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बदलते दौर के साथ आज भी घोड़े की अहमियत बरकरार, रेस से लेकर रईसों की कोठियों की शान, बाराबंकी घोड़ा बाजार में 51 लाख तक की लगी बोली

यूपी का सबसे बड़ा पशु मेला बाराबंकी घोड़ा बाजार ( Photo Credit; ETV Bharat )

बाराबंकी: चालबाज घोड़े के शोकिनों के लिए बाराबंकी में लगने वाले देवा मेला के घोड़ा बाजार (Barabanki Horse Fair) का बेसब्री से इंतजार रहता है. यह पशु मेला बिहार के सोनपुर और राजस्थान के पुष्कर के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे पड़ा पशु मेला है. भारत में पाए जाने वाले सभी प्रमुख नस्ल के हजारों घोड़े मेले की शोभा बढ़ा रहे हैं. दस दिवसीय मेले में देशभर से व्यापारी, पशुपालक और रेस में हिस्सा लेने वाले जुटे हैं. इस बार 20 से लेकर 51 लाख तक के घोड़े बिकने के लिए आए हैं. घोड़ा बाजार के इतिहास और वर्तमान की पड़ताल करती पढ़िये ये खास रिपोर्ट.

मोटर गाड़ी के युग में घोड़े का महत्व

सौ साल पहले तक कार रईसों की शान हुआ करती थी जबकि घोड़ा गाड़ी ट्रांसपोर्ट का प्रमुख साधन होता था. चाहे शहरों की पक्की रोड हो या गांव की कच्ची मिट्टी वाली कीचड़ से सनी सड़क सामान ढोने से लेकर यात्री परिवहन तक में घोड़ा का इस्तेमाल होता था. लेकिन जैसे जैसे मोटर इंजन शक्तिशाली बनते गए परिवहन में पशुओं की जगह मोटरगाड़ी लेते गई. इसीलिए आज इक्कीसवीं सदी में ट्रांसपोर्ट का प्रमुख साधन ट्रक, रेल, हवाई जहाज हो गए तो वहीं घोड़ा बड़े बड़े रईसों की शान का प्रतीक बन गया है. समय बदला लेकिन घोड़े का वजूद आज भी कायम है. बस उसकी उपयोगिता बदल गई है. इसलिए आज दुनियाभर में किसी भी ब्रांड की कार से भी महंगे दाम घोड़े के लगते हैं. यह आन बान शान की निशानी बन गया है. व्यापारियों की जुबानी खासियत और खुराक की कहानी (Video Credit; ETV Bharat) आज के दौर में घोड़े का प्रमुख उपयोग पर्यटन और मनोरंजन के लिए घोड़े का आकर्षण बना हुआ है. हिल स्टेशनों, ऐतिहासिक किलों, मेलों और शादी-विवाह में बग्गी और घुड़सवारी में घोड़े का इस्तेमाल बढ़ा है. इसके साथ ही कई खेलों पोलो, रेसिंग और पारंपरिक आयोजनों में घोड़े का उपयोग बना हुआ है.वहीं दुर्गम इलाकों की गश्त,परेड और विशेष सैन्य कार्यों में आज भी घोड़ों का इस्तेमाल होता है. दुनियाभर में हर बड़े शहरों में आज भी माउंटेड पुलिस की यूनिट जरुर रहती है.माउंटेड पुलिस का इस्तेमाल पुलिस बड़े बड़े प्रदर्शन और दंगे को रोकने के लिए करती है. आज भी घोड़ा बाजार का भरोसा कायम (Photo Credit; ETV Bharat) चालबाज घोड़े की पहचान अच्छे नस्ल का घोड़ा होने के बाद भी उसके रंग रूप, खूबसूरती, कद काठी और चाल देखकर ही उसकी कीमत तय होती है. घोड़े की खूबसूरती का आंकलन उनकी ऊंचाई, रंग और कानों से की जाती है लेकिन सबसे जरूरी इनकी चाल होती है. क्योंकि चालबाज़ घोड़े की डिमांड बहुत रहती है. बेहतरीन चालबाज घोड़े की सवारी करने पर ज्यादा झटके नहीं लगते और सवारी आरामदायक होती. स्वस्थ घोड़ा हमेशा खड़े रहने पर अक्सर तीन पैरों पर भार रखकर एक पैर हल्का सा उठा कर रखता है. रईसों की तरह होती खातिरदारी (Photo Credit; ETV Bharat) घोड़ों के प्रमुख नस्ल और उनकी खासियत