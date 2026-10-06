ETV Bharat / state

गजब लापरवाही! चाय-नाश्ते के लिए रुका परिवार, 80 किमी दूर जाकर पता चला ढाबे पर ही छूट गया 8 साल का मासूम

हिमाचल में ढाबे पर ही बच्चे के भूल गया परिवार ( ETV BHARAT )

ऊना: हिमाचल प्रदेश के ऊना से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां उत्तर प्रदेश से शक्तिपीठों के दर्शन करने आया एक परिवार चाय-नाश्ते के लिए ढाबे पर रुका, लेकिन आगे बढ़ते समय अपने आठ साल के बच्चे को वहीं भूल गया. करीब 80 किलोमीटर का सफर तय कर लेने के बाद परिवार को इस बात का पता चल कि उनका बेटा उनके साथ गाड़ी में मौजूद नहीं है.