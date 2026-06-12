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मेरठ में बनेगा प्रदेश का पहला ज्वैलरी पार्क, मेरठ विकास प्राधिकरण सर्राफा कारोबारियों के सामने देगा प्रजेटेंशन

मेडा (मेरठ विकास प्राधिकरण) इसका प्रजेटेंशन शहर के ज्वेलर्स के समक्ष देगा, जिसमें रेट निर्धारण सहित सभी पहलुओं पर मंथन होगा.

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मेरठ में बनेगा उत्तर प्रदेश का पहला ज्वैलरी पार्क. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 12, 2026 at 12:19 PM IST

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मेरठ: स्वर्ण नगरी के नाम से मशहूर मेरठ को अब ज्वैलरी पार्क मिलने जा रहा है. इसके लिए कई दशक से लगातार सर्राफा कारोबारी आवाज़ उठाते आ रहे थे.

मेरठ विकास प्राधिकरण ने ज्वैलरी पार्क के लिए जमीन भी चिह्नित कर ली गई है. मेडा (मेरठ विकास प्राधिकरण) इसका प्रजेटेंशन शहर के ज्वेलर्स के समक्ष देगा, जिसमें रेट निर्धारण सहित सभी पहलुओं पर मंथन होगा.

मेरठ शहर की तंग गलियों तक पहुंचना सर्राफा कारोबारी के लिए चुनौती पूर्ण रहता है. ऐसे में यहां के कारोबारी ज्वैलरी पार्क की मांग कर रहे थे. सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेई भी इस बारे में केंद्र सरकार से मांग कर चुके हैं. इस तरफ आगे बढ़ते हुए अब मेरठ विकास प्राधिकरण ने दिल्ली रोड स्थित वेदव्यास पुरी में इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन भी तलाश ली है.

मेरठ बुलियन एसोसिएशन अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल ने बताया कि मेरठ को अब एक और पहचान मिलेगी. ज्वैलरी पार्क की मांग पूरी होने जा रही है, इस बारे में अब अब कुछ पॉजिटिव है. उन्होंने कहा कि मेरठ के आभूषण कारोबार को ज्वैलरी पार्क मिल जाने से यहां अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगे. इसी के साथ साथ उत्पादन, निर्यात और रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे.

मेरठ विकास प्राधिकरण के वीसी संजय मीना ने बताया कि क्योंकि मेरठ में बधाई पैमाने पर आभूषण बनाए जाते हैं और ऐसे में वेदव्यासपुरी में ज्वैलरी पार्क परियोजना के लिए 36 हजार वर्ग मीटर जमीन चिन्हित की है. अब इसका एक प्रस्ताव भी बना लिया गया है. पूरी विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है. इस प्रोजेक्ट को लेकर आगामी दिनों में मेरठ विकास प्राधिकरण की तरफ से परियोजना का विस्तृत प्रजेंटेशन दिया जाएगा.

मेरठ बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल ने बताया कि ज्वेलरी पार्क पूरी तरह से व्यापारियों के लिए सुरक्षित होगा. इस पार्क में दुकान, शोरूम, होलसेलर्स के लिए गद्दी, सप्लायर्स के ऑफिस, कारीगरों की वर्कशॉप, मशीनों के लिए सुविधा, एक्जीबिशन, कॉमन फेसिलिटी सेंटर होंगे.

वहीं विभिन्न बैंक की शाखाएं भी होंगी. विक्रेताओं और खरीदारों के लिए शानदार लॉज बनेगा. शोरूम, होलसेलर और कारखानों के लिए अलग अलग से एंट्री रहेगी. माना जा रहा है कि अब लखनऊ में मेडा की तरफ से इस प्रस्ताव को प्रदर्शित करने के बाद मंजूरी मिलते ही भूखंडों की दरें भी जल्द ही घोषित होंगी.

मेरठ बुलियन ट्रेड एसोसिएशन के महामंत्री विजय आनंद ने बताया कि औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए यह परियोजना मेरठ को राष्ट्रीय स्तर पर ज्वैलरी हब के रूप में पहचान मिलेगी.

उन्होंने कहा कि बीते काफी समय से सर्राफा कारोबारी इस मांग को उठाते आ रहे थे. जिले के समय समय पर रहने वाले प्रभारी मंत्रियों से लेकर तमाम जन प्रतिनिधियों के द्वारा भी इस विषय में समय-समय पर मांग उठाई गई है.

मेरठ विकास प्राधिकरण की तरफ से जो ओरिएंटेशन होना है उसमें ज्वेलरी पार्क के लिए बहुमंजिला इमारत को बनाया जाना है. बताने की लखनऊ की एक कंपनी के द्वारा ज्वेलरी ज्वेलरी पार्क का प्रारूप तैयार कराया गया है, जो कि एक 10 मंजिला इमारत होगी.

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