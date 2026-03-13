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यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कानपुर में बोले- "अब वोटर मतदान केंद्र तक ले जा सकेंगे मोबाइल"

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने पत्रकारों से वार्ता कर साझा की जानकारी.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने प्रेसवार्ता में दी जानकारी
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने प्रेसवार्ता में दी जानकारी (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 13, 2026 at 7:46 PM IST

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कानपुर : उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा शुक्रवार को कानपुर पहुंचे. इस दौरान एसआईआर प्रक्रिया को लेकर जानकारी ली. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने नवीन सभागार में प्रेसवार्ता की. इस दौरान उन्होंने कहा कि अभी तक जो चुनाव देश में कराए जाते थे, उनमें मतदाताओं को पोलिंग सेंटर के आस-पास या पोलिंग सेंटर के अंदर मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं थी. लेकिन, अब 2027 के विधानसभा चुनाव में मतदाता अपना मोबाइल मतदान केंद्र तक ले जा सकेंगे.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने प्रेसवार्ता में दी जानकारी (Video credit: ETV Bharat)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि हालांकि, मतदाताओं को पोलिंग स्टेशन (जिस कमरे में जाकर वोट देते हैं) में मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी. इसी तरह देखने को मिलता था कि एक परिवार के सदस्यों के वोट अलग-अलग पोलिंग सेंटर पर पड़ते थे. लेकिन, अब पूरे परिवार के वोट एक पोलिंग सेंटर पर ही पड़ सकेंगे. भारत निर्वाचन आयोग ने इसके लिए सारी कवायद पूरी कर ली है.

उन्होंने बताया कि एसआईआर का नियम लागू होने के बाद उप्र में पहली वोटर लिस्ट 10 अप्रैल को आ जाएगी. सभी मतदाता उस सूची में अपना नाम जरूर चेक कर लें. उन्होंने कहा कि 27 अक्टूबर 2025 से लेकर छह जनवरी 2026 तक जो एसआईआर के तहत यूपी में गणना चरण की प्रक्रिया पूरी की गई, उसमें दो करोड़ 88 लाख मतदाताओं के नाम विभिन्न कारणों से काटे गए.

उन्होंने कहा कि 10 अप्रैल के बाद भी मतदाता फॉर्म छह, सात व आठ को भर सकते हैं, जो सूची 10 अप्रैल को जारी होगी, उसमें उन मतदाताओं के नाम भी होंगे, जिन्होंने अपनी मैपिंग कराई है. वार्ता के दौरान कमिश्नर कानपुर मंडल के विजयेंद्र पांडियन, जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह, पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल समेत तमाम अधिकारी उपस्थित रहे.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने पत्रकारों से वार्ता करने से पहले शहर के विभिन्न राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों संग बैठक की. उन्होंने बताया कि बैठक में पदाधिकारियों ने कई बेहतर सुझाव दिए हैं, जिनका क्रियान्वयन कराया जाएगा. इसके साथ ही जो शिकायतें मिली हैं, उनका हम निस्तारण कराएंगे. इसी तरह पत्रकारों से वार्ता के बाद उन्होंने उन सभी बीएलओ को सम्मानित किया, जिन्होंने एसआईआर के लिए बेहतर काम किया.

यह भी पढ़ें : यूपी में वोटर्स के दावे और आपत्तियां पाने के लिए 22 फरवरी को होगा स्पेशल कैंपेन, आदेश जारी

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