उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की तबीयत बिगड़ी, पार्टी दफ्तर में हुए बेहोश, मेदांता अस्पताल में भर्ती
कांग्रेस मुख्यालय में शिक्षा-चिकित्सा सम्मेलन कार्यक्रम चल रहा था. इसी दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई. कार्डियोलॉजी आईसीयू में भर्ती किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 1, 2026 at 8:24 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है. संभावना जताई जा रही कि अजय राय को हार्ट अटैक हो सकता है. जांच के लिए ब्लड सैंपल लिया गया है. डॉक्टरों का कहना है की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही किसी बीमारी की पुष्टि की जा सकती है.
शुक्रवार को अजय राय लखनऊ स्थित कांग्रेस कार्यालय पर मौजूद थे. इसी दौरान सीने में तेज दर्द और बेचैनी महसूस हुई, जिसके बाद वह बेहोश हो गए. इस दौरान वहां पर मौजूद लोगों ने उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है.
आज कांग्रेस कार्यालय में बुद्ध पूर्णिमा और श्रमिक दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, इस कार्यक्रम में शिक्षक व चिकित्सकों का सम्मेलन किया जा रहा था. कार्यक्रम में दिल्ली से सुप्रिया श्रीनेत, अविनाश पांडेय सहित कई नेता हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे.
कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद यूपी प्रभारी अविनाश पांडेय को अजय राय एयरपोर्ट छोड़ने के लिए गए. वहां से वापस वह दोबारा माल एवेन्यू स्थित कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां पर दूसरा कार्यक्रम चल रहा था. इस कार्यक्रम के दौरान ही उनके सीने में तेज दर्द और बेचैनी होने लगी. इसके बाद बेहोश हो गए.
कांग्रेस पार्टी के नेता शैलेंद्र तिवारी ने बताया कि अजय राय की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया. पार्टी की ओर से तमाम कार्यकर्ता उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं.
मेदांता हॉस्पिटल के डायरेक्टर राकेश कपूर ने बताया, अजय राय की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के आईसीयू में भर्ती कराया गया है, जहां पर आईसीयू हेड की मौजूदगी में डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है. अजय राय का सैंपल लेकर ट्रॉप टी और टॉप आई की जांच के लिए सैंपल भेजा गया है.
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