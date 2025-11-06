लखनऊ में खरीदिए सस्ते फ्लैट, मिलेगी बंपर छूट; FCFS योजना में 60 दिन के अंदर भुगतान पर 15% डिस्काउंट, यहां करें आवेदन
25 लाख से लेकर सवा करोड़ रुपये तक है फ्लैट की कीमत, 31 जनवरी 2026 तक ही उठा सकेंगे छूट का लाभ.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 6, 2025 at 8:39 PM IST
लखनऊ : पहले आओ-पहले पाओ (FCFS) योजना के तहत फ्लैट खरीद पर बंपर छूट मिलेगी. उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के करीब 1500 फ्लैटों पर 10 से लेकर 15 प्रतिशत तक डिस्काउंट लेगा. ये फ्लैट राजधानी के वृंदावन और अवध विहार योजना में मिलेंगे.
फ्लैट 25 लाख रुपये से लेकर सवा करोड़ रुपये तक हैं. बजट और जरूरत के हिसाब से इनका चुनाव किया जा सकता है. 25% तक भुगतान करने पर ही प्लैट पर कब्जा मिल जाएगा. बाकी की रकम किस्तों में अधिकतम 10 साल की अवधि में चुकाई जा सकती है.
छूट पाने के लिए करना होगा ये काम : लखनऊ की वृंदावन और अवध विहार योजना के इन फ्लैट के लिए अगर कोई आवेदक 60 दिन के अंदर एकमुश्त पूरा भुगतान कर देता है तो उसे 15 प्रतिशत की छूट मिलेगी. वहीं 61 से 90 दिन में भुगतान करने पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. यह ऑफर सिर्फ FCFS योजना के फ्लैट्स पर लागू होगा. यह 31 जनवरी 2026 तक ही वैध है.
आवास आयुक्त ने बैंकों के अफसरों को दिए निर्देश : गुरुवार को आवास आयुक्त डॉ. बलकार सिंह की अध्यक्षता में हुई महत्वपूर्ण बैठक में इस योजना की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई. बैठक में कई बैंकों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया ताकि लोन प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके. आवास आयुक्त ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि योजना का व्यापक प्रचार किया जाए और आवेदकों को हर संभव सहायता दी जाए.
'प्राथमिकता के साथ लोन को मंजूर करें अफसर' : आवास आयुक्त ने कहा कि परिषद का लक्ष्य हर नागरिक को किफायती और बिना विवाद वाला घर उपलब्ध कराना है. इसी के तहत FCFS योजना के रिक्त फ्लैट्स पर विशेष छूट की घोषणा की गई है. डॉ. सिंह ने एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, आईडीएफसी, पीएनबी सहित कई बैंकों के अफसरों से अपील की कि फ्लैट खरीदारों के लोन को प्राथमिकता से मंजूर किया जाए.
इससे खरीदार समय पर भुगतान कर छूट का फायदा उठा सकेंगे. उन्होंने बताया कि योजना को जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है. सिर्फ पिछले चार दिनों में ही 300 से ज्यादा फ्लैट्स की बुकिंग हो चुकी है.
पूरी प्रक्रिया है ऑनलाइन : अफसरों के अनुसार परिषद ने सभी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन कर दिया है ताकि आवेदन और आवंटन में देरी न हो. डॉ. बलकार सिंह ने बताया कि यह योजना न सिर्फ लोगों को सस्ता घर देगी, बल्कि परिषद की विश्वसनीयता भी बढ़ाएगी. हमारा संकल्प है कि हर नागरिक को घर मिले.
यहां कर सकते हैं बुकिंग : आवास आयुक्त ने बताया कि इच्छुक लोग परिषद की वेबसाइट https://uphdb.in/fcfss पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं. ज्यादा जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800 180 5333 पर कॉल करें. यह पहल पारदर्शी और समयबद्ध आवास व्यवस्था की दिशा में बड़ा कदम है.
