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कानपुर में बनेगा प्रदेश का पहला इंडस्ट्रियल कम स्किल सेंटर, सरदार पटेल इंडस्ट्रियल जोन 31 अक्टूबर से पहले होगा शुरू

बदलेगी कानपुर की सूरत ( Photo Credit: ETV Bharat )