालबाज घोड़े की सवारी करने पर ज्यादा झटके नहीं लगते और सवारी आरामदायक होती. स्वस्थ घोड़ा हमेशा खड़े रहने पर अक्सर तीन पैरों पर भार रखकर एक पैर हल्का सा उठा कर रखता है.
घोड़ों के प्रमुख नस्ल और उनकी खासियत
बाराबंकी घोड़ा बाजार में भारत में मिलने वाले नुकरे, मारवाड़ी, सिंधी, काठियावाड़ी समेत सभी नस्ल के घोड़े मिल जाते हैं. राजस्थान के मारवाड़ इलाके में पाए जाने वाले मारवाड़ी घोड़ो की नस्ल अव्वल मानी जाती है. इनकी ऊंचाई 152 से 160 सेमी और लंबाई 130 से 140 सेमी होती है. इनका फेस औसतन 22 सेमी चौड़ा होता है. उसके बाद काठियावाड़ी नस्ल के घोड़े बेहतरीन माने जाते हैं. ये घोड़े गुजरात के राजकोट और जूनागढ़ जिलों में पाए जाते हैं. इसकी ऊंचाई औसतन 147 सेमी होती है. मणिपुरी नस्ल के घोड़े भी बेहतरीन माने जाते हैं. कई रंगों में पाया जाने वाला मणिपुरी घोड़ा खेल और युद्ध में इस्तेमाल किया जाता है. ये घोड़े काफी ताकतवर और फुर्तीले होते हैं. तो वहीं सिंधी घोड़े तेज दोड़ने में माहिर माने जाते हैं.
आज भी कारोबारियों में कायम भरोसा
बदायूं से घोड़ा लेकर आये व्यापारी मेहंदी हसन बताते हैं कि यहां सूबे के कई जिलों से लोग घोड़ा खरीदने और बेचने आते ही हैं. साथ ही राजस्थान,पंजाब,हरियाणा और महाराष्ट्र से भी घोड़ा खरीदने बेचने व्यापारी यहां आते हैं. वैसे तो राजस्थान के पुष्कर और बिहार के सोनपुर का घोड़ा बाजार बहुत फेमस है लेकिन बाराबंकी के इस घोड़ा बाजार की अपनी एक अलग अहमियत है. व्यापारी अजय वर्मा बताते हैं यहां से खरीदे गए घोड़े में नस्ल और खासियत को लेकर धोखा नहीं मिलता.
व्यापारी अनवर अली बताते हैं कि यहां 20 हजार रुपये से लेकर 50 लाख तक के घोड़े आपको मिल जाएंगे. शौकीन लोग बताते हैं कि इस मेले की खास बात यह है कि यहां अच्छे घोड़े कम कीमत पर मिल जाते हैं. इसीलिए दूर दूर से पशु पालक और व्यापारी यहां आते हैं.
घोड़े के व्यापार से लाखों की कमाई
घोड़ा पालक मेहदी हसन बताते हैं कि लोग राजस्थान, पंजाब और बाराबंकी मेले से कम उम्र के घोड़े मात्र कुछ हजार में खरीद कर ले जाते हैं और उन्हें पाल पोसकर तैयार करते हैं फिर उन्ही घोड़ों को लाकर यहां लाखों में बेचते हैं. जिन्हें बाहर से आये व्यापारी खरीदकर महाराष्ट्र और राजस्थान में ले जाकर अच्छी कीमतों में बेचते हैं. एक कम उम्र के घोड़े को बड़ा कर उसे तैयार करने में तकरीबन ढाई साल लगता है.
व्यापारियों की मानें तो एक घोड़े को तैयार करने के लिए इनकी खुराक के साथ-साथ रोजाना इनकी मालिश और दौड़ का रियाज कराना जरूरी होता है. इनके खान-पान का खास ध्यान रखा जाता है. चना, जौ, गेहूं की दलिया, भूसा और घास तो इनका खान-पान है ही इसके साथ ही तमाम शौकीन लोग तो अपने घोड़े को खाने में दूध और घी भी देते हैं.
केवल इसका प्रदर्शन करने के लिए ही लाये हैं.
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