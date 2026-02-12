ETV Bharat / state

जल जीवन मिशन फाइलों में पूरी, जमीनी हकीकत अधूरी, 26% गांवों में पानी पहुंचा ही नहीं

पानी की सप्लाई सुचारु नहीं: ईटीवी भारत की हालिया ग्राउंड रिपोर्ट्स ने उत्तर प्रदेश के महोबा, वाराणसी, गोरखपुर और सहारनपुर जिलों में, हर घर नल, जल योजना की जमीनी हकीकत को उजागर कर दिया है. महोबा में क्षतिग्रस्त सड़कें, टूटी पाइपलाइनें, लीकेज और सूखी टोटियां और गांवों में पानी की किल्लत बता रही है कि परियोजनाएं कागजों पर पूरी है, लेकिन वास्तव में अधूरी हैं. पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पाइपलाइन बिछने के बावजूद पानी की सप्लाई सुचारु नहीं है. गोरखपुर में 5.65 लाख घरों में से 5.55 लाख कनेक्शन तो बने, लेकिन 2.35 लाख घरों में आज भी पानी की नियमित सप्लाई नहीं है. 1180 टंकियों में से सिर्फ 544 से पानी की आपूर्ति हो रही है.

जल जीवन मिशन की सच्चाई: उत्तर प्रदेश सरकार की फाइलों में योजना भले ही 91% पूरा किया जा चुका हो, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि अभी तक अधिकांश घर पानी से वंचित हैं. पिछले 4 सालों में 180 के करीब अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है. कई ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट किया गया है. इसके बावजूद जल जीवन मिशन की स्थिति में सुधार होता नहीं दिख रहा है. मंत्री स्वतंत्र देव सिंह अब दावा कर रहे हैं कि जल्द ही बुंदेलखंड क्षेत्र में जल जीवन मिशन को सुधार किया जाएगा.

लखनऊ: महोबा से चरखारी विधायक बृजभूषण राजपूत ने पिछले दिनों जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का रास्ता रोककर हंगामा किया था. उसके बाद से उत्तर प्रदेश जल जीवन मिशन को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ी हुई. हर रोज मिशन की खामियां सामने आ रही हैं.

जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह (Photo Credit: ETV Bharat)





यूपी में 17 हजार से ज्यादा शिकायतें हैं: केंद्र सरकार के ताजा आंकड़ों में यूपी के 2,67 लाख घरों में से 91.11% कवरेज हुई है. जिसमें 52,207 गांव हर घर जल प्रमाणित घोषित किया जा चुका है, लेकिन ईटीवी भारत की रिपोर्ट में और अन्य जांचों में 26% गांवों में अब तक पानी की कोई सप्लाई नहीं है. प्रधानमंत्री कार्यालय में जल जीवन मिशन को लेकर हुई शिकायत के बाद केंद्रीय टीमों की जांच में भी यह सच सामने आई थी. यूपी में 17 हजार से ज्यादा शिकायतें हैं. जिनमें, खराब क्वालिटी, वित्तीय अनियमितताएं शामिल है.

रवि किशन बीजेपी सांसद (Photo Credit: ETV Bharat)





जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार: विपक्ष का आरोप है कि योजना भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है. फंड हड़पे जा रहे. कागजी प्रगति हो रही है लेकिन ग्रामीण प्यासे हैं. मेरठ की किठौर विधानसभा सीट से विधायक और पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी के नेता शाहिद मंजूर का कहना है कि इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं है. यह केंद्र सरकार की योजना है और केंद्र सरकार के ठेकेदार जैसे बता रहे हैं. अधिकारी वही बता रहे हैं. उत्तर प्रदेश सरकार कठपुतली सरकार है और केंद्र के इशारे पर नाच रही है. इसी वजह से जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार बना हुआ है.



यूपी जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने ठेकेदारों को चेतावनी दी है कि 30 दिनों में 100% सप्लाई नहीं तो FIR, जेल और कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन होगा. स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि निश्चित तौर पर जल जीवन मिशन में जहां दिक्कत है वहां परेशानी दूर की जाएगी. उन्होंने कहा कि जहां भी जनप्रतिनिधि शिकायत करेंगे उसको प्राथमिकता से दुरुस्त किया जाएगा.



वाटर कंजर्वेशन को लेकर विशेषज्ञ रिद्धिकिशोर गौड़ बताते हैं कि जल स्रोतों की स्थिरता, रखरखाव, थर्ड-पार्टी इंस्पेक्शन मजबूत करने और ग्राम स्तर पर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जरूरी है. उन्होंने कहा कि जिस तरह से खुद ही मंत्री मान रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है और शत प्रतिशत काम होना बाकी है, इससे स्थिति स्पष्ट हो जाती है. स्वतंत्र देव सिंह के बयान का साफ अर्थ है कि स्थिति जमीन पर ठीक नहीं है. जमीनी रिपोर्ट्स से साफ है कि लक्ष्य 2028 तक चुनौतीपूर्ण है.

