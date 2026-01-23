ETV Bharat / state

यूपी के मेरठ खेल यूनिवर्सिटी और गोरखपुर क्रिकेट स्टेडियम को लेकर सख्त निर्देश; मुख्य सचिव ने कहा- 31 मार्च तक पूरे हों पॉकेट-1 के निर्माण कार्य

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में शुक्रवार को प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप (पीएमजी) की बैठक में प्रदेश की महत्वपूर्ण परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई. बैठक में मुख्य सचिव ने समय-सीमा के कड़ाई से पालन पर विशेष जोर दिया और निर्देश दिए कि ईपीसी (इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन) मोड में स्वीकृत सभी परियोजनाओं की संबंधित विभागों द्वारा प्रत्येक माह अनिवार्य रूप से प्रगति समीक्षा की जाए.

मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक (Photo credit: Departmental Media Cell)

बैठक में लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता को प्रतिदिन समीक्षा और समय-समय पर स्थल का निरीक्षण कर कार्य प्रगति एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने को कहा गया. आवश्यकता पड़ने पर श्रमिकों की संख्या बढ़ाई जाए. पॉकेट-2 के कार्यों में तेजी लाते हुए इन्हें 31 अगस्त तक पूरा करने के निर्देश दिए गए. विश्वविद्यालय के सुचारु संचालन के लिए आवश्यक पदों का सृजन, फर्नीचर एवं अन्य सुविधाओं की व्यवस्था शीघ्र सुनिश्चित करने पर बल दिया. बैठक में अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय की कुल भौतिक प्रगति लगभग 80 प्रतिशत पूर्ण हो चुकी है.









मुख्य सचिव ने कहा कि प्रशासनिक ब्लॉक, एकेडमिक ब्लॉक, क्लासरूम कॉम्प्लेक्स, हेल्थ सेंटर, फैसिलिटी सेंटर, मेंटेनेंस ऑफिस, गर्ल्स एवं बॉयज हॉस्टल, वीसी रेजिडेंस, विभिन्न प्रकार के आवासीय भवन, सेंट्रल लाइब्रेरी तथा वर्कशॉप का स्ट्रक्चर कार्य पूरा हो चुका है, जबकि फिनिशिंग कार्य प्रगति पर है. इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सुपर स्ट्रक्चर निर्माण जारी है. इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, गोरखपुर की समीक्षा में नोडल अधिकारी को प्रतिसप्ताह बैठक आयोजित कर प्रगति, गुणवत्ता एवं समयबद्धता की निगरानी करने के निर्देश दिए.









बैठक में स्टेडियम के संचालन से जुड़े सभी पैरामीटर अभी से निर्धारित करने को कहा गया. म्यूजियम ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर, अयोध्या के निर्माण के साथ अप्रोच रोड, स्ट्रीट लाइटिंग एवं अन्य आवश्यक अवसंरचना सुविधाओं का समानांतर विकास कराने के निर्देश दिए गए, ताकि पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव मिले. फेंसिंग कार्य पूरा हो चुका है तथा साइट तक पहुंच के लिए रैम्प जनवरी, 2026 के अंत तक पूर्ण होगा. कलेक्ट्रेट, गोरखपुर के ब्लॉक-ए का निर्माण 30 अगस्त तक पूरा करने के निर्देश दिए. लक्षित भौतिक प्रगति 37.38 प्रतिशत के मुकाबले वर्तमान प्रगति 32.51 प्रतिशत है. माइलस्टोन प्राप्ति के लिए सतत अनुश्रवण और मैनपावर बढ़ाने पर जोर दिया.













महात्मा बुद्ध यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, कुशीनगर की समीक्षा में मुख्य सचिव ने कहा कि परियोजना माइलस्टोन से पीछे है. उन्होंने आवासीय भवनों को छोड़कर समस्त निर्माण कार्य 31 अक्टूबर तक पूरा करने के निर्देश दिए. उन्होंने अवरोधों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने को कहा. कुलपति, कुलसचिव सहित 06 पदों का शासनादेश जारी हो चुका है तथा शैक्षणिक संवर्ग के 503 पदों के सृजन की प्रक्रिया चल रही है. मुख्य सचिव ने सभी विभागों को समय-सीमा का पालन सुनिश्चित करने पर बल दिया. बैठक में अपर मुख्य सचिव पर्यटन एवं संस्कृति अमृत अभिजात, प्रमुख सचिव नियोजन आलोक कुमार, प्रमुख सचिव कृषि रवीन्द्र, प्रमुख सचिव राजस्व अपर्णा यू, सचिव खेल सुहास एलवाई. सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.





