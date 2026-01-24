ETV Bharat / state

मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह बोले- बीमारू राज्य से एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बना यूपी

रायबरेली: उत्तर प्रदेश दिवस-2026 का आयोजन रायबरेली के पीएमश्री राजकीय इंटर कॉलेज में किया गया. इस अवसर पर यूपी सरकार में राज्यमंत्री एवं संसदीय कार्य विभाग, चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण विभाग मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे. उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला.

मयंकेश्वर शरण सिंह ने कहा कि 1950 में आज ही के दिन उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था. इसके पहले यह यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ नागरा कहा जाता था. इन 76 वर्षों में विशेषकर पिछले 8 से 9 साल के बीच में जिस तरह से प्रदेश बीमारू राज्य से आगे बढ़कर करके रेवेन्यू सरप्लस राज्य बना है, वह गौरवान्वित करने वाला है. हमें लगता है कि योगी आदित्यनाथ की जो कल्पना है, उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनाने का, वह भी जल्द पूरा होगा.

कहा कि जिस तेजी के साथ उत्तर प्रदेश अब बढ़ रहा है. उसमें हमें अपने आप को उत्तर प्रदेश का निवासी कहने में गर्व होता है. कुछ साल पहले जब हम बाहर जाते थे तो लोग हमें बीमारू राज्य का मजदूर कहकर मजाक उड़ाते थे. आज उत्तर प्रदेश हर नागरिक गौरव महसूस करता है कि वह यूपी का रहने वाला है.