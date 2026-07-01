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कानपुर में यूपीसीए 'स्पीड हंट'; पहले दिन 500 से अधिक गेंदबाजों ने दिखाया दम, जानिये किस उम्र तक के युवाओं के लिये मौका

कानपुर में यूपीसीए 'स्पीड हंट' ( Photo credit: ETV Bharat )