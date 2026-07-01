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कानपुर में यूपीसीए 'स्पीड हंट'; पहले दिन 500 से अधिक गेंदबाजों ने दिखाया दम, जानिये किस उम्र तक के युवाओं के लिये मौका

यूपीसीए के सचिव प्रेम मनोहर गुप्ता ने बताया कि यूपी से 35 फास्ट बॉलर्स का चयन करेंगे.

कानपुर में यूपीसीए 'स्पीड हंट'
कानपुर में यूपीसीए 'स्पीड हंट' (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 1, 2026 at 4:20 PM IST

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कानपुर : उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (UPCA) ने दो दिवसीय 'स्पीड हंट' का आयोजन शुरू कर दिया है. बुधवार को जरीब चौकी स्थित कमला क्लब में ट्रायल के पहले दिन 500 से अधिक युवाओं ने रफ्तार से अपना हुनर दिखाया. स्पीड हंट में 16 से लेकर 24 साल तक के युवाओं को मौका दिया गया है.

उप्र क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव प्रेम मनोहर गुप्ता ने बताया कि इस ट्रायल में 16 से लेकर 24 साल तक के युवाओं को मौका दिया गया है. जिसमें अभी तक गोरखपुर के एक युवा और लखनऊ की एक महिला खिलाड़ी ने सबसे तेज गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है. उन्होंने बताया कि ट्रायल के पहले दिन 500 से अधिक युवाओं ने रफ्तार से अपना हुनर दिखाया.

कानपुर में यूपीसीए 'स्पीड हंट' (Photo credit: ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि यूपीसीए स्पीड हंट आयोजन का मकसद है, यूपी की क्रिकेट टीम को ऐसे उभरते सितारे देना जिनके अंदर वास्तव में टैलेंट है. उन्होंने कहा कि जो युवा यहां पर 130 किमी. प्रति घंटा की रफ्तार से बॉलिंग कर रहा है, निश्चित तौर पर वह यूपी स्तर के प्रशिक्षकों से प्रशिक्षण लेकर 140, 145 किमी. की गति से बॉलिंग कर सकेगा.

उन्होंने कहा कि घरेलू मैदानों से निकलकर जब युवा क्रिकेट स्टेडियम की पिच पर बॉलिंग करेंगे, तो उन्हें एक नया एक्सपोजर मिलेगा. वहीं, दो दिनों के ट्रायल के लिए कानपुर के अलावा आस-पास के 12 जिलों से कुल 1700 खिलाड़ियों ने अपना पंजीकरण कराया, जिसके लिए उनसे कोई शुल्क नहीं लिया गया.

यूपीसीए के सचिव प्रेम मनोहर गुप्ता ने बताया कि यूपीसीए स्पीड हंट प्रोग्राम के तहत हम यूपी से 35 फास्ट बॉलर्स का चयन करेंगे. इसके लिए सात शहरों में ट्रायल होंगे. कई शहरों में ट्रायल हो चुके हैं. जो युवा आए हैं, वह बहुत उत्साहित हैं. उनके अंदर प्रतिभा की कोई कमी नहीं है.

यह भी पढ़ें : कानपुर में यूपीसीए 'स्पीड हंट' का रोमांच: रडार गन और AI से होगी प्रदेश के सबसे तेज गेंदबाजों की खोज

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