UP में नया बिजली कनेक्शन अब सस्ता और आसान; नई कॉस्ट डाटा बुक जारी, एकमुश्त जमा होगी धनराशि

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए नई कॉस्ट डाटा बुक जारी कर दी है. आयोग के इस फैसले से नया बिजली कनेक्शन लेना न केवल आसान होगा, बल्कि पहले की तुलना में काफी सस्ता भी पड़ेगा. 150 किलोवाट तक के कॉमर्शियल कनेक्शन के लिए अब 300 मीटर की दूरी तक किसी प्रकार का एस्टीमेट नहीं बनेगा और उपभोक्ताओं को केवल एकमुश्त निर्धारित धनराशि जमा करनी होगी.

यह निर्णय 18 दिसंबर को हुई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड रिव्यू पैनल की सब-कमेटी की बैठक के क्रम में लिया गया है. नई कॉस्ट डाटा बुक को नियामक आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार एवं सदस्य संजय कुमार सिंह द्वारा जारी किया गया.

स्मार्ट प्रीपेड मीटर की कीमतों में बड़ी कटौती: नई कॉस्ट डाटा बुक में पावर कॉरपोरेशन के अधिकांश प्रस्तावों को खारिज कर दिया गया है. विशेष रूप से स्मार्ट प्रीपेड मीटर की लागत को ₹8000 से अधिक रखने के प्रस्ताव को आयोग ने अस्वीकार कर दिया. उपभोक्ता परिषद की मांग को स्वीकार करते हुए सिंगल फेस स्मार्ट प्रीपेड मीटर ₹2800, थ्री फेस स्मार्ट प्रीपेड मीटर ₹4100 निर्धारित किया गया है. जबकि इससे पहले पावर कॉरपोरेशन द्वारा सिंगल फेस मीटर के लिए ₹6016 और थ्री फेस मीटर के लिए ₹11342 की वसूली की जा रही थी.

100 करोड़ से अधिक की अतिरिक्त वसूली लौटानी होगी: गौरतलब है कि 9 सितंबर 2025 से नए विद्युत कनेक्शन पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर अनिवार्य कर पावर कॉरपोरेशन द्वारा अधिक वसूली की जा रही थी. नई व्यवस्था लागू होने के बाद अब पूरे प्रदेश के उपभोक्ताओं से की गई लगभग ₹100 करोड़ से अधिक की अतिरिक्त वसूली पावर कॉरपोरेशन को वापस करनी होगी. इसे उपभोक्ता परिषद की बड़ी जीत और पावर कॉरपोरेशन की बड़ी हार माना जा रहा है.

एस्टीमेट सिस्टम और भ्रष्टाचार पर लगेगा अंकुश: कंज्यूमर राइट्स रूल 2020 की धारा 4 (उपधारा 13) के तहत कॉस्ट डाटा बुक को नए स्वरूप में अंतिम रूप दिया गया है. इससे बिजली कनेक्शन से जुड़ा एस्टीमेट सिस्टम समाप्त होगा. इंस्पेक्टर राज और भ्रष्टाचार पर रोक लग सकेगी. नई व्यवस्था में प्रोसेसिंग फीस, सिक्योरिटी राशि, मीटरिंग चार्ज सहित सभी शुल्क एकमुश्त तय कर दिए गए हैं. उपभोक्ता को केवल निर्धारित राशि जमा करनी होगी, शेष सभी तकनीकी व्यवस्थाएं विद्युत विभाग स्वयं करेगा.