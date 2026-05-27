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मार्कशीट में जन्म तिथि बदलने के मामले में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद पर उठे सवाल

मार्कशीट में जन्म तिथि बदलने के मामले में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद पर उठे सवाल. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी में हाईस्कूल प्रमाण पत्र में जन्म तिथि में संशोधन का मामला सामने आया है. इसमें गोरखपुर के कूड़ाघाट निवासी अंकित कुमार ने बोर्ड के सचिव से शिकायत कर यह आरोप लगाया है कि उसके जन्म प्रमाण पत्र में जन्म तिथि संशोधन के लिए क्षेत्रीय कार्यालय में 40000 रिश्वत ली गई है. प्रभारी अपर सचिव ने प्रथम दृष्टया इस मामले में मिले 6 कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा है.

प्रभारी अपर सचिव व संयुक्त शिक्षा निदेशक वाराणसी दिनेश सिंह ने बताया कि शिकायत पर कार्रवाई की जा रही है, जो भी दोषी होंगे उन पर एक्शन होगा. संयुक्त शिक्षा निदेशक वाराणसी दिनेश सिंह ने बताया कि अंकित कुमार ने जो आरोप लगाया है, उसके अनुसार 2014 के हाईस्कूल प्रमाण पत्र में नियमों के विपरीत जन्म तिथि संशोधन की प्रक्रिया अपनाई गई है.

प्रथम दृष्टया फाइल की जांच के दौरान कई स्तरों पर अनियमितता मिली भी है. मामला गोरखपुर के नीना थापा इंटर कॉलेज के छात्र अंकित से जुड़ा है. शिकायत के बाद छात्र की जन्म तिथि 29 फरवरी 1998 की जगह 28 फरवरी 1998 करने का अनुरोध किया गया था. इसे सही कर प्रमाण पत्र एक संतोष नामक व्यक्ति को दे दिया गया है.

प्रभारी अपर सचिव और संयुक्त शिक्षा निदेशक दिनेश सिंह ने बताया कि जांच में सामने आया है कि हाईस्कूल परीक्षा पास करने के करीब 9 साल बाद नवंबर 2023 में जन्म तिथि संशोधन के लिए आवेदन भेजा गया था. जबकि इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के प्रावधानों में इतनी देरी के बाद संशोधन स्वीकार्य नहीं किया जा सकता. इसके बाद भी 2023 में स्कूल से जुड़े दस्तावेज और स्थानांतरण प्रमाण पत्र कार्यालय में मिले और फाइल आगे बढ़ी. इसकी जांच जरूरी है.