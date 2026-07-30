कानपुर में बनेगा प्रदेश का पहला इंडस्ट्रियल कम स्किल सेंटर, सरदार पटेल इंडस्ट्रियल जोन 31 अक्टूबर से पहले होगा शुरू
योगी सरकार का बड़ा फैसला: कानपुर समेत 15 जिलों में युवाओं को मिलेगा हुनर और रोजगार
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 30, 2026 at 7:11 AM IST
कानपुर: शहर में अब औद्योगिक इकाईयों के साथ- साथ काफी संख्या में युवाओं को रोजगार मिल सकेगा. क्योंकि राज्य का पहला सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडस्ट्रियल एंड इंप्लॉयमेंट जोन कानपुर में बनेगा. इसका संचालन भी 31 अक्टूबर से पहले होगा. इस इंडस्ट्रियल कम स्किल सेंटर जोन में जहां युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों की ट्रेनिंग दी जाएगी वहीं उसके साथ-साथ शहर की जरूरत के मुताबिक औद्योगिक इकाईयों का संचालन शुरू होगा
योगी सरकार की बड़ी पहल: कुछ महीने पहले ही योगी सरकार की ओर प्रदेश के सभी जिलों में सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडस्ट्रियल एंड इंप्लॉयमेंट जोन बनाने का फैसला किया गया था. जिसमें विभागीय अफसरों के साथ मंथन करने के बाद पहले चरण में 15 जिलों का चयन किया है. इनमें कानपुर के अलावा नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ समेत कई अन्य जिले शामिल हैं.
कानपुर के लिए अच्छी बात ये है देश और दुनिया के तीन नामचीन समूहों हीरानंदानी समूह, वीबीजी ग्रुप और टाटा समूह ने इसके संचालन को लेकर अपनी रुचि दिखाई है. जिसमें हीरानंदानी समूह के सदस्यों ने कानपुर की कुछ साइट्स को देख भी लिया है. उनकी रुचि अधिक है. पूरी उम्मीद है, उनके साथ ही इस जोन का संचालन शुरू हो जाएगा.- के विजयेंद्र पांडियन, कमिश्नर कानपुर मंडल
जमीन की प्रक्रिया पूरी: चकेरी के पास एयरो सिटी और आईआईटी कानपुर के पीछे जमीन देखी गई है. कमिश्नर कानपुर मंडल के विजयेंद्र पांडियन ने बताया, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडस्ट्रियल एंड इंप्लॉयमेंट जोन बनाने के लिए 50 से 100 एकड़ जमीन चाहिए होगी. ऐसे में चकेरी स्थित एयरो सिटी और आईआईटी कानपुर परिसर के पीछे के हिस्से में 50 से 100 एकड़ जमीन को चिह्नित कर लिया है. जो समूह संचालकों को नियमानुसार दी जाएगी. पहले चरण में युवाओं के ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट होंगे. वहीं, कुछ महीने बाद इंडस्ट्रीज का संचालन भी शुरू हो जाएगा.
यह भी पढ़ें: लॉजिस्टिक्स से लेदर यूनिट्स तक: 'पूरब के मैनचेस्टर' में भारी उद्योगों की कमान संभालतीं कानपुर की बेटियां'