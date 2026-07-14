ETV Bharat / state

एक्शन में UP पुलिस: DGP ने दिए 'जीरो एक्सीडेंट-जीरो इंसिडेंट' के निर्देश, फरार अपराधियों पर कसेगा शिकंजा

एक्शन में UP पुलिस: DGP ने दिए 'जीरो एक्सीडेंट-जीरो इंसिडेंट' के निर्देश, फरार अपराधियों पर कसेगा शिकंजा ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा है कि आगामी कांवड़ यात्रा सहित सभी त्योहारों को हर हाल में शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराया जाएगा. इसके लिए उन्होंने पुलिस अधिकारियों को 'जीरो इंसिडेंट और जीरो एक्सीडेंट' का लक्ष्य देते हुए तैयारियां समय से पूरी करने के निर्देश दिए हैं. एक्शन में UP पुलिस (Photo Credit; ETV Bharat) दरअसल, डीजीपी राजीव कृष्ण ने मंगलवार को प्रदेशभर के पुलिस अफसरों के साथ ऑनलाइन बैठक की, जिसमें उन्होंने कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और लंबित मामलों की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने कहा कि कांवड़ मार्ग, शिविरों और घाटों पर सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए जाएं. बैरिकेडिंग, पर्याप्त रोशनी और ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर रखी जाए. ड्रोन, सीसीटीवी और सोशल मीडिया के जरिए लगातार निगरानी की जाए. साथ ही, डीजे की आवाज और ऊंचाई, कोर्ट और शासन के तय नियमों के मुताबिक ही रहें.

सक्रिय अपराधियों पर गैंगस्टर और गुंडा एक्ट की कार्रवाई वहीं, डीजीपी ने पुलिस अफसरों को अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए. साथ ही कहा कि हत्या, डकैती, लूट और चेन स्नैचिंग जैसे गंभीर मामलों का जल्द खुलासा करें और सक्रिय अपराधियों पर गैंगस्टर और गुंडा एक्ट जैसी कानूनी कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि जो अपराधी सत्यापन के दौरान फरार मिले हैं, उन्हें पकड़ने के लिए प्रदेशभर में एक सप्ताह का विशेष अभियान चलाया जाएगा. डीजीपी ने 'यक्ष ऐप' को पुलिस की बीट व्यवस्था की रीढ़ बताते हुए कहा कि इसमें हर तरह की सही और पूरी जानकारी दर्ज की जाए. वरिष्ठ अधिकारी नियमित रूप से इसकी निगरानी करें, ताकि अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके.