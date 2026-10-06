गजब लापरवाही! चाय-नाश्ते के लिए रुका परिवार, 80 किमी दूर जाकर पता चला ढाबे पर ही छूट गया 8 साल का मासूम
पुलिस ने सीसीटीवी और वाहन नंबर की मदद से परिवार को ट्रेस किया. पुलिस की इस सतर्कता से बच्चा सुरक्षित अपने परिजनों तक पहुंच सका.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 6, 2026 at 8:54 PM IST
ऊना: हिमाचल प्रदेश के ऊना से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां उत्तर प्रदेश से शक्तिपीठों के दर्शन करने आया एक परिवार चाय-नाश्ते के लिए ढाबे पर रुका, लेकिन आगे बढ़ते समय अपने आठ साल के बच्चे को वहीं भूल गया. करीब 80 किलोमीटर का सफर तय कर लेने के बाद परिवार को इस बात का पता चल कि उनका बेटा उनके साथ गाड़ी में मौजूद नहीं है.
यह घटना अंब के धुसाड़ा क्षेत्र की है. ढाबे पर बच्चे को अकेला देखकर जब स्थानीय लोगों को शक हुआ, तो उन्होंने उसकी सुध ली. काफी देर तक परिजनों के वापस न लौटने पर जब बच्चा रोने लगा, तो ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चे को अपनी सुरक्षा में लिया और उसके परिजनों से संपर्क करने की कोशिश में जुट गए.
CCTV से मिला टैम्पो ट्रैवलर का सुराग
पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि बच्चे के परिजन किस वाहन से आए थे, इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं थी. इसके बाद पुलिस ने अंब चौक और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद लेने का फैसला किया. पुलिस ने ढाबे से निकलने वाले वाहनों की फुटेज खंगालनी शुरू की. सीसीटीवी फुटेज की जांच के दौरान पुलिस को उस टैम्पो ट्रैवलर का पता चल गया, जिसमें परिवार आगे रवाना हुआ था. पुलिस ने वाहन के नंबर के आधार पर उसके मालिक से संपर्क किया. इसके बाद चालक से फोन पर बात कर परिवार तक सूचना पहुंचाई गई.
80 किलोमीटर दूर पहुंचने के बाद चला पता
पुलिस की सूचना मिलने के बाद परिवार को पहली बार पता चला कि उनका आठ साल का बेटा उनके साथ नहीं है और वह ढाबे पर ही छूट गया है. परिवार करीब 80 किलोमीटर दूर पहुंच चुका था. इसके बाद परिजन वापस लौटे और पुलिस की मौजूदगी में बच्चे को उनके सुपुर्द किया गया.
इस घटना ने बच्चे की देखभाल को लेकर परिवार की गंभीर लापरवाही को भी सामने ला दिया. यात्रा के दौरान परिवार के सदस्यों की संख्या और बच्चों की मौजूदगी पर ध्यान देना कितना जरूरी है, यह घटना इसका उदाहरण है. समय रहते स्थानीय लोगों और पुलिस की सक्रियता से मामला किसी बड़ी परेशानी में बदलने से बच गया.
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