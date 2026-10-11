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नवरात्र के पहले दिनआराधना मिश्रा ने संभाली यूपी कांग्रेस की कमान, बोलीं- पहला लक्ष्या 2027 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाना

पीसीसी दफ्तर लखनऊ ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा नवरात्रि के पहले दिन शुभ मौके पर रविवार को पदभार ग्रहण किया. पितृपक्ष के दौरान कांग्रेस आलाकमान ने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को हटाकर उत्तर प्रदेश की कमान आराधना मिश्रा "मोना" के हाथों में सौंप दी थी. जिसके चलते आराधना ने नवरात्रि में पदभार ग्रहण करने का फैसला लिया. वहीं नई प्रदेश अध्यक्ष के पदभार ग्रहण करने के मौके पर पीसीसी दफ्तर को झंडों और बैनरों से सजा दिया गया. इस मौके पर प्रदेशभर से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी कार्यालय में जुटे.

वहीं आराधना मिश्रा 'मोना' ने पीसीसी चीफ का पद संभालने के बाद कहा, "मेरी पहली जिम्मेदारी है कि मैं अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के विश्वास को और नेतृत्व के भरोसे को पूरा कर सकूं और 2027 जो हमारा लक्ष्य है, उसमें सरकार बनाकर हम उत्तर प्रदेश की नई दिशा इस देश के लिए तय करें... इंडिया गठबंधन को और मजबूत करना ही हमारा लक्ष्य है... सबसे पहले हमारे सामने जो चुनौती है वो यह है कि देश में लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए राहुल जी और प्रियंका जी जो संघर्ष कर रहे हैं, उसको ताकत देना."

गुटबाजी की मारी कांग्रेस पार्टी में अराधना मिश्रा के पदभार ग्रहण करने के दिन भी ये सिलसिला नहीं थमा. कांग्रेस मुख्यालय पर निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना के समर्थकों में भिड़ंत हो गई. आरोप है कि अजय राय के पीएस अमित पाठक ने महिला कांग्रेस मध्य जोन की अध्यक्ष ममता चौधरी पर कमेंट किया और इसके बाद कहासुनी शुरू हो गई. देखते ही देखते दोनों नेताओं के समर्थक आपस में भिड़ भी गए.