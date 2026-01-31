ETV Bharat / state

केंद्रीय बजट से यूपी को बड़ी उम्मीदें, कई नई ट्रेनों का एलान संभव

रेलवे मंत्रालय ने मनकापुर-अयोध्या मार्ग के कटरा-टिकरी सेक्शन के ट्रैक डबलिंग के काम को कुछ दिन पूर्व मंजूरी दी थी. इस परियोजना की अनुमानित लागत करीब 151.24 करोड़ रुपये है, जिस पर रेलवे बोर्ड ने मुहर लगाकर इस मार्ग पर ट्रेनों के तेजी से दौड़ने का रास्ता साफ किया है. मनकापुर-टिकरी और कटरा-अयोध्या सेक्शन पर दोहरीकरण के कार्यों को पहले ही मंज़ूर किया जा चुका है, इसलिए अब पूरा कॉरिडोर डबल-लाइन रूट बनने के लिए रेडी है.

बजट में कई नई ट्रेनों के एलान के साथ नई पटरियां भी बिछ सकती हैं.

उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और यात्रियों और श्रद्धालुओं के लिए यात्रा को और आसान बनाने के मकसद से रेलवे ने मनकापुर-टिकरी और कटरा-अयोध्या सेक्शन को जोड़ने वाली एक नई रेल परियोजना को पिछले दिनों मंज़ूरी दी. यह नई कनेक्टिविटी तीर्थ यात्रा में काफी बढ़ोतरी करेगी. इससे अयोध्या में राम मंदिर तक श्रद्धालुओं का पहुंचना आसान होगा. यह नई रेल लाइन कटरा और अयोध्या के बीच सीधा संपर्क स्थापित करेगी, जबकि मनकापुर-अयोध्या सेक्शन को भी मज़बूत करेगी. इससे पूरे क्षेत्र में यात्रा का समय कम हो जाएगा. रेलवे अधिकारी बताते हैं कि ये परियोजना क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में अहम रोल अदा करेगी.

बता दें कि गोंडा- मनकापुर बाराबंकी रूट पर दोहरीकरण का काम पहले पूरा किया जा चुका है, लेकिन जिस लाइन पर ये काम शेष रह गया है, उसे भी जल्द शुरू होना है. इससे आने वाले दिनों में वंदे भारत सहित अन्य ट्रेनें यात्रियों को उनकी यात्रा कम समय में पूरी कराएंगी. साथ ही यात्रियों की ट्रेनों की डिमांड भी पूरी होगी.

भारतीय रेलवे देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी को बेहतर करने और यात्रियों के साथ ही श्रद्धालुओं और पर्यटकों की डिमांड को भी पूरा करने पर फोकस कर रहा है. ट्रेनों की स्पीड ज्यादा हो सके, ज्यादा ट्रेनों का संचालन हो सके, धार्मिक स्थलों को ट्रेनों के जरिए आपस में जोड़ा जा सके जिससे यूपी में धार्मिक पर्यटन और आर्थिक व सामाजिक विकास को बढ़ावा मिले, इसके लिए कई प्रोजेक्ट रेलवे बोर्ड मंजूर कर चुका है. यूपी में उत्तर रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे मिलकर काम कर रहे हैं.

लखनऊ: पिछले आम बजट में देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक रेल बजट आवंटित किया गया था. उस बजट से उत्तर प्रदेश में तमाम परियोजनाएं शुरू की गईं, जिनका कार्य चल रहा है. अब एक फरवरी को एक बार फिर आम बजट के साथ रेल बजट पेश किया जाएगा. इस बार के भी रेल बजट से यूपी को बड़ी उम्मीदें हैं. उम्मीदें धार्मिक नगरियों को आपस में जोड़ने के लिए नई ट्रेनें मिलने की. उम्मीदें जिन रेल लाइनों और परियोजनाओं का काम बजट की वजह से धीमा है उनके लिए बजट मिलने की.

ये रूट है काफी महत्वपूर्ण

उत्तर प्रदेश के गोंडा में कटरा-टिकरी सेक्शन तीर्थयात्रा और पैसेंजर कॉरिडोर में एक महत्वपूर्ण कड़ी है. अयोध्या-मनकापुर सेक्शन पहले से ही दोनों तरफ दो रूटों से कनेक्ट है. एक तरफ उत्तर रेलवे का बाराबंकी-अयोध्या-जौनपुर रूट और दूसरी तरफ पूर्वोत्तर रेलवे का बस्ती-गोंडा सेक्शन है, जो इस परियोजना को एक महत्वपूर्ण कड़ी बनाता है. इसके पूरा होने के बाद अयोध्या-मनकापुर लाइन की डबलिंग होने से लाइन की क्षमता में काफी बढ़ोतरी हो जाएगी. इससे अयोध्या इंटरचेंज के माध्यम से अधिक यात्री और मालगाड़ियां आसानी से संचालित की जा सकेंगी. इससे अयोध्या के रास्ते गोरखपुर-लखनऊ रूट पर भी क्षमता बढ़ेगी. इससे बढ़ती पैसेंजर डिमांड को पूरा करने के लिए अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन भी इस रूट पर कराया जा सकेगा.

बजट में कई नई ट्रेनों का एलान हो सकता है.

इस रूट पर ब्रॉडगेज लाइन की मंजूरी

लखनऊ को बहराइच से जोड़ने की भी कवायद शुरू हो गई है. जरवल रोड से 65 किलोमीटर ब्राडगेज लाइन बिछाई जाएगी. इस योजना को पूरा करने में 530 करोड़ रुपये खर्च होंगे. डीपीआर मंजूर होने के बाद अब जल्द ही भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. इस रूट पर तीन रेलवे स्टेशन व एक हाल्ट का निर्माण होगा. इस रेल मार्ग का काम पूरा होने के बाद कम पैसे में बहराइच ही नहीं श्रावस्ती, बलरामपुर और नेपाल से लखनऊ की तरफ आने वाले यात्री भी अपनी यात्रा पूरी कर सकेंगे.

लखनऊ रेलवे स्टेशन.

वर्तमान में चल रहे हैं ये काम

उत्तर रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक सुनील कुमार वर्मा का कहना है कि वर्तमान में बाराबंकी से मल्हौर के बीच 27 किलोमीटर की तीसरी और चौथी रेल लाइन का निर्माण कराया जा रहा है. मल्हौर- दिलकुशा के बीच 8.20 किमी की तीसरी लाइन का काम और दिलकुशा–लखनऊ खंड पर चार-लाइन की एंट्री–एग्जिट से संबंधित कार्य वर्तमान में कराया जा रहा है. लखनऊ और वाराणसी क्षेत्र में चल रहे प्रमुख निर्माण कार्यों में जौनपुर–जफराबाद रेल खंड में दोहरीकरण परियोजना के अंतर्गत, छोटे पुलों का विस्तार, प्लेटफार्म और भवन निर्माण कार्य और मेजर ब्रिज के सब-स्ट्रक्चर शामिल हैं. वाराणसी–शिवपुर रेल खंड की तृतीय रेल लाइन का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है.

लखनऊ का गोमती नगर रेलवे स्टेशन.

पिछले साल यूपी को मिला था 19,858 करोड़ का बजट

बता दें कि वर्ष 2024-25 के बजट में उत्तर प्रदेश के रेल बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए 19,858 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था. इस बजट से प्रदेश में रेल परियोजनाओं, नए ट्रैक बिछाने, वंदे भारत कोच के विस्तार और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 56 रेलवे स्टेशनों के रि डेवलपमेंट का काम शुरू कराया गया. 1,978 किलोमीटर नए ट्रैक बिछाए जा रहे हैं और लखनऊ-कानपुर, मेरठ के साथ ही कई अन्य रूटों पर कनेक्टिविटी बेहतर करने का कार्य कराया जा रहा है.

उत्तर रेलवे के सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी.

उत्तर रेलवे के सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में उत्तर रेलवे के कई रूटों पर रेल लाइन के दोहरीकरण का काम कराया जा रहा है. अमृत भारत स्टेशनों को पुनर्विकसित किया जा रहा है. नई वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनें उत्तर रेलवे को मिलीं. इससे विभिन्न रूटों पर यात्रियों को आवागमन में राहत मिली है.

रेलवे ने कई ट्रेनें चलाकर अयोध्या, प्रयागराज और बनारस को जोड़ा है. उत्तर प्रदेश में रेल लाइनों का 100% विद्युतीकरण किया जा चुका है. पूर्वोत्तर रेलवे के जन संपर्क अधिकारी महेश गुप्ता ने बताया कि पूर्वोत्तर रेलवे ने वंदे भारत ट्रेन चलाकर भगवान राम की नगरी में राम मंदिर के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा दी. प्रयागराज जो धार्मिक नगरी है उसे भी जोड़ा.

बजट में कई नई ट्रेनों का एलान संभव.

हाल ही में असम के डिब्रूगढ़ से गोमती नगर के लिए वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई है जिससे अब कामाख्या देवी के दर्शन भी आसानी से श्रद्धालु कर सकेंगे. इससे पहले लखनऊ से सहारनपुर वाया सीतापुर के लिए वंदे भारत ट्रेन शुरू की गई जिससे नैमिषारण्य तीर्थ स्थल जाने के लिए भी यात्रियों को सुविधा मिली. मां वैष्णो देवी जाने के और जगन्नाथ पुरी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी रेलवे की तरफ से जल्द ट्रेनों की सुविधा मिलने की उम्मीद है.