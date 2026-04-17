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यूपी में बंदरों का आतंक होगा खत्म; नया एक्शन प्लान तैयार, अति संवेदनशील क्षेत्रों में मारने की मिल सकती है छूट

उत्तर प्रदेश सरकार अति संवेदनशील क्षेत्रों में बंदरों को पीड़ित जंतु घोषित कर उन्हें मारने तक की छूट दे सकती है.

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बंदरों से परेशान ग्रामीणों को राहत: अति संवेदनशील इलाकों में पीड़ित जंतु घोषित करने की तैयारी. (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 17, 2026 at 10:11 PM IST

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Updated : April 17, 2026 at 10:29 PM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में बंदरों के बढ़ते आतंक से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोग बेहद परेशान हैं, जिसे देखते हुए वन विभाग ने एक व्यापक कार्ययोजना तैयार की है. बंदरों की बढ़ती आबादी और इंसानों के साथ बढ़ते संघर्ष को रोकने के लिए तीन स्तरों पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है. इस योजना के तहत उन क्षेत्रों को चिन्हित किया जाएगा जहां बंदरों का आतंक बहुत ज्यादा है और उन्हें अति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया जाएगा. विशेष परिस्थितियों में इन क्षेत्रों में बंदरों को 'पीड़ित जंतु' घोषित किया जा सकता है, जिससे उन्हें मारने की वैधानिक छूट मिल सकेगी.

हेल्पलाइन नंबर शुरू होगा: प्रधान मुख्य वन संरक्षक सुनील चौधरी ने बताया कि तात्कालिक उपायों के तहत सभी नगर निकायों में एक माह के भीतर संघर्ष बाहुल्य क्षेत्रों की पहचान की जाएगी. इसके लिए बंदरों की संख्या का सटीक आकलन करने और घटनाओं की सूचना देने के लिए नोडल अधिकारी नामित किए जाएंगे. सरकार द्वारा जल्द ही एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा जिसका व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाएगा. स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र में बंदरों को पकड़ने के लिए कुशल व्यक्तियों और अनुभवी संस्थाओं का पंजीकरण भी शुरू किया जाएगा.

कूड़ा प्रबंधन पर जोर: निरोधात्मक उपायों के अंतर्गत जन जागरूकता कार्यक्रम और लक्ष्य आधारित संपर्क कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा ताकि लोग बंदरों के व्यवहार को समझ सकें. शहरी क्षेत्रों में कूड़ा प्रबंधन को बेहतर बनाया जाएगा और फलों वाली प्रजातियों के वृक्षारोपण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. अक्सर धार्मिक मान्यताओं के कारण लोग बंदरों को सड़कों पर खाद्य पदार्थ देते हैं, जिससे संघर्ष बढ़ता है, इसलिए अब इसके लिए विशिष्ट क्षेत्र तय किए जाएंगे. स्थानीय निकायों को अपने क्षेत्रों में विशेष जागरूकता अभियान चलाने और कूड़े के सही निस्तारण के सख्त निर्देश दिए गए हैं.

'किलर' और 'रेस्क्यू' एक्शन प्लान तैयार: दीर्घकालीन उपायों में बंदरों की प्रजनन दर को सीमित करने के लिए तकनीकी रिपोर्ट के आधार पर नसबंदी कार्यक्रम का क्रियान्वयन शामिल है. कुछ विशेष परिस्थितियों में पकड़े गए बंदरों को आजीवन सुरक्षित रखने के लिए विशेष रेस्क्यू सेंटरों का निर्माण भी किया जाएगा. कार्ययोजना के सफल संचालन के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है. इस समिति में नगर आयुक्त, पुलिस प्रतिनिधि, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि बतौर सदस्य शामिल रहेंगे.

बंदरों को प्राकृतिक वातावरण में छोड़ जाएगा: पकड़े गए बंदरों को प्राथमिकता के आधार पर उसी जिले के वन क्षेत्रों में छोड़ा जाएगा ताकि वे अपने प्राकृतिक वातावरण में रह सकें. यदि जिले में उपयुक्त वन क्षेत्र उपलब्ध नहीं है, तो उन्हें अन्य सुरक्षित वन क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जाएगा. हालांकि, किसी भी परिस्थिति में बंदरों को राष्ट्रीय उद्यानों या वन्य जीव विहारों (संरक्षित क्षेत्रों) में नहीं छोड़ा जाएगा. प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने सभी प्रभागीय वनाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे समन्वय स्थापित कर इस कार्ययोजना की प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से प्रेषित करें.

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Last Updated : April 17, 2026 at 10:29 PM IST

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