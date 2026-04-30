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बरेली पहुंचीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल; दिशा स्कूल में बच्चों से की मुलाकात, संप्रेक्षण गृह का किया निरीक्षण

दिशा इंटर कॉलेज में उन्होंने बच्चों से पढ़ाई को लेकर बातचीत की.

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 30, 2026 at 6:00 PM IST

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बरेली : उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल गुरुवार को बरेली पहुंचीं. उनका विमान सुबह त्रिशूल एयरपोर्ट पर उतरा. जिसके बाद उन्होंने कुछ ही घंटों में अलग-अलग जगहों का निरीक्षण किया.



त्रिशूल एयरपोर्ट से सबसे पहले वह दिशा इंटर कॉलेज पहुंचीं. यहां उन्होंने सीधे क्लासरूम का रुख किया और बच्चों से पढ़ाई को लेकर बातचीत की. उन्होंने स्कूल में उपलब्ध सुविधाओं और पढ़ाई के स्तर को करीब से देखा. खासतौर पर दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को लेकर उन्होंने कहा कि बेहतर व्यवस्था सिर्फ फाइलों में नहीं, जमीन पर नजर आनी चाहिए.

बरेली पहुंचीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल (Video credit: ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि जब जाओगे तो पता चलेगा कि गांव में कैसे काम होना चाहिये, कैसी स्थिति है क्या करना चाहिये. उन्होंने कहा कि बच्चों के स्कूल जाइए, मिलिये. आंगनबाड़ी में जाइये बच्चों को मिलिये, देखिये क्या जरूरत है. ग्राम में सरपंच को मिलिये, ग्राम प्रधान को मिलिये, उनके साथ चर्चा करिये. क्या-क्या प्राॅब्लम है गांव की.

उन्होंने कहा कि किसानों को मिलिये. जानिये क्या सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है? कई संस्थाएं हैं जो समाजसेवी के रूप में काम कर रही हैं उनको क्या जरूरत है.



इसके बाद राज्यपाल किला स्थित राजकीय संप्रेक्षण गृह (किशोर) पहुंचीं. यहां बच्चों के रहने, खाने और सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं की बारीकी से जांच की. छोटी-छोटी कमियों पर उन्होंने अधिकारियों से जवाब मांगा.


दोपहर के बाद वह रूहेलखंड विश्वविद्यालय के लिए रवाना हुईं, जहां अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक प्रस्तावित है. राज्यपाल शाम के समय रामगंगानगर में एक निजी स्कूल की नई शाखा का उद्घाटन करेंगी. इस दौरान वरिष्ठ नेता संतोष गंगवार की मौजूदगी से राजनीतिक माहौल भी गर्म है. पूरा दिन शहर में वीवीआईपी मूवमेंट का असर साफ नजर आ रहा है.

इस दौरान शहर भर में जगह-जगह पुलिस तैनात है. कई रास्तों पर रूट डायवर्जन लागू किया गया है. प्रशासन को पहले ही शासन की ओर से साफ निर्देश थे कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

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