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लखनऊ बना देश का नंबर-1 सोलर जिला, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में यूपी ने रचा इतिहास, कई श्रेणियों में मिला पहला स्थान

सौर ऊर्जा के क्षेत्र में यूपी ने रचा इतिहास. ( Photo Credit; ETV Bharat )