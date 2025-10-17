ETV Bharat / state

यूपी की पहली महिला स्नैक रेस्क्यूअर देवयानी; सांपों ने काटा फिर भी नहीं मानी हार, बताया कौन है 'साइलेंट किलर' सांप

मेरा एक भाई ऑस्ट्रेलिया में रहता है और एक बेंगलुरु में रहता है. उन्हें जब भी कोई सांप दिखता है, तो वह फोटो खींचकर मुझे तुरंत भेजते हैं, कि बताओ यह कौन सा सांप है? मेरे भाई लोग बहुत पॉजिटिवली और अपने आसपास भी बहुत कोशिश करते हैं, कि सांप को मारना नहीं है.

साड़ी पहनकर पकड़ना पड़ा सांप: देवयानी ने बताया कि एक बार दुर्गा पूजा में जा रही थीं. साड़ी पहनी हुई थी. रास्ते में सांप पकड़ने के लिए कॉल आ गई. मेरे पास कोई बैग नहीं था. तब मुझे याद आया कि मेरी स्कूटी में रेस्क्यू बैग पड़ा है. वहां देखा तो वह धामिन सांप था. उसको मैंने हाथ से हैंडल किया. मेरे प्रोफेशन में आने के बाद मेरे परिवार में, रिश्तेदारी में, मेरे दोस्तों में, सांप को लेकर बहुत पॉजिटिव बदलाव आए हैं.

धीरे-धीरे यहां पर मैंने सब कुछ सीखा. पहले तो सांपों को हाथ न लगाते हुए बैगिंग मेथड से सीखा, जिसमें ट्राई करते हैं, कि सांप को हाथ न लगाना पड़े. लेकिन कभी-कभी सिचुएशन ऐसी आती है, कि सांप को हाथ लगाना पड़ता है.

इसलिए हम सांप से थोड़ा दूर रहते हैं. सांप ऐसा जानवर है, जो ह्यूमन के सबसे नजदीक रहता है. आपको शेर की या लेपर्ड की खबर रेयर केस में मिलेगी, लेकिन सांप ऐसा जानवर है, जो आपके बहुत नजदीक रहता है. एनिमल लवर के नाते कोई भी सांप मारना या जानवर मारना मुझे पसंद नहीं है.

ट्रेनिंग से जाना सांपों का व्यवहार: देवयानी ने बताया कि जू में वालंटियर बनी, तो मेरी मुलाकात आदित्य तिवारी से हुई. वह सांपघर की देखरेख करते थे. रेस्क्यू भी करते थे. 2012 से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम कर रहे थे. मैं उनकी पहली शिष्या बन गई. थोड़ा खुद का एक्सपीरियंस रहा और ज्यादातर उन्हीं ने मुझे सिखाया कि सांप का बिहेवियर कैसा होता है? इंसान से तो सभी जानवर डरते हैं. सांप भी डरता है. हमने सांपों को लेकर भ्रांतियां फैला रखी हैं.

ऐसे हुई शुरुआत: देवयानी ने बताया कि दूसरे दिन जब हम वहां पहुंचे तो सबसे पहले मुझे सांप घर ही दिखा. यह देखकर मुझे बचपन की पुरानी याद आ गई. बचपन से ही मुझे सांप बहुत फैसिनेटिंग क्रिएचर लगते थे. उनके हाथ नहीं हैं, पैर नहीं हैं, फिर भी वह शिकारी बहुत अच्छे होते हैं. टीवी पर सांपों की डॉक्यूमेंट्री मेरी फेवरेट होती थी. माना जाता है, कि शेर बहुत ताकतवर होता है, लेकिन सांप उससे भी बेहतर शिकार करता है.

उत्तर प्रदेश की पहली स्नैक रेस्क्यूअर देवयानी सिंह ने बताया कि बचपन से ही कहीं घूमने जाती तो सांपों से मुलाकात जरूर हो जाती थी. मेरे पिताजी ने लखनऊ चिड़ियाघर में फोटोग्राफी कांपटीशन में भाग लिया था. उन्हें पता चला कि यहां पर कोई वालंटियर प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है. पापा ने मुझे बोला कि अगर जाना है, तो चली जाओ. मैंने हामी भर दी. यही से इस सफर की शुरुआत हो गई.

लखनऊ: पुरुषों को तो आपने सांप पकड़ते, रेस्क्यू करते बहुत बार देखा होगा, लेकिन महिलाओं को ऐसा करते शायद ही देखा हो? स्नैक रेस्क्यूअर का काम बेहद जोखिम भरा होता है. पर ऐसी भी कुछ महिलाएं हैं, जिन्हें जोखिम लेना पसंद है. खतरनाक काम को भी निडरता से करने का हुनर आता है. ऐसी ही एक महिला हैं, लखनऊ की देवयानी सिंह. जी हां, देवयानी प्रदेश की पहली महिला स्नैक रेस्क्यूअर हैं. उन्हें कई बार सांपों ने काटा भी है, लेकिन वह अपने काम से कभी पीछे नहीं हटीं. सैकड़ों सांपों का रेस्क्यू कर चुकी देवयानी से ETV भारत ने खास बातचीत की.

यह करेंगे तो घर में नहीं आएंगे सांप: देवयानी बताती हैं, कि पहले तो कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है. सांप अक्सर खिड़की से आते हैं. अगर ओपन मिलता है तो दरवाजे से आते हैं. ड्रेनेज में जाली फिक्स नहीं रहती है, तो उससे आ सकते हैं. इन सब रास्तों को बंद कर देना चाहिए. इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर का घर के आस-पास जरूर छिड़काव करें. उसकी गंध से चूहे, छिपकली नहीं आते हैं. यही सांप का भोजन होते हैं. तब सांप भी आना बंद कर देंगे.

कैसा रहा पहला अनुभव: देवयानी सांप पकड़ने का अपना पहला अनुभव शेयर करते हुए बताती हैं, कि करीब साढ़े पांच फीट का वह सांप था. वह कैंट इलाके में था. मैं आदित्य के साथ गई थी. जब मैंने पहली बार सांप को टच किया केप्टिविटी को छोड़कर तो बहुत आसान लगा. सांप को हैंडल करने की मुझे जानकारी थी और आदित्य उस समय मौजूद थे. फिर धीरे-धीरे मैंने नॉन वेनम स्नेक को हैंडल किया.

फिर गोमती नगर में एक स्कूल में रसेल वाइपर निकला था. सांप ठंड के समय बाहर निकला था और उसने अपना सिर ईंटों में फंसा लिया था. बहुत लोग घेरकर खड़े थे. कोई लाठी मार रहा था, तो कोई कुछ कर रहा था. हमने सबको हटाया फिर रेस्क्यू किया. इस वाइपर के जहर वाले दांत बहुत बड़े होते हैं. यह काफी एग्रेसिव होता है, गुस्सैल होता है. बहुत धीरे-धीरे मैंने उसे रेस्क्यू किया. उस रेस्क्यू में मुझे सबसे ज्यादा समय लगा. करीब आधा घंटा खर्च हुआ, लेकिन अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आई. फिर धीरे-धीरे रेस्क्यू करने का सिलसिला और तेज हुआ. इसके बाद कोबरा को रेस्क्यू किया. कॉमन करैत को रेस्क्यू किया.

लखनऊ में कौन से सबसे खतरनाक सांप: देवयानी बताती हैं, कि लखनऊ में अभी तीन ही प्रजाति के सांप मिलते हैं. कॉमन करैत, रसेल वाइपर और कोबरा. इन तीनों श्रेणी के सांपों में खतरनाक सांप की बात की जाए तो मेरी नजर में पहले नंबर पर रसेल वाइपर और कॉमन करैत ही रहेंगे. वह दोनों बराबर होते हैं. रसेल वाइपर के दांत बड़े होते हैं. साइज काफी बड़ा होता है. उसका वेनम ज्यादा मात्रा में जाता है.

कॉमन करैत है साइलेंट किलर: देवयानी बताती हैं, कि कॉमन करैत साइलेंट किलर है. वह रात में ही निकलता है. कभी-कभी आपको पता भी नहीं चलता कि काटा है. ऐसा लगेगा कि मच्छर ने काटा, लेकिन उसका जहर पोटेंशियल कोबरा के जहर से कहीं ज्यादा है. वह अनप्रेडिक्टेबल होता है. जब हम लोग उसे रेस्क्यू करते हैं, तो उसका बिहेवियर समझ में नहीं आता. कभी बहुत एग्रेसिव हो जाएगा तो कभी एकदम आसानी से रेस्क्यू हो जाता है. कोबरा थोड़ा नीचे है.

पहले पापा नाराज होते थे, अब साथ जाते हैं: देवयानी बताती हैं, कि शुरुआत में मैं पापा से झूठ बोलकर सांप पकड़ने निकल जाती थी. पापा ऑफिस जाते, उसके बाद हम अपना ट्रेनिंग सेशन और रेस्क्यू कॉल्स अटेंड करते थे. एक बार जल्दी आ गए और मैं रेस्क्यू पर गई हुई थी. पहले पापा को पता चला कि ऐसा कुछ काम अभी कर रही हूं. हालांकि पापा को भी पता था, कि जिद्दी लड़की है. अगर अच्छा काम कर रही है, तो करेगी.

उनके दोस्तों ने समझाया. एक बार सांप के साथ किसी न्यूज पेपर में मेरी फोटो निकली. पापा के दोस्त ने उन्हें दिखाया तो पापा को बहुत प्राउड महसूस हुआ. उन्हें लगा कि बेटी जो कर रही है, वह अच्छा कर रही है. अब तो रात में अगर मोहल्ले में कहीं रेस्क्यू कॉल आ जाती है, तो पापा कहते हैं, हां चलो, लेकिन सांप मुझसे दूर रहना चाहिए.

सांप से डरना चाहिए लेकिन मारना नहीं चाहिए: देवयानी का कहना है, कि सांप का भय सभी को होता है. मुझे भी है, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल जानवर है. थोड़ा बहुत डर हर किसी को होता है. वह डर आपके प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो करने के लिए बहुत फायदेमंद है.

मेरे घर के आसपास भी बहुत सांप निकलते हैं. पानी वाले सांप कैंट इलाके में बहुत हैं. मेरे आस-पास वाले और मोहल्ले वाले भी अब नॉर्मल हो गए हैं. वह घर के अंदर आने वाले सांप को बस बाहर निकाल देते हैं, मारते नहीं हैं

सांप रेस्क्यू करती देवयानी सिंह. (Photo Credit: ETV Bharat)

दादी ने दिए थे 200 रुपए: अपने पहले रेस्क्यू पेमेंट के बारे में देवयानी बताती हैं, कि सरोजिनी नगर गांव में रेस्क्यू पर गई थी. वहां पर कोबरा निकला था. एक दादी थीं, वह इतना ज्यादा खुश हो गई कि उन्होंने अपने पास से मुझे 200 रुपए दिए. वह पैसे अभी भी मेरे पास रखे हैं. वह मेरे रेस्क्यू की पहली कमाई थी.

कई सांपों ने काटा, रहती हूं सावधान: देवयानी बताती हैं, कि नॉन वेनमस सांपों ने मेरे कई बार बाइट किया है. मान लीजिए अजगर है और अजगर का हेड कैच कर रखा है. उसको हम बोरी में डाल रहे हैं, या फिर किसी ऐसी जगह डाल रहे हैं, जहां उसे सुरक्षित उठा सकते हैं. जैसे ही रखने गए और उसने मुंह खोल दिया तो उसके दांत लग जाते हैं.

पानी वाला सांप सबसे ज्यादा काटता है. किसी भी रेस्क्यूअर से आप पूछेंगे तो वह बताएंगे कि वह सांप नहीं, पागल कुत्ता है. जैसे ही आप उसको पकड़ना शुरू करेंगे, वह काटना शुरु कर देगा. उसने भी मुझे दो-तीन बार काटा है. बाकी पाइथन और धामिन ने भी काटा है, लेकिन उसके केसेस कम हैं.

