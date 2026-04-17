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यूपी में बंदरों का आतंक होगा खत्म; नया एक्शन प्लान तैयार, अति संवेदनशील क्षेत्रों में मारने की मिल सकती है छूट

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में बंदरों के बढ़ते आतंक से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोग बेहद परेशान हैं, जिसे देखते हुए वन विभाग ने एक व्यापक कार्ययोजना तैयार की है. बंदरों की बढ़ती आबादी और इंसानों के साथ बढ़ते संघर्ष को रोकने के लिए तीन स्तरों पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है. इस योजना के तहत उन क्षेत्रों को चिन्हित किया जाएगा जहां बंदरों का आतंक बहुत ज्यादा है और उन्हें अति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया जाएगा. विशेष परिस्थितियों में इन क्षेत्रों में बंदरों को 'पीड़ित जंतु' घोषित किया जा सकता है, जिससे उन्हें मारने की वैधानिक छूट मिल सकेगी.

हेल्पलाइन नंबर शुरू होगा: प्रधान मुख्य वन संरक्षक सुनील चौधरी ने बताया कि तात्कालिक उपायों के तहत सभी नगर निकायों में एक माह के भीतर संघर्ष बाहुल्य क्षेत्रों की पहचान की जाएगी. इसके लिए बंदरों की संख्या का सटीक आकलन करने और घटनाओं की सूचना देने के लिए नोडल अधिकारी नामित किए जाएंगे. सरकार द्वारा जल्द ही एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा जिसका व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाएगा. स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र में बंदरों को पकड़ने के लिए कुशल व्यक्तियों और अनुभवी संस्थाओं का पंजीकरण भी शुरू किया जाएगा.

कूड़ा प्रबंधन पर जोर: निरोधात्मक उपायों के अंतर्गत जन जागरूकता कार्यक्रम और लक्ष्य आधारित संपर्क कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा ताकि लोग बंदरों के व्यवहार को समझ सकें. शहरी क्षेत्रों में कूड़ा प्रबंधन को बेहतर बनाया जाएगा और फलों वाली प्रजातियों के वृक्षारोपण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. अक्सर धार्मिक मान्यताओं के कारण लोग बंदरों को सड़कों पर खाद्य पदार्थ देते हैं, जिससे संघर्ष बढ़ता है, इसलिए अब इसके लिए विशिष्ट क्षेत्र तय किए जाएंगे. स्थानीय निकायों को अपने क्षेत्रों में विशेष जागरूकता अभियान चलाने और कूड़े के सही निस्तारण के सख्त निर्देश दिए गए हैं.