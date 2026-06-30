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राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: असदुद्दीन ओवैसी को डिप्टी सीएम ने दिया करारा जबाव, कहा- ये लोग सनातन विरोधी

उन्होंने कहा कि प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है. आगामी चुनाव में भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है.

उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक रहे गाजियाबाद दौरे पर
उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक रहे गाजियाबाद दौरे पर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 30, 2026 at 6:10 PM IST

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नई दिल्ली/गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक मंगलवार को गाजियाबाद के दौरे पर रहे. वह कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा के राजनगर स्थित आवास पर निजी कार्यक्रम में पहुंचे थे. जून माह में उपमुख्यमंत्री का गाजियाबाद का यह दूसरा दौर रहा. इससे पहले वह मोदी सरकार के 12 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर गाजियाबाद पहुंचे थे.

उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा,

भाजपा ने सनातन संस्कृति को हमेशा से प्राथमिकता पर लिया है. दुनिया सनातन संस्कृति का चरमोत्कर्ष देख रही है. रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है. वहीं, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर दिए गए बयान को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, यह केवल सनातन विरोधी लोग हैं और बयान देकर तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं. हमारी प्रतिबद्धता है, मामले को लेकर एफआईआर दर्ज हो चुकी है निष्पक्ष जांच और कानून के तहत कार्रवाई होगी. राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ओवैसी ने कहा था कि यदि ट्रस्ट में कोई मुस्लिम होता तो अब तक उसका एनकाउंटर हो जाता.

लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर नंबर वन: वहीं आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को उन्होंने कहा, भाजपा तीसरी बार उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है. 2017 से पहले समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के दौरान उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था. तब 1000 से अधिक दंगे होते थे. आज उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट और लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर नंबर वन पर है. प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और जनता को लगातार सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है.

बृजेश पाठक, उपमुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश (ETV Bharat)

जनता में सरकार के प्रति विश्वास: डिप्टी CM ने आगे कहा, उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं से प्रत्येक व्यक्ति लाभान्वित हो रहा है. किसान, युवा, महिलाएं समेत सभी वर्ग सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं. सरकार के प्रति आज आम जनता में विश्वास है. उत्तर प्रदेश में लगातार रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है. जनता बखूबी समझ रही है कि पिछली सरकारों ने किस तरह से जनता को ठगा है और आज की मौजूदा सरकार किस तरह से जनता के हित को सर्वोपरि मानकर कार्य कर रही है. जनता का विश्वास एक बार फिर भाजपा को उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत दिलवाने का काम करेगा.

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UP DEPUTY CM BRAJESH PATHAK
बृजेश पाठक गाजियाबाद दौरा
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