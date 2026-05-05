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पश्चिम बंगाल में जीत पर केशव प्रसाद बोले- जिन दलों ने आधी आबादी का अपमान किया, उनको जवाब मिलने लगा

पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने बंगाल चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत का श्रेय अमित शाह को दिया.

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य.
उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 5, 2026 at 7:00 PM IST

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प्रयागराज: पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर है. इस परिणाम के बाद से यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव की भी चर्चा होने लगी है, जो 2027 में है. इस कड़ी में उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है. इसी क्रम में भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह ने जीत का श्रेय अमित शाह को दिया है.

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य. (Video Credit; ETV Bharat)

केशव प्रसाद ने कांग्रेस समेत विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया. कहा कि जिन पार्टियों ने देश की आधी आबादी का अपमान किया और जनता के अधिकारों में रोड़ा अटकाया, उन्हें जनता ने अब करारा जवाब देना शुरू कर दिया है. मौर्य ने आरोप लगाया कि कांग्रेस, सपा, टीएमसी और डीएमके जैसे दल केवल 'तुष्टिकरण' और 'परिवारवाद' के भरोसे राजनीति कर रहे हैं.

जब उनसे असम और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के मुस्लिम विधायकों की जीत पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल विशेष वर्ग के वोट बैंक की राजनीति करती है और बहुसंख्यक हिंदुओं का अपमान करती है. दावा किया कि जनता अब इस तरह के भेदभाव और भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी. कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या टीएमसी, जिन लोगों ने तुष्टिकरण किया, जातिवाद किया, परिवारवाद किया और घुसपैठियों का संरक्षण किया, उनके लिए यह चुनाव एक कड़ा संदेश है.

बृजभूषण शरण सिंह. (Video Credit; ETV Bharat)

उन्होंने विपक्षी नेताओं के बयानों को उनकी 'हताशा' और 'तनाव' का परिणाम बताया. मौर्य ने कहा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बयान उनकी हार की बौखलाहट है. विपक्ष चुनाव हारने पर चुनाव आयोग और ईवीएम पर ठीकरा फोड़ता है. अखिलेश यादव को नसीहत देते हुए कहा कि 2027 में जनता उन्हें वापस सैफई भेज देगी. राहुल गांधी और अखिलेश यादव का फ्रस्ट्रेशन बोल रहा है. चुनाव आयोग और केंद्रीय बलों पर आरोप लगाना इनकी पुरानी आदत है. अगर हम मशीनरी के दम पर चुनाव जीतते, तो तमिलनाडु और केरल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती.

बृजभूषण सिंह ने क्या कहा

पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने बंगाल चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत का श्रेय अमित शाह को दिया है. कहा इसके चाणक्य देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं. अमित शाही भारतीय जनता पार्टी में हनुमान की भूमिका निभा रहे हैं.

गोंडा के पैतृक आवास पर मीडिया से बातचीत में कहा कि बंगाल में आजादी से लेकर अब तक, चाहे किसी का भी शासन रहा हो, वहां एक विशेष वर्ग को दबाने का काम किया गया है. पश्चिम बंगाल की जीत का श्रेय किसी एक व्यक्ति को देना हो तो उस व्यक्ति का नाम अमित शाह है. इस समय अमित शाह भारतीय जनता पार्टी में हनुमान की भूमिका निभा रहे हैं.

बृजभूषण शरण सिंह ने गोंडा के नंदनी नगर में आगामी 10 से 12 मई के बीच होने वाले नेशनल कुश्ती ओपन चैंपियनशिप पर कहा कि रेसलिंग से कोई लेना देना नहीं है. मैं कुश्ती का शौकीन हूं और मेरे बेटे उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं. बीच में ओपन नेशनल बंद हुआ था लेकिन मेरी परिकल्पना है, जिसके तहत नंदिनी नगर में 3 दिवसीय रेसलिंग होने जा रही है. इसमें 12 से 13 सौ खिलाड़ी शामिल होंगे. जिसमें से हरियाणा से लगभग 800 खिलाड़ी आएंगे.

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