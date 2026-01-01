ETV Bharat / state

UP में नया बिजली कनेक्शन अब सस्ता और आसान; नई कॉस्ट डाटा बुक जारी, एकमुश्त जमा होगी धनराशि

नई कॉस्ट डाटा बुक को नियामक आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार एवं सदस्य संजय कुमार सिंह ने जारी किया.

UP में नया बिजली कनेक्शन अब सस्ता और आसान
UP में नया बिजली कनेक्शन अब सस्ता और आसान. (Photo Credit; ETV Bharat)
January 1, 2026

Published : January 1, 2026 at 9:20 AM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए नई कॉस्ट डाटा बुक जारी कर दी है. आयोग के इस फैसले से नया बिजली कनेक्शन लेना न केवल आसान होगा, बल्कि पहले की तुलना में काफी सस्ता भी पड़ेगा. 150 किलोवाट तक के कॉमर्शियल कनेक्शन के लिए अब 300 मीटर की दूरी तक किसी प्रकार का एस्टीमेट नहीं बनेगा और उपभोक्ताओं को केवल एकमुश्त निर्धारित धनराशि जमा करनी होगी.

यह निर्णय 18 दिसंबर को हुई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड रिव्यू पैनल की सब-कमेटी की बैठक के क्रम में लिया गया है. नई कॉस्ट डाटा बुक को नियामक आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार एवं सदस्य संजय कुमार सिंह द्वारा जारी किया गया.

स्मार्ट प्रीपेड मीटर की कीमतों में बड़ी कटौती: नई कॉस्ट डाटा बुक में पावर कॉरपोरेशन के अधिकांश प्रस्तावों को खारिज कर दिया गया है. विशेष रूप से स्मार्ट प्रीपेड मीटर की लागत को ₹8000 से अधिक रखने के प्रस्ताव को आयोग ने अस्वीकार कर दिया. उपभोक्ता परिषद की मांग को स्वीकार करते हुए सिंगल फेस स्मार्ट प्रीपेड मीटर ₹2800, थ्री फेस स्मार्ट प्रीपेड मीटर ₹4100 निर्धारित किया गया है. जबकि इससे पहले पावर कॉरपोरेशन द्वारा सिंगल फेस मीटर के लिए ₹6016 और थ्री फेस मीटर के लिए ₹11342 की वसूली की जा रही थी.

100 करोड़ से अधिक की अतिरिक्त वसूली लौटानी होगी: गौरतलब है कि 9 सितंबर 2025 से नए विद्युत कनेक्शन पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर अनिवार्य कर पावर कॉरपोरेशन द्वारा अधिक वसूली की जा रही थी. नई व्यवस्था लागू होने के बाद अब पूरे प्रदेश के उपभोक्ताओं से की गई लगभग ₹100 करोड़ से अधिक की अतिरिक्त वसूली पावर कॉरपोरेशन को वापस करनी होगी. इसे उपभोक्ता परिषद की बड़ी जीत और पावर कॉरपोरेशन की बड़ी हार माना जा रहा है.

एस्टीमेट सिस्टम और भ्रष्टाचार पर लगेगा अंकुश: कंज्यूमर राइट्स रूल 2020 की धारा 4 (उपधारा 13) के तहत कॉस्ट डाटा बुक को नए स्वरूप में अंतिम रूप दिया गया है. इससे बिजली कनेक्शन से जुड़ा एस्टीमेट सिस्टम समाप्त होगा. इंस्पेक्टर राज और भ्रष्टाचार पर रोक लग सकेगी. नई व्यवस्था में प्रोसेसिंग फीस, सिक्योरिटी राशि, मीटरिंग चार्ज सहित सभी शुल्क एकमुश्त तय कर दिए गए हैं. उपभोक्ता को केवल निर्धारित राशि जमा करनी होगी, शेष सभी तकनीकी व्यवस्थाएं विद्युत विभाग स्वयं करेगा.

150 किलोवाट तक, 300 मीटर तक बिना झंझट कनेक्शन: नई कॉस्ट डाटा बुक के तहत 150 किलोवाट तक के कनेक्शन के लिए ट्रांसफार्मर, पोल या कंडक्टर जैसी तकनीकी व्यवस्थाओं की चिंता उपभोक्ता को नहीं करनी होगी. विभाग 300 मीटर की दूरी तक सभी आवश्यक व्यवस्थाएं स्वयं करेगा.

कनेक्शन दूरी को तीन स्लैब में बांटा गया है.
0 से 100 मीटर
101 से 300 मीटर
301 मीटर से अधिक (अलग से एस्टीमेट)
इसके साथ ही अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही 40 मीटर तक कनेक्शन देने की पुरानी व्यवस्था अब समाप्त हो जाएगी.

उपभोक्ताओं को सीधा लाभ: राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष एवं सप्लाई कोड रिव्यू पैनल की सब-कमेटी के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि प्रदेश में सबसे अधिक भ्रष्टाचार बिजली कनेक्शन के एस्टीमेट बनाने की प्रक्रिया में था. एक जैसे मामलों में अलग-अलग एस्टीमेट बनाकर उपभोक्ताओं से सौदेबाजी की जाती थी, जिस पर अब पूरी तरह अंकुश लगेगा. उदाहरण देते हुए बताया कि 2 किलोवाट का घरेलू उपभोक्ता यदि 100 मीटर तक कनेक्शन लेता है तो अब उसे केवल ₹5500 जमा करने होंगे. 300 मीटर दूरी पर स्थित उपभोक्ता को मात्र ₹7555 जमा करने पर कनेक्शन मिल जाएगा. पहले ऐसे मामलों में खंभे, ट्रांसफार्मर और अन्य खर्चों के नाम पर भारी रकम वसूली जाती थी.

इसके साथ ही नई व्यवस्था में गरीब एवं बीपीएल उपभोक्ताओं को मीटर मूल्य के भुगतान में किस्त की सुविधा भी प्रदान की गई है. नया आदेश जारी होते ही उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने नियामक आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य से मुलाकात कर प्रदेश के उपभोक्ताओं की ओर से आभार व्यक्त किया.

