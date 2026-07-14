एक्शन में UP पुलिस: DGP ने दिए 'जीरो एक्सीडेंट-जीरो इंसिडेंट' के निर्देश, फरार अपराधियों पर कसेगा शिकंजा
DGP राजीव कृष्ण ने कहा है कि आगामी कांवड़ यात्रा सहित सभी त्योहारों को हर हाल में शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराया जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 14, 2026 at 9:00 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा है कि आगामी कांवड़ यात्रा सहित सभी त्योहारों को हर हाल में शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराया जाएगा. इसके लिए उन्होंने पुलिस अधिकारियों को 'जीरो इंसिडेंट और जीरो एक्सीडेंट' का लक्ष्य देते हुए तैयारियां समय से पूरी करने के निर्देश दिए हैं.
दरअसल, डीजीपी राजीव कृष्ण ने मंगलवार को प्रदेशभर के पुलिस अफसरों के साथ ऑनलाइन बैठक की, जिसमें उन्होंने कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और लंबित मामलों की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने कहा कि कांवड़ मार्ग, शिविरों और घाटों पर सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए जाएं. बैरिकेडिंग, पर्याप्त रोशनी और ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर रखी जाए. ड्रोन, सीसीटीवी और सोशल मीडिया के जरिए लगातार निगरानी की जाए. साथ ही, डीजे की आवाज और ऊंचाई, कोर्ट और शासन के तय नियमों के मुताबिक ही रहें.
सक्रिय अपराधियों पर गैंगस्टर और गुंडा एक्ट की कार्रवाई
वहीं, डीजीपी ने पुलिस अफसरों को अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए. साथ ही कहा कि हत्या, डकैती, लूट और चेन स्नैचिंग जैसे गंभीर मामलों का जल्द खुलासा करें और सक्रिय अपराधियों पर गैंगस्टर और गुंडा एक्ट जैसी कानूनी कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि जो अपराधी सत्यापन के दौरान फरार मिले हैं, उन्हें पकड़ने के लिए प्रदेशभर में एक सप्ताह का विशेष अभियान चलाया जाएगा. डीजीपी ने 'यक्ष ऐप' को पुलिस की बीट व्यवस्था की रीढ़ बताते हुए कहा कि इसमें हर तरह की सही और पूरी जानकारी दर्ज की जाए. वरिष्ठ अधिकारी नियमित रूप से इसकी निगरानी करें, ताकि अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके.
केस डायरी मॉनिटरिंग डैशबोर्ड
बैठक में लंबित विवेचनाओं पर भी चिंता जताई गई. अब 60 और 90 दिन में पूरी होने वाली विवेचनाओं की निगरानी के लिए 'केस डायरी मॉनिटरिंग डैशबोर्ड' शुरू किया गया है. इससे जांच अधिकारी और उनके वरिष्ठों को 15 दिन पहले ही अलर्ट मिल जाएगा, जिससे समय पर जांच पूरी हो सकेगी.
दहेज प्रताड़ना के मामलों में कमी
महिलाओं की सुरक्षा को लेकर डीजीपी ने बताया कि मिशन शक्ति केंद्र शुरू होने के बाद दहेज हत्या के मामलों में करीब 43 प्रतिशत और दहेज प्रताड़ना के मामलों में लगभग 13 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है. उन्होंने इन केंद्रों की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए.
सड़क दुर्घटना में आई कमी
डीजीपी ने बताया कि ZFD (Zero Fatality District) और RTC (Reducing Traffic Congestion) अभियान के चलते इस साल 1 जनवरी से 30 जून तक सड़क दुर्घटनाओं में 9 प्रतिशत और दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में 10 प्रतिशत की कमी आई है. इससे 800 से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सकी. उन्होंने इस अभियान को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए.
भड़काऊ पोस्ट पर करें कार्रवाई
डीजीपी ने अधिकारियों से कहा कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ और अफवाह फैलाने वाली पोस्ट पर तुरंत कार्रवाई की जाए. गुमशुदा बच्चों, महिलाओं और अन्य गुमशुदा लोगों की तलाश में तेजी लाई जाए और हर महत्वपूर्ण घटना की सही और समय पर जानकारी मीडिया को उपलब्ध कराई जाए.
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