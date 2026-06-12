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मेरठ में बनेगा प्रदेश का पहला ज्वैलरी पार्क, मेरठ विकास प्राधिकरण सर्राफा कारोबारियों के सामने देगा प्रजेटेंशन

मेरठ: स्वर्ण नगरी के नाम से मशहूर मेरठ को अब ज्वैलरी पार्क मिलने जा रहा है. इसके लिए कई दशक से लगातार सर्राफा कारोबारी आवाज़ उठाते आ रहे थे.

मेरठ विकास प्राधिकरण ने ज्वैलरी पार्क के लिए जमीन भी चिह्नित कर ली गई है. मेडा (मेरठ विकास प्राधिकरण) इसका प्रजेटेंशन शहर के ज्वेलर्स के समक्ष देगा, जिसमें रेट निर्धारण सहित सभी पहलुओं पर मंथन होगा.

मेरठ शहर की तंग गलियों तक पहुंचना सर्राफा कारोबारी के लिए चुनौती पूर्ण रहता है. ऐसे में यहां के कारोबारी ज्वैलरी पार्क की मांग कर रहे थे. सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेई भी इस बारे में केंद्र सरकार से मांग कर चुके हैं. इस तरफ आगे बढ़ते हुए अब मेरठ विकास प्राधिकरण ने दिल्ली रोड स्थित वेदव्यास पुरी में इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन भी तलाश ली है.

मेरठ बुलियन एसोसिएशन अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल ने बताया कि मेरठ को अब एक और पहचान मिलेगी. ज्वैलरी पार्क की मांग पूरी होने जा रही है, इस बारे में अब अब कुछ पॉजिटिव है. उन्होंने कहा कि मेरठ के आभूषण कारोबार को ज्वैलरी पार्क मिल जाने से यहां अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगे. इसी के साथ साथ उत्पादन, निर्यात और रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे.

मेरठ विकास प्राधिकरण के वीसी संजय मीना ने बताया कि क्योंकि मेरठ में बधाई पैमाने पर आभूषण बनाए जाते हैं और ऐसे में वेदव्यासपुरी में ज्वैलरी पार्क परियोजना के लिए 36 हजार वर्ग मीटर जमीन चिन्हित की है. अब इसका एक प्रस्ताव भी बना लिया गया है. पूरी विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है. इस प्रोजेक्ट को लेकर आगामी दिनों में मेरठ विकास प्राधिकरण की तरफ से परियोजना का विस्तृत प्रजेंटेशन दिया जाएगा.