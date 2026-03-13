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यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कानपुर में बोले- "अब वोटर मतदान केंद्र तक ले जा सकेंगे मोबाइल"

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने प्रेसवार्ता में दी जानकारी ( Photo credit: ETV Bharat )

कानपुर : उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा शुक्रवार को कानपुर पहुंचे. इस दौरान एसआईआर प्रक्रिया को लेकर जानकारी ली. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने नवीन सभागार में प्रेसवार्ता की. इस दौरान उन्होंने कहा कि अभी तक जो चुनाव देश में कराए जाते थे, उनमें मतदाताओं को पोलिंग सेंटर के आस-पास या पोलिंग सेंटर के अंदर मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं थी. लेकिन, अब 2027 के विधानसभा चुनाव में मतदाता अपना मोबाइल मतदान केंद्र तक ले जा सकेंगे. मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने प्रेसवार्ता में दी जानकारी (Video credit: ETV Bharat) मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि हालांकि, मतदाताओं को पोलिंग स्टेशन (जिस कमरे में जाकर वोट देते हैं) में मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी. इसी तरह देखने को मिलता था कि एक परिवार के सदस्यों के वोट अलग-अलग पोलिंग सेंटर पर पड़ते थे. लेकिन, अब पूरे परिवार के वोट एक पोलिंग सेंटर पर ही पड़ सकेंगे. भारत निर्वाचन आयोग ने इसके लिए सारी कवायद पूरी कर ली है.