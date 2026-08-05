बिहार में मिली यूपी की डांसर मुस्कान की लाश, 6 साल से आर्केस्ट्रा में कर रही थी काम
मुजफ्फरपुर में उत्तर प्रदेश की एक डांसर का शव मिला है. डांसर कमरे में फंदा से लटकी हुई थी. रिपोर्ट-विवेक कुमार
Published : August 5, 2026 at 10:19 AM IST
मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर नगर थाना क्षेत्र स्थित चतुर्भुज स्थान शुक्ला रोड में मंगलवार को एक डांसर का शव घर में मिला. नगर थाना पुलिस और टाउन एसडीपीओ-1 सुरेश कुमार ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू की. पुलिस ने मृतका की पहचान उत्तर प्रदेश के लखनऊ निवासी 21 वर्षीय सरिता पाल उर्फ मुस्कान के रूप में की है.
बिहार में मिली यूपी की डांसर की लाश : नगर थाना के अपर थानाध्यक्ष रविकांत दुबे ने बताया कि पुलिस की जांच में सामने आया कि मृतका पिछले करीब पांच-छह वर्षों से इस इलाके में रहकर आर्केस्ट्रा में डांस का काम करती थी. वह एक महीने पूर्व ही शुक्ला रोड में रुखसाना नामक महिला के मकान में किराए पर रहने आई थी. पुलिस ने घटनास्थल से फंदे में इस्तेमाल दुपट्टा और मृतका का मोबाइल फोन जब्त किया है.
बंद कमरे में खौफनाक नजारा : टाउन एसडीपीओ ने बताया कि मंगलवार दोपहर करीब साढ़े बारह बजे तक मुस्कान के कमरे से बाहर न आने पर नीचे रहने वाली महिला किरायेदार उसे देखने पहुंची. धक्का देने पर दरवाजा खुल गया और अंदर मुस्कान का शव फंदे से लटका था. महिला ने चीख-पुकार मचाकर लोगों को इकट्ठा किया और शव को नीचे उतारा.
क्या बोली पुलिस? : टाउन एसडीपीओ ने कहा, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम के साथ फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची. एफएसएल की टीम ने कमरे से वैज्ञानिक साक्ष्य संकलित किए हैं. प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है. शव को कब्जे में लेकर शाम करीब साढ़े पांच बजे पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया गया.
''मौत के सही कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद ही चलेगा. पुलिस ने लखनऊ में मृतका के स्वजन से संपर्क किया है. स्वजन के आवेदन के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.'' - सुरेश कुमार, टाउन एसडीपीओ-1
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