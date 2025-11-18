ETV Bharat / state

दुधवा नेशनल पार्क बनेगा ईको टूरिज्म का हब; पलिया-मैलानी और बिछिया को जोड़ने के लिए नई बस सेवा का प्रस्ताव

लखनऊ से दुधवा एसी बस सेवा: उत्तर प्रदेश सरकार के मीडिया सेल की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, दुधवा नेशनल पार्क में सड़क मार्ग से पहुंच को सुगम बनाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ से लखीमपुर के बीच पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई एसी बस सेवा को पूरे इको पर्यटन सत्र तक जारी रखने का प्रस्ताव रखा गया है. यह सेवा पर्यटकों को दुधवा नेशनल पार्क तक आरामदायक यात्रा प्रदान करेगी. पलिया-मैलानी और बिछिया को जोड़ने वाली नई बस सेवा शुरू करने का सुझाव भी रखा गया है. यूपीएसआरटीसी को भेजे जाने वाले इन प्रस्तावों से नेशनल पार्क के आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी पर्यटन का विस्तार होगा, साथ ही रेलवे मार्ग से दुधवा नेशनल पार्क तक पहुंच को सुगम बनाने के लिए दिल्ली से लखनऊ (मैलानी होते हुए) चलने वाली पुरानी ट्रेन को फिर से बहाल करने और इसमें एसी कोच जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया है. यह कदम विदेश और दूरदराज के पर्यटकों के लिए लाभदायक साबित होगा.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म बोर्ड ने दुधवा नेशनल पार्क और आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बड़ी कार्ययोजना तैयार की है. इसमें दुधवा नेशनल पार्क तक सड़क, रेल और हवाई मार्ग के जरिए पर्यटकों की पहुंच को आसान और सुविधाजनक बनाने पर जोर है. इन प्रस्तावों का उद्देश्य न सिर्फ प्रदेश में ईको टूरिज्म को बढ़ावा देना है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देना शामिल है. राज्य सरकार के अनुमोदन के बाद जल्द ही ये परियोजनाएं धरातल पर उतरेगीं.

हिंडन से पलिया तक विमान सेवा : हवाई संपर्क को मजबूत करने के लिए हिंडन से पलिया तक विमान सेवा शुरू करने का टेंडर वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) मॉडल पर तैयार किया जा रहा है. पर्यटन विभाग और सिविल एविएशन के समन्वय से यह परियोजना चालाई जाएगी. पात्रता शर्तों में भारत में पंजीकृत कंपनी, छह सीटों वाले सिंगल व ट्विन इंजन विमान की सेवा शुरू करने का प्रस्ताव है. इसके लिए निजी व चार्टेड विमान का संचालन करने वाली कंपनियों की सेवा ली जाएगी. बोर्ड की मंजूरी से यह सेवा पर्यटकों को समय की बचत देगी.

226 करोड़ रूपये से सड़कों का होगा निर्माण : दुधवा नेशनल पार्क तक सड़क मार्ग के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए पीडब्ल्यूडी के माध्यम से 226.82 करोड़ रुपये की कई परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं. इसके तहत लखनऊ से दुधवा तक चार लेन सड़क संपर्क सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न चेनेज पर चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य भी शामिल है. 21.14 करोड़ रुपये की लागता से पलिया हवाई पट्टी का तीन मीटर से 10 मीटर चौड़ीकरण कार्य, किशनपुर रोड का 32.95 करोड़ रुपये की लागत से 5.7 किमी चौड़ीकरण, लखीमपुर-बिजुआ-भीरा-पलिया मार्ग पर 21.6 करोड़ रूपये की लागत से इंटरलॉकिंग और सिसईया-धौराहरा-पलिया रोड का 134.23 करोड़ रुपये की लागत से 38.35 किमी सुदृढ़ीकरण जैसे कार्यों का प्रस्ताव रखा गया है. इन प्रोजेक्टस के निर्माण से जहां एक ओर नेशनल पार्क आने वाले पर्यटकों की पहुंच सुगम होगी, साथ ही आस-पास के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लोगों की यातायात व्यवस्था और अर्थिक गतिविधियों में भी बढ़ोतरी होगी.

दुधवा नेशनल पार्क (Photo Credit; ETV BHARAT)

विस्टाडोम कोच की यात्रा के अपग्रेडेशन के लिए 19.28 लाख रुपये स्वीकृत : नेशनल पार्क के क्षेत्र में साइनेज की कमी को दूर करने के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में आठ करोड़ रुपये की परियोजना प्रस्तावित है. इसमें अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप साइनेज स्थापित किए जाएंगे जो पर्यटकों को दिशा-निर्देश प्रदान करेंगे. इनकी सैंपल डिजाइन पहले से तैयार हैं, जिन्हें अनुमोदन के बाद जल्द ही पार्क में लगाया जाना है. इनके अलावा अनुभवात्मक पर्यटन पर फोकस करते हुए 82 क्षमता वाले विस्टाडोम कोच की यात्रा के अपग्रेडेशन के लिए 19.28 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं. कतर्नियाघाट वन्यजीव अभ्यारण्य में गेरुआ नदी पर वर्तमान दो बोट के अलावा दो अतिरिक्त बोट सफारी शुरू करने का प्रस्ताव है, जो इको बोर्ड से संचालित होंगी. ये प्रस्ताव न केवल दुधवा नेशनल पार्क को को पर्यटन हब बनाएंगे, बल्कि स्थानीय निवासियों एवं क्षेत्र में रहने वाले जनजातिय समुदायों के युवाओं को रोजगार के नये मौके देंगे.

