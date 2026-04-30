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बरेली पहुंचीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल; दिशा स्कूल में बच्चों से की मुलाकात, संप्रेक्षण गृह का किया निरीक्षण

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ( Photo credit: ETV Bharat )

बरेली : उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल गुरुवार को बरेली पहुंचीं. उनका विमान सुबह त्रिशूल एयरपोर्ट पर उतरा. जिसके बाद उन्होंने कुछ ही घंटों में अलग-अलग जगहों का निरीक्षण किया.



त्रिशूल एयरपोर्ट से सबसे पहले वह दिशा इंटर कॉलेज पहुंचीं. यहां उन्होंने सीधे क्लासरूम का रुख किया और बच्चों से पढ़ाई को लेकर बातचीत की. उन्होंने स्कूल में उपलब्ध सुविधाओं और पढ़ाई के स्तर को करीब से देखा. खासतौर पर दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को लेकर उन्होंने कहा कि बेहतर व्यवस्था सिर्फ फाइलों में नहीं, जमीन पर नजर आनी चाहिए. बरेली पहुंचीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल (Video credit: ETV Bharat) उन्होंने कहा कि जब जाओगे तो पता चलेगा कि गांव में कैसे काम होना चाहिये, कैसी स्थिति है क्या करना चाहिये. उन्होंने कहा कि बच्चों के स्कूल जाइए, मिलिये. आंगनबाड़ी में जाइये बच्चों को मिलिये, देखिये क्या जरूरत है. ग्राम में सरपंच को मिलिये, ग्राम प्रधान को मिलिये, उनके साथ चर्चा करिये. क्या-क्या प्राॅब्लम है गांव की.