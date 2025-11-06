ETV Bharat / state

लखनऊ में खरीदिए सस्ते फ्लैट, मिलेगी बंपर छूट; FCFS योजना में 60 दिन के अंदर भुगतान पर 15% डिस्काउंट, यहां करें आवेदन

लखनऊ : पहले आओ-पहले पाओ (FCFS) योजना के तहत फ्लैट खरीद पर बंपर छूट मिलेगी. उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के करीब 1500 फ्लैटों पर 10 से लेकर 15 प्रतिशत तक डिस्काउंट लेगा. ये फ्लैट राजधानी के वृंदावन और अवध विहार योजना में मिलेंगे. फ्लैट 25 लाख रुपये से लेकर सवा करोड़ रुपये तक हैं. बजट और जरूरत के हिसाब से इनका चुनाव किया जा सकता है. 25% तक भुगतान करने पर ही प्लैट पर कब्जा मिल जाएगा. बाकी की रकम किस्तों में अधिकतम 10 साल की अवधि में चुकाई जा सकती है. छूट पाने के लिए करना होगा ये काम : लखनऊ की वृंदावन और अवध विहार योजना के इन फ्लैट के लिए अगर कोई आवेदक 60 दिन के अंदर एकमुश्त पूरा भुगतान कर देता है तो उसे 15 प्रतिशत की छूट मिलेगी. वहीं 61 से 90 दिन में भुगतान करने पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. यह ऑफर सिर्फ FCFS योजना के फ्लैट्स पर लागू होगा. यह 31 जनवरी 2026 तक ही वैध है. आवास आयुक्त ने ली बैठक. (Photo Credit; Housing and Development Council) आवास आयुक्त ने बैंकों के अफसरों को दिए निर्देश : गुरुवार को आवास आयुक्त डॉ. बलकार सिंह की अध्यक्षता में हुई महत्वपूर्ण बैठक में इस योजना की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई. बैठक में कई बैंकों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया ताकि लोन प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके. आवास आयुक्त ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि योजना का व्यापक प्रचार किया जाए और आवेदकों को हर संभव सहायता दी जाए.