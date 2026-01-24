ETV Bharat / state

मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह बोले- बीमारू राज्य से एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बना यूपी

मयंकेश्वर शरण सिंह ने प्रदेशवासियों से एकजुट होकर उत्तर प्रदेश को और मजबूत बनाने का आह्वान किया.

राबरेली में बोले मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह.
राबरेली में बोले मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 24, 2026 at 1:26 PM IST

रायबरेली: उत्तर प्रदेश दिवस-2026 का आयोजन रायबरेली के पीएमश्री राजकीय इंटर कॉलेज में किया गया. इस अवसर पर यूपी सरकार में राज्यमंत्री एवं संसदीय कार्य विभाग, चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण विभाग मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे. उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला.

मयंकेश्वर शरण सिंह ने कहा कि 1950 में आज ही के दिन उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था. इसके पहले यह यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ नागरा कहा जाता था. इन 76 वर्षों में विशेषकर पिछले 8 से 9 साल के बीच में जिस तरह से प्रदेश बीमारू राज्य से आगे बढ़कर करके रेवेन्यू सरप्लस राज्य बना है, वह गौरवान्वित करने वाला है. हमें लगता है कि योगी आदित्यनाथ की जो कल्पना है, उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनाने का, वह भी जल्द पूरा होगा.

कहा कि जिस तेजी के साथ उत्तर प्रदेश अब बढ़ रहा है. उसमें हमें अपने आप को उत्तर प्रदेश का निवासी कहने में गर्व होता है. कुछ साल पहले जब हम बाहर जाते थे तो लोग हमें बीमारू राज्य का मजदूर कहकर मजाक उड़ाते थे. आज उत्तर प्रदेश हर नागरिक गौरव महसूस करता है कि वह यूपी का रहने वाला है.

मंत्री ने कहा कि 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था. 2017 से हर वर्ष उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में तीन दिवसीय उत्सव 24-26 जनवरी के रूप में मनाया जाता है. इस दिन राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक गौरव, विकास यात्रा और योगी आदित्यनाथ सरकार की योजनाओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार तथा बुनियादी ढांचे में प्रगति पर जोर दिया जाता है.

रायबरेली में आयोजित इस कार्यक्रम में छात्रों, शिक्षकों और स्थानीय नागरिकों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया. सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, भाषण और सरकारी योजनाओं की प्रदर्शनी ने उत्सव को यादगार बनाया. मयंकेश्वर शरण सिंह ने प्रदेशवासियों से एकजुट होकर उत्तर प्रदेश को और मजबूत बनाने का आह्वान किया.

