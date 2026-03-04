ETV Bharat / state

मार्च के शुरुआत में ही उबलने लगा यूपी, मौसम का डबल अटैक, धूल भरी हवाओं के साथ बांदा में पारा पहुंचा 35 डिग्री सेल्सियस

यूपी के कई इलाकों में 20 से लेकर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से धूल भरी हवाएं चल रही हैं. ( ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में गर्मी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है. पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों में मौसम शुष्क बना रहा प्रदेश के कई इलाकों में 20 से लेकर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से धूल भरी हवाएं चल रही हैं. अधिकतम तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है मंगलवार को बांदा में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 48 घंटे बाद तेज हवाओं का असर कम होगा और अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान में 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस की और अधिक वृद्धि होगी. मार्च में ही भीषण गर्मी के संकेत मार्च के पहले सप्ताह से ही दिन के समय भीषण गर्मी शुरू हो गई है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दो से तीन दिनों बाद अधिकतम तापमान में 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि दर्ज की जाएगी. इससे अधिकतम तापमान 36 से 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस पहुंचने की संभावना है. राजधानी लखनऊ में मंगलवार को सुबह से ही आसमान साफ रहा तेज धूप के लिए दिन में 20 से लेकर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से धूल भरी हवाएं चलती रही.