यूपी दिवस पर दिल्ली में होगा भव्य आयोजन, सांस्कृतिक विरासत और प्रसिद्ध व्यंजनों की दिखेगी झलक
दिल्ली हाट को उत्तर प्रदेश की थीम पर सजाया जाएगा, 18-20 देशों के राजनयिकों को किया गया आमंत्रित
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 19, 2026 at 8:53 PM IST
लखनऊ: यूपी दिवस के अवसर पर 24 जनवरी की शाम उत्तर प्रदेश पर्यटन, राष्ट्रीय राजधानी स्थित दिल्ली हाट में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन करेगा. नई दिल्ली में आयोजित समारोह में बड़े पैमाने पर प्रवासी भारतीयों, 18-20 देशों के राजनयिकों, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और उत्तर प्रदेश के विशिष्टजनों को बुलाया गया है.
उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि इस विशेष आयोजन का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी में उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक कलाओं और परंपराओं को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना है. यूपी दिवस के अवसर पर दिल्ली हाट को उत्तर प्रदेश की थीम पर सजाया जाएगा. सांस्कृतिक संध्या में उत्तर प्रदेश की विविध नृत्य शैली व परंपराओं को दर्शाती मनमोहक प्रस्तुतियां होंगी.
इसके अलावा पारंपरिक हस्तशिल्प की झलक और राज्य के विभिन्न अंचलों के प्रसिद्ध व्यंजनों का प्रदर्शन भी किया जाएगा. उत्तर प्रदेश के मूल निवासी बड़ी संख्या में देश के विभिन्न राज्यों में रहकर अलग-अलग क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों को कार्यक्रम में सम्मानित भी किया जाएगा.
दुनिया के जिन देशों में बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के लोग निवास करते हैं, उन देशों के प्रतिनिधियों को भी दिल्ली हाट में आयोजित कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है. यह पहल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक आदान-प्रदान को सशक्त करेगा. प्रदेश की सांस्कृतिक अस्मिता और प्रवासी उत्तर प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय मंच से जोड़ने के उद्देश्य से सरकार ने विदेशों में भी यूपी दिवस को उत्सव के रूप में मनाने की तैयारी की है. इसी क्रम में फिजी, त्रिनिदाद एवं टोबैगो, सूरीनाम, सेशेल्स सहित लगभग 12 देशों में पदस्थ भारतीय राजनयिकों को पत्र भेजकर वहां यूपी दिवस के आयोजन को सुनिश्चित करने का आग्रह किया है.
