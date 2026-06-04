लखनऊ बना देश का नंबर-1 सोलर जिला, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में यूपी ने रचा इतिहास, कई श्रेणियों में मिला पहला स्थान
देशभर में हुए सोलर इंस्टॉलेशन के आधार पर उत्तर प्रदेश ने "टॉप थ्री स्टेट इंस्टॉलेशन" श्रेणी में तृतीय स्थान प्राप्त किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 4, 2026 at 9:22 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश ने नई दिल्ली में आयोजित "पीएम सूर्य घर पुरस्कार समारोह" में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देशभर में परचम लहराया है. यूपी को विभिन्न श्रेणियों में शीर्ष स्थान मिला, जिससे स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा के क्षेत्र में उसकी अग्रणी भूमिका और मजबूत हुई है.
पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत देशभर में हुए सोलर इंस्टॉलेशन के आधार पर उत्तर प्रदेश ने "टॉप थ्री स्टेट इंस्टॉलेशन" श्रेणी में तृतीय स्थान प्राप्त किया. इस श्रेणी में गुजरात पहले स्थान पर रहा. उत्तर प्रदेश की यह उपलब्धि राज्य में सौर ऊर्जा के प्रति बढ़ती जागरूकता एवं प्रभावी क्रियान्वयन का प्रमाण है.
जिला स्तर पर सोलर इंस्टॉलेशन के मामले में लखनऊ ने पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया. लखनऊ में कुल 1,02,596 सोलर इंस्टॉलेशन किए गए, जबकि दूसरे स्थान पर रहे नागपुर में 89,255 इंस्टॉलेशन दर्ज किए गए. यह उपलब्धि उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के तेजी से विस्तार को दर्शाती है.
राज्यवार "वेरी हाई कंज्यूमर बेस" श्रेणी में उत्तर प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ. इसके साथ ही सर्वाधिक उपभोक्ता आवेदन, सर्वाधिक सोलर इंस्टॉलेशन और अधिकतम वेंडर रजिस्ट्रेशन जैसी महत्वपूर्ण श्रेणियों में भी उत्तर प्रदेश ने देश में पहला स्थान हासिल किया.
उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने इन उपलब्धियों का श्रेय पीएम और सीएम को दिया. कहा कि राज्य सरकार भविष्य में भी सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास करती रहेगी. सौर ऊर्जा न सिर्फ प्रदूषण मुक्त बिजली उपलब्ध कराती है, बल्कि ऊर्जा आत्मनिर्भरता और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश आज सौर ऊर्जा क्रांति का अग्रदूत बनकर उभरा है. यह उपलब्धि प्रदेश वासियों, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है.
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