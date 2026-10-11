नवरात्र के पहले दिनआराधना मिश्रा ने संभाली यूपी कांग्रेस की कमान, बोलीं- पहला लक्ष्या 2027 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाना
आधिकारिक तौर पर आराधना मिश्रा ने आज यूपी कांग्रेस की संभाली कमान, निवर्तमान अध्यक्ष अजय राय ने सौंपा चार्ज.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 1:48 PM IST|
Updated : October 11, 2026 at 2:56 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा नवरात्रि के पहले दिन शुभ मौके पर रविवार को पदभार ग्रहण किया. पितृपक्ष के दौरान कांग्रेस आलाकमान ने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को हटाकर उत्तर प्रदेश की कमान आराधना मिश्रा "मोना" के हाथों में सौंप दी थी. जिसके चलते आराधना ने नवरात्रि में पदभार ग्रहण करने का फैसला लिया. वहीं नई प्रदेश अध्यक्ष के पदभार ग्रहण करने के मौके पर पीसीसी दफ्तर को झंडों और बैनरों से सजा दिया गया. इस मौके पर प्रदेशभर से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी कार्यालय में जुटे.
वहीं आराधना मिश्रा 'मोना' ने पीसीसी चीफ का पद संभालने के बाद कहा, "मेरी पहली जिम्मेदारी है कि मैं अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के विश्वास को और नेतृत्व के भरोसे को पूरा कर सकूं और 2027 जो हमारा लक्ष्य है, उसमें सरकार बनाकर हम उत्तर प्रदेश की नई दिशा इस देश के लिए तय करें... इंडिया गठबंधन को और मजबूत करना ही हमारा लक्ष्य है... सबसे पहले हमारे सामने जो चुनौती है वो यह है कि देश में लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए राहुल जी और प्रियंका जी जो संघर्ष कर रहे हैं, उसको ताकत देना."
#WATCH लखनऊ। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा 'मोना' ने अपना पद संभालने के बाद कहा, "मेरी पहली जिम्मेदारी है कि मैं अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के विश्वास को और नेतृत्व के भरोसे को पूरा कर सकूं और 2027 जो हमारा लक्ष्य है, उसमें सरकार बनाकर हम उत्तर प्रदेश की नई दिशा इस देश के लिए तय करें... इंडिया गठबंधन को और मजबूत करना ही हमारा लक्ष्य है... सबसे पहले हमारे सामने जो चुनौती है वो यह है कि देश में लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए राहुल जी और प्रियंका जी जो संघर्ष कर रहे हैं, उसको ताकत देना।"— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 11, 2026
गुटबाजी की मारी कांग्रेस पार्टी में अराधना मिश्रा के पदभार ग्रहण करने के दिन भी ये सिलसिला नहीं थमा. कांग्रेस मुख्यालय पर निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना के समर्थकों में भिड़ंत हो गई. आरोप है कि अजय राय के पीएस अमित पाठक ने महिला कांग्रेस मध्य जोन की अध्यक्ष ममता चौधरी पर कमेंट किया और इसके बाद कहासुनी शुरू हो गई. देखते ही देखते दोनों नेताओं के समर्थक आपस में भिड़ भी गए.
सर्वधर्म समभाव के बीच सभी धर्म के धर्मगुरुओं का आशीर्वाद…. https://t.co/qQgZwAoNti— Aradhana Misra-Mona (@aradhanam7000) October 11, 2026
विधायक आराधना मिश्रा "मोना" रविवार से आधिकारिक तौर पर यूपी कांग्रेस की अध्यक्ष बन गई. निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कार्यालय पहुंचकर अपना पदभार आराधना मिश्रा को सौंपा. इसके बाद कुर्सी पर आराधना मिश्रा बैठीं और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस को यूपी में जमीन से शिखर तक ले जाने का संकल्प लिया. बता दें कि आराधना मोहसिना किदवई, राजेंद्र कुमारी बाजपेई और रीता बहुगुणा जोशी के बाद चौथी महिला हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष बनी हैं.
कांग्रेस मुख्यालय का नजारा भी बदला बदला सा दिखा. पूरे कार्यालय को झंडा और बैनर से पाट दिया गया है. एक बड़ी सी होर्डिंग जो मुख्यालय परिसर में पहले से ही लगी थी उसमें बदलाव करते हुए अब नई होर्डिंग लगा दी गई है. नए लगे होर्डिंग में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद राहुल गांधी, सांसद प्रियंका गांधी, सांसद कन्हैयालाल शर्मा, सांसद इमरान मसूद, सांसद उज्जवल रमण सिंह, सांसद राकेश राठौर, सांसद तनुज पुनिया की तस्वीर लगी है.
इसके साथ ही विधायक के रूप में दोनों विधायकों आराधना मिश्रा मोना और वीरेंद्र चौधरी की तस्वीर लगाई गई है. अब आराधना मिश्रा विधायक के साथ ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी बन गई हैं, साथ ही वीरेंद्र चौधरी अब नेता विधान मंडल दल बना दिए गए हैं. एक तस्वीर कांग्रेस के यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम की भी लगी है. कुल मिलाकर इस होर्डिंग में 12 बड़े नेताओं की तस्वीरें लगाई गई.
यह भी पढ़ें: सड़क से सदन तक की लड़ाई या सिर्फ जातिगत समीकरण, यूपी कांग्रेस के नए 'आराधना काल' का पूरा विश्लेषण