योगी आदित्यनाथ ने धामी सरकार की तारीफों के बाधें पुल, एक क्लिक में जानिये क्या कहा
योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड सरकार की कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए कहा कि राज्य ने हमेशा जनहित को सर्वोपरि रखा है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : February 6, 2026 at 5:49 PM IST
देहरादून: यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड दौरे पर हैं. इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ पौड़ी के यमकेश्वर पहुंचे. यहां योगी आदित्यनाथ ने नवनिर्मित इंटर कॉलेज भवन के लोकार्पण किया. इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने धामी सरकार की जमकर तारीफ की. योगी आदित्यनाथ ने कहा आज उत्तराखंड सरकार धार्मिक स्थलों का संरक्षण कर रही है. इसके साथ ही अवैध अतिक्रमित धार्मिक स्थलों पर भी एक्शन ले रही हैं. उन्होंने उत्तराखंड सरकार के विकासकार्यों की भी जमकर सराहना की.
योगी आदित्यनाथ ने कहा देवभूमि उत्तराखंड आज धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित रखते हुए विकास की नई ऊंचाइयों को छू रही है. यह देश के अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत है. योगी आदित्यनाथ ने कहा आज उत्तराखंड विकास के एक नए युग में प्रवेश कर चुका है. राज्य सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और बुनियादी ढांचे के साथ साथ सनातन संस्कृति और धार्मिक स्थलों के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया है. उन्होंने कहा विकास का वास्तविक अर्थ केवल भौतिक प्रगति नहीं है बल्कि संस्कारों संस्कृति और सामाजिक मूल्यों के साथ संतुलित आगे बढ़ना ही सच्चा विकास है.
योगी आदित्यनाथ ने कहा यमकेश्वर महादेव जैसे पावन क्षेत्र में शिक्षा के आधुनिक केंद्रों का निर्माण यह दर्शाता है कि उत्तराखंड सरकार ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षा को प्राथमिकता दे रही है. उन्होंने नवनिर्मित इंटर कॉलेज भवन को क्षेत्र के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की नींव बताते हुए कहा कि बेहतर शैक्षणिक अधोसंरचना से गांवों में रहकर ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त की जा सकती है.
योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उल्लेख करते हुए कहा कि आज भारत की शिक्षा व्यवस्था एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है. इस नीति का उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित रखना नहीं बल्कि उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में सक्षम बनाना है. उन्होंने कहा कि गुरुकुल परंपरा से प्रेरित भारतीय शिक्षा प्रणाली हमेशा से संस्कार, आत्मनिर्भरता और परिश्रम पर आधारित रही है. आज उसी परंपरा को आधुनिक स्वरूप में आगे बढ़ाया जा रहा है.
योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड सरकार की कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए कहा कि राज्य ने हमेशा जनहित को सर्वोपरि रखा है. योगी आदित्यनाथ ने गांवों की भूमिका पर भी विशेष जोर दिया. उन्होंने कहा गांव हमारी जड़ हैं. जब जड़ मजबूत होती है तभी विकास का वृक्ष फलता फूलता है. उन्होंने कहा कि गांवों को शिक्षा तकनीक और नवाचार के केंद्र के रूप में विकसित करना समय की आवश्यकता है. उत्तराखंड सरकार का यह प्रयास ‘ग्राम स्वराज’ की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
योगी आदित्यनाथ ने कहा उत्तराखंड सरकार गांवों में बिजली, सड़क, शिक्षा और डिजिटल सुविधाओं का विस्तार कर रही है. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत सहित राज्य सरकार के जनप्रतिनिधियों की भी प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड आज सनातन संस्कृति के संरक्षण के साथ विकास का आदर्श मॉडल प्रस्तुत कर रहा है.
