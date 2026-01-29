केंद्रीय बजट 2026 में उद्योग, रोज़गार को बड़ी उम्मीदें, युवा और मध्यम वर्ग पर भी टिकी निगाहें
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट 2026-27 पेश करेंगी. इस बजट से उद्योग, युवा, राजकोषीय घाटे पर पॉजिटिव काम हो सकता है.
लखनऊ: केंद्रीय बजट 2026 से पहले उत्तर प्रदेश की निगाहें एक बार फिर नई दिल्ली पर टिकी हैं. देश का सबसे बड़ा राज्य होने के नाते यूपी की अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास, रोज़गार और सामाजिक संतुलन से जुड़ी अपेक्षाएं इस बजट से कहीं अधिक हैं. सवाल यह भी है कि क्या ज़मीन पर ‘ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस’ वास्तव में दिख रहा है और क्या बजट में उद्योग, मध्यम वर्ग और गरीब तबके के लिए ठोस राहत सामने आएगी?
औद्योगिक हब और कारोबारी चुनौतियाँ
प्रदेश में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी और पूर्वांचल - बुंदेलखंड के औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगपतियों को आज भी टैक्स स्ट्रक्चर की जटिलता, सस्ती ऋण सुविधा की कमी और कच्चे माल की उपलब्धता जैसी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है. ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स से लॉजिस्टिक्स में सुधार जरूर हुआ है, लेकिन स्थानीय एमएसएमई को इसका पूरा लाभ अब तक नहीं मिल सका है.
वेयरहाउसिंग, निर्बाध बिजली आपूर्ति और अंतिम मील कनेक्टिविटी को लेकर उद्योग जगत की अपेक्षा है कि बजट में विशेष प्रावधान किए जाएं, ताकि निवेश और उत्पादन दोनों को गति मिल सके.
‘ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस’ पर ज़मीनी सच्चाई
सरकारी दावों के बावजूद कारोबारी मानते हैं कि काग़ज़ी सुधार तो हुए हैं, लेकिन ज़िला और तहसील स्तर पर अब भी प्रक्रियाएं धीमी हैं। बजट से उम्मीद की जा रही है कि सिंगल विंडो सिस्टम को और प्रभावी बनाया जाएगा और एमएसएमई सेक्टर को टैक्स छूट, ब्याज सब्सिडी और सस्ते ऋण की सुविधाएं मिलेंगी.
मध्यम वर्ग, गरीब तबका और महंगाई
बढ़ती महंगाई और रोज़गार की कमी आगामी चुनावों से पहले बड़े मुद्दे बनते जा रहे हैं. मध्यम वर्ग को आयकर में और राहत की उम्मीद कम दिख रही है, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास पर सब्सिडी के ज़रिए अप्रत्यक्ष राहत की संभावना जताई जा रही है.
विशेषज्ञों की राय
लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर एम.के. अग्रवाल का मानना है कि यह बजट भी विकसित भारत के विज़न को ध्यान में रखकर पेश किया जाएगा.
उन्होंने कहा, “मिडिल क्लास को पिछले बजट में ही पर्याप्त टैक्स राहत दी जा चुकी है. इस बार फोकस युवाओं, एमएसएमई, महिलाओं और स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग पर रहेगा. एनर्जी सेक्टर, स्किल डेवलपमेंट और पीएम गति शक्ति योजना प्राथमिकता में होंगी.”
उनके अनुसार कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण, नई बीज तकनीक और उत्पादन लागत कम करने के लिए ऋण प्रोत्साहन की संभावना है.
वहीं अर्थशास्त्री के.पी. तिवारी ने कहा कि यह बजट पिछले बजट की निरंतरता में होगा. उन्होंने बताया, “2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य सामने है. इस बजट में आर्थिक और कर सुधारों पर जोर रहेगा. कस्टम ड्यूटी में कटौती से कच्चा माल और मशीनरी सस्ती होंगी, जिससे मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा. उनके मुताबिक ग्रीन और न्यूक्लियर एनर्जी, डिफेंस सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर में पूंजीगत खर्च बढ़ सकता है, हालांकि सरकार राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखने की भी कोशिश करेगी.
प्रोफेसर संजय गुप्ता का कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की भूमिका लगातार बढ़ रही है. उन्होंने कहा, “एमएसएमई, स्टार्टअप और इंडस्ट्री को मिल रही सुविधाएं भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम हैं. बजट के ज़रिए इसी रोडमैप को आगे बढ़ाया जाएगा.”
कुल मिलाकर, उत्तर प्रदेश को उम्मीद है कि केंद्रीय बजट 2026 में उद्योगों को ज़मीन पर राहत, युवाओं को रोज़गार के नए अवसर और आम आदमी को महंगाई से कुछ सुकून मिलेगा. अब देखना यह है कि सरकार के बड़े विज़न और ज़मीनी हकीकत के बीच की दूरी इस बजट में कितनी कम हो पाती है.
