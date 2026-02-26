ETV Bharat / state

सीएसए यूनिवर्सिटी में बनेगा UP का पहला सीड हब, केंद्र ने दिया ग्रीन सिग्नल

कानपुर: कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि (सीएसए विवि) में सूबे का पहला सीड हब विकसित किया जाएगा. इसके लिए केंद्र सरकार ने अपनी ओर से ग्रीन सिग्नल दे दिया है. पहले चरण में सरकार की ओर से सीड हब के लिए 1.25 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

इसकी जानकारी विवि के शोध निदेशक को पत्र के माध्यम से दे दी गई. सीएसए विवि के शोध निदेशक डा.महक सिंह ने बताया, विवि में कृषि वैज्ञानिक सालों से ये मांग कर रहे थे, कि विवि को सीड हब दिया जाए. ऐसे में सरकार की ओर से अभी तिलहनी फसलों- अलसी, तिल, सूरजमुखी, राई-सरसों व मूंगफली के लिए सीड हब को स्वीकृत कर दिया.

उन्होंने कहा, अभी तक विवि में जो बीज संयंत्र संचालित है उसमें सभी तरह की फसलों के बीजों की प्रोसेसिंग होती है. पर, अब तिलहनी फसलों के लिए सीड हब होने से इन फसलों की खेती करने वाले किसानों को हमेशा बीज मुहैया हो जाएंगे. विवि में उक्त फसलों के जनक बीज सालों से तैयार किेए जा रहे हैं.