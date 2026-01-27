ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में मिला उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी को जीवनदान, भोपाल ने दिया नया आसमान

यूपी से लुप्तप्राय राजकीय पक्षी सारस को भोपाल में मिला प्राकृतिक आवास. सुनियोजित संरक्षण के चलते 5 साल में संख्या 12 से बढ़कर 220 पहुंची.

मध्य प्रदेश में मिला उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी को जीवनदान (ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 27, 2026 at 9:15 PM IST

भोपाल: जिस सारस (क्रेन) को उत्तर प्रदेश में विलुप्ति की कगार पर माना जाने लगा था, उसी राजकीय पक्षी को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल ने नया जीवन दिया है. बीते एक दशक में यह पक्षी यहां न सिर्फ सुरक्षित हुआ बल्कि इसकी संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी भी दर्ज की गई.

पक्षी विशेषज्ञों ने बताया कि वर्ष 2013 में जहां भोपाल और आसपास के इलाकों में केवल 10 से 12 सारस ही बचे थे, वहीं आज इनकी संख्या 220 से अधिक हो चुकी है. विशेषज्ञ इसे सामुदायिक सहभागिता, प्राकृतिक आवास संरक्षण और जागरुकता आधारित मॉडल की बड़ी सफलता मान रहे हैं.

सारस पक्षी की खासियत (ETV Bharat GFX)
5 साल में संख्या 12 से बढ़कर 220 पहुंची (Birds Society Bhopal)

विलुप्ति की कगार से ऐसे हुई वापसी

विशेषज्ञों ने बताया कि साल 2013 तक भोपाल की जैव विविधता पर गंभीर संकट मंडरा रहा था. बड़ी झील और आसपास के खेतों में दिखने वाला सारस धीरे-धीरे गायब हो रहा था. शहरीकरण, रासायनिक खेती, जलस्रोतों का सिकुड़ना और अवैध शिकार इसके प्रमुख कारण थे. सारस जैसे संवेदनशील पक्षी के लिए यह हालात बेहद खतरनाक थे.

विलुप्ति की कगार पर सारस (ETV Bharat GFX)
सारस को भोपाल में मिला प्राकृतिक आवास (Birds Society Bhopal)

विशेषज्ञों के अनुसार डर था कि अगर तत्काल कदम नहीं उठाए गए तो भोपाल से भी यह पक्षी पूरी तरह लुप्त हो सकता है. यही वह दौर था, जब संरक्षण की जरूरत सिर्फ सरकारी नहीं, बल्कि सामाजिक आंदोलन बन चुकी थी.

भोपाल में मिला सारस को नया जीवनदान (ETV Bharat GFX)

एक घायल सारस बना बदलाव की शुरुआत

इस पूरी कहानी का टर्निंग प्वाइंट भोपाल की बड़ी झील से लगे हुए बिशनखेड़ी गांव में सामने आया. जहां खेत में घायल अवस्था में मिले एक युवा सारस को ग्रामीण सुनील श्रीवास्तव ने बचाया और उसकी देखभाल की. यह घटना भोपाल बर्ड्स संस्था तक पहुंची, जिसके बाद वन विभाग को जोड़ा गया. गांव में चर्चा हुई, चौपाल पर बैठकें लगीं और पहली बार ग्रामीणों ने महसूस किया कि सारस सिर्फ एक पक्षी नहीं, बल्कि उनके पर्यावरण का अहम हिस्सा है. यही घटना आगे चलकर रेपिड एक्शन प्रोग्राम की नींव बनी, जिसने सारस संरक्षण को संगठित दिशा दी.

संरक्षण के लिए आसपास के ग्रामीण बने सारस मित्र (Birds Society Bhopal)

संरक्षण के लिए आसपास के ग्रामीण बने सारस मित्र

पक्षी विशेषज्ञ मोहम्मद खलिग ने बताया कि "सारस मित्र कार्यक्रम इस सफलता की असली ताकत बना. भोज ताल क्षेत्र के गांवों में युवाओं को सारस मित्र बनाया गया. इनका काम केवल निगरानी तक सीमित नहीं था, बल्कि घोंसलों की सुरक्षा, अवैध शिकार पर रोक, नियमित गणना और ग्रामीणों को जागरूक करना भी शामिल था. किसानों को समझाया गया कि जैविक खेती न सिर्फ जमीन के लिए अच्छी है, बल्कि सारस जैसे पक्षियों के अस्तित्व के लिए भी जरूरी है. धीरे-धीरे खेती के तरीके बदले और सारस के लिए सुरक्षित माहौल तैयार हुआ."

सारस को मिला प्राकृतिक आवास (Birds Society Bhopal)

'सारस को मिला प्रकृति का वरदान'

भोपाल बर्ड्स की सह संस्थापक डॉ संगीता राजगीर ने बताया कि "भोपाल की भौगोलिक संरचना सारस के लिए आदर्श साबित हुई. बड़ी झील, हलाली, केरवा, कलियासोत और आसपास के धान के खेत इन्हें भोजन और प्रजनन के लिए उपयुक्त वातावरण देते हैं. छिछले पानी वाले इलाके, घनी वनस्पतियां और अपेक्षाकृत शांत क्षेत्र सारस को आकर्षित करते हैं. यहां यह जोड़े बनाकर घोंसले तैयार करते हैं और सुरक्षित रूप से प्रजनन करते हैं. वर्षा ऋतु में इनके नृत्य और प्रणय व्यवहार अब आम नजारा बन चुके हैं, जो इस बात का संकेत है कि प्रजाति स्थिर और स्वस्थ स्थिति में पहुंच रही है."

